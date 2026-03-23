Již nějaký ten pátek víme, že mrazivé severské detektivky ze seriálového světa jen tak nezmizí. Právě naopak, na obrazovky se blíží nejen norský habán Hole (čteme Hůle) v podání herce Tobiase Santelmanna, ale také nová seriálová adaptace Mužů, kteří nenávidí ženy Stiega Larssona. V loňském roce se pak úspěšně uvedla první řada Oddělení Q, k níž se rovněž kutí pokračování. Stalo se tak rovněž na Netflixu.
V případě nynější novinky s názvem Jo Nesbø ’s Detective Hole se nicméně zástupci streamovací platformy a studia v jednom rozhodli k zajímavému kroku. Rozhodli se neriskovat a seriál nechali odšéfovat tím nejpovolanějším. Ujal se toho tedy samotný Nesbø. Ten je tak nyní v pozici scenáristy i takzvaného showrunnera.
Bruce Willis si ji možná už nepamatuje, ona ho miluje dál. Manželka dojala vzpomínkou k 17. výročí
Pěticípá hvězda
První série, pokud vše klapne, tak jedna z mnoha, vychází z páté knihy s názvem Pentagram. Sleduje geniálního, ale vnitřně rozervaného detektiva, který se potýká s alkoholismem, nesnázemi v osobním životě i s korupcí v policejních řadách. Když se v Oslu začne objevovat sériový vrah, Hole je nucen opět převzít případ – a čelit najednou svým vlastním démonům i muži, jenž mu kdysi zničil kariéru.
Ostřílený protivník
V titulní roli se představí již zmiňovaný Tobias Santelmann (Stín vítězství, Konvoi), zatímco jeho hlavního protivníka, zkorumpovaného kolegu Toma Waalera, hraje i v Hollywoodu dobře známý Joel Kinnaman (filmy Robocop, Sebevražedný oddíl, seriál The Killing). Snímek slibuje ponurou atmosféru, komplikovanou zápletku i silné postavy – tedy prvky, které čtenáři knih dobře znají a mnozí diváci seriálů severského noiru je očekávají.
Rád píšu na letišti, říká mistr severské krimi Jo Nesbø
„Vstoupit do role Harryho Holeho byla pro mě obrovská čest a vzrušující výzva. Svět Jo Nesboho je tak bohatý a Harry je opravdu komplexní postava. Jsem vděčný za tuto příležitost a doufám, že se divákům náš Harry Hole bude líbit. Oživit ho a pracovat se všemi zúčastněnými bylo pro mě skutečným privilegiem,“ přiznal Santelmann. Hudbu k seriálu složili hudebníci a skladatelé Nick Cave, nedávno nominovaný na Oscara za Nejlepší původní píseň za Sny o vlacích, a Warren Ellis.