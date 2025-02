O tom, jak se na takové situace připravit, jak reagovat, pokud se uchazeč setká s komentáři o svém vzhledu, a jak se mění přístup firem k rozmanitosti, si deník Metro popovídal s personalistkou Alžbětou Axmannovou, spolupracovnicí organizace Moje tělo je moje.

Projekt se zasazuje o osvětu a upozorňování na to, že nevyžádané komentáře vzhledu mohou mít dalekosáhlé následky.

S organizací bojujete proti zbytečnému komentování a „hodnocení lidských těl“. Jak často se setkáváte s příběhy lidí, kterým vzhled zkomplikoval pohovor?

Přesný rozsah problému je těžké zjistit. Většina neúspěšných uchazečů dostane jen automatickou odpověď bez vysvětlení. I když se na důvody v současnosti ptá čím dál víc lidí, stále je to jen asi desetina uchazečů. U těch, kteří absolvovali osobní pohovor, požádá o detailnější vysvětlení zhruba čtvrtina.

Požadavek na fotku v životopisu může tedy být pro některé uchazeče varovným signálem? Jaké další znaky napoví, že firma dává přehnaný důraz na vzhled?

Každý by se měl na pohovor připravit a zjistit si informace o firmě. Podívejte se na její web a sociální sítě. Jak vypadají lidé v sekci O nás? Jak komunikují? Jsou otevření a inkluzivní, nebo konzervativní? Jak je psaný samotný inzerát, působí přátelsky, nebo strojeně? Všechny tyhle náznaky mohou hodně napovědět, jaký důraz firma klade na vzhled uchazečů.

Jak se mohou uchazeči připravit, aby minimalizovali riziko, že se při pohovoru dostanou do situace, kde bude jejich vzhled hodnocen více než jejich schopnosti?

Každý by si měl ujasnit, co je pro něj akceptovatelné, například zda je ochoten zakrýt tetování nebo sundat piercing. Pokud ano, měl by se obléknout tak, jak je pro něj přijatelné i pro běžné fungování ve firmě. Pokud ale nechce dělat žádné ústupky, pak je fér brát pohovor jako prostor, kde se ukáže, zda si s firmou vzájemně sednou. Naštěstí stále více zaměstnavatelů hodnotí kandidáty podle schopností, zejména u pozic bez přímého kontaktu s klienty.

Pokud se během pohovoru setkají s otázkami či komentáři o svém vzhledu, jak by měli reagovat?

Pokud vím, že jsem ochotná tetování zakrýt, můžu to dát najevo. Třeba říct, že na klientské schůzky bych nosila dlouhé rukávy. Pokud proti mně sedí někdo, kdo to akceptuje a pro mě je to přijatelné, pohovor může pokračovat. Pokud je to ale nepřekročitelná překážka, je dobré se slušně ohradit a zeptat se, zda je vzhled skutečně důvodem k vyřazení z výběrového řízení. Pokud ano, pak nemá smysl dál ztrácet čas ani pro jednu stranu.

Podobná diskriminace je ale, předpokládám, obtížně prokazatelná. Jaké reálné možnosti mají lidé, kteří se domnívají, že kvůli vzhledu přišli o pracovní příležitost?

Bohužel malé. Pokud nemáte důkaz, bude to vždy slovo proti slovu. Skrytá nahrávka může být použitá u soudu, ale nesmí se zveřejnit. Důležitější otázkou ale je, zda opravdu chceme pracovat ve firmě, kde musíme podobné věci řešit už na pohovoru. Proto doporučuji dělat osvětu, měnit společnost a dívat se na signály, které firmy vysílají.

Vidíte v českém pracovním prostředí pozitivní posun?

Ano, i když postupný a hlavně ve velkých městech, kde si lidé mohou zaměstnavatele více vybírat. Vidíme například ústup od striktního dress codu, větší volnost pro zaměstnance bez kontaktu s klienty a širší využití home office. Pandemie i startupová kultura urychlily změny i v tradičnějších firmách.

Co by podle vás pomohlo snížit důraz na vzhled v současném pracovním prostředí?

Klíčem je osvěta a veřejná diskuze. Nejsem zastáncem extrémní regulace, obzvlášť když už základní legislativa existuje, ale je těžko vymahatelná. Důležité je ukazovat dobré příklady a podporovat firmy, které se posouvají vpřed.