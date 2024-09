Jména ulic nové čtvrti na Smíchově oživila diskusi. Po známých ženách jich je málo

Dostavěné i ještě budované nové ulice se tu jmenují po exministryni zahraničí Madelaine Albrightové, umělecké donátorce Medě Mládkové, historičce Růženě Vackové a po disidentce a socioložce Jiřině Šiklové. Další čistě „feministické“ ulice budou následovat. V této části Prahy, byť na malé ploše, drží ženy stoprocentní nadvládu. „Měl by to být apel na genderovou vyváženost a v jistém smyslu i náprava historické křivdy, když si uvědomíme, že v Praze se jmenuje méně než pět procent ulic po ženách,“ komentoval úmysl na pojmenovávání developer Luděk Sekyra při zahájení výstavby nové čtvrti Smíchov City před dvěma lety. Jinde v Česku, ale také v Evropě, to je ale jiné. Muži vedou na celé čáře.

„Jedním z témat rezonujících aktuálně ve společnosti je otázka genderu a rovnosti pohlaví, a nelze se tedy divit, že se na něj zaměřují i aktivity spojené s pojmenováním ulic a veřejných prostranství,“ říká Pavel Černý z oddělení marketingu Českého statistického úřadu.

Podle celoevropského průzkumu velkých měst je v popředí ženských názvů Švédsko. Ve Stockholmu mají téměř dvacet procent ulic, které nesou jména ženských osobností, i když se nejedná jen o významné švédské osobnosti, ale i církevní svaté. Praha s necelými pěti procenty figuruje na 31. pozici ze 32.

Dámská šestka Pouze šest ženských jmen z celkových 45 figuruje v Evropě v názvech ulic podle mappingdiversity.eu.

To, že nejčetnějším jménem ulice na starém kontinentě je to s Pannou Marií, je dáno tím, že se jedná o „nadnárodní“ osobnost. V Evropě je po ní pojmenováno 326 ulic. Ale hned za ní figuruje čistě pánská sestava – trojice svatý Petr, Ježíš, svatý Pavel, i když druhý Petr má jen 52 ulic. Pátá svatá Anna jich má 32. Mezi šesticí žen, které figurují v žebříčku, je jen jedna „nesvatá“, a to polská vědkyně Marie Curie-Skłodowská. Pokud má hlavní město procentuální poměr muži ženy zhruba 95 : 5, podobné je to i v Brně a v Ostravě, kde je poměr téměř shodný. Pokud radnice v Česku hledají nová jména, snaží se především o názvy spojené s regionem, regionální historií nebo konkrétním místem. Hledají se samozřejmě i osobnosti.

„Koncem roku 2022 schválili zastupitelé pojmenování podle Františka Jelena, podnikatele a zastupitele, který významně změnil tvář města,“ uvádí k novým názvům ulic v Českých Budějovic v posledních letech mluvčí zdejšího magistrátu Jitka Brůha Welzlová.

Mužské pojmenovávání ulic se výrazně prosadilo v posledním období i ve Slaném. „Zastupitelstvo schválilo názvy čtyř nových ulic, a to Ivo Rubíka, Antonína Leopolda, Václava Mouchy a Prokopa Holého,“ říká mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.