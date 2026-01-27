Prezident Petr Pavel zároveň v prohlášení uvedl, že považuje obsah zpráv za závažný: „Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě,“ uvedl mimo jiné prezident.
„Nyní mi ale v nočních hodinách doručil prostřednictvím mého poradce Petra Koláře – přestože adresu do Kanceláře prezidenta zná – dvě textové zprávy. Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné,“ dodal Pavel.
Prezident zároveň oznámil, že dává podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Co se psalo ve zprávách?
Ve zprávách mimo jiné zaznělo například toto: „Prezident dělá emocionální chyby… Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím,“ napsal Macinka.
„Jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí,“ pokračoval Macinka.
Celé znění najdete v galerii článku nebo na síti X.