Kde berete inspiraci pro skládání?

Mojí inspiraci je život. První deska byla plná mých pocitů z dětství, dospívání a života jako takového. Proto je tam možná víc cítit melancholie. Ale u druhé desky tomu je jinak. Jedná se o celistvý příběh. Příběh, který je napůl inspirovaný mým životem, ale dotažený nebo naopak přitažený za vlasy. Od songu jedna až po desátý. Postupně dáváme ven klipy a odhalujeme děj celého příběhu.

Takže nová deska by měla být dohromady jeden příběh? Můžete prozradit něco víc?

Jak už jsem nastínil. Je to průřez toho, co jsem zažil nebo naopak nezažil, ale chtěl bych. Mám s tím příběhem více záměrů, ale všechno má svůj čas.

Z natáčení klipu k nové skladbě s názvem Nemusíš

V zahraničí už jsem zažila, že má deska nějaký příběh. V Česku je to však docela ojedinělé. Baví vás dělat věci tak trochu jinak?

Popravdě ani v zahraničí neznám zase tolik koncepčních desek, ale v Česku už vůbec. Je to ojedinělé, ale to určitě nebyl důvod, proč jsem to tak udělal. Cítil jsem, že první deska byla složená z malých kousků, které dohromady dávají smysl podle mě jen mně. Teď tomu bude jinak. Píšeme Příběh. Tak sledujte, jak dopadne. (smích)

Koncert i oslava Živě nová skladba zazní i na koncertě 28. srpna na Terase Smíchov.

Vojtěch Drahokoupil během něj oslaví i své 30. narozeniny.

Vstupenky v prodeji na pragueopenair.cz.

V srpnu oslavíte své 30. narozeniny letním koncertem na Terase Smíchov. Vnímáte třicítku jako nějaký mezník? Bilancujete?

Vnímám, určitě. Myslím si, že kdo u tohoto věku nebilancuje, za ničím si nejde. Ale nějak se z toho nehroutím. Mám radost a jsem vděčný za to, jaký život mám a jakou rodinu a přátele mám kolem sebe. To je podle mě nejdůležitější. Ale nebudu lhát, na svoji budoucí vlastní rodinu se těším.

Vzpomínáte si, co si kdysi říkal malý Vojta, kde by chtěl být, až mu bude třicet let?

Myslím si, že nejsem úplně tam, kde jsem si myslel, že ve třiceti letech budu. Viděl jsem barák se ženou, dětmi a zlatým retrívrem. No tak mám alespoň zlatého retrívra. (smích) Ale jsem rád, že můj sen živit se muzikou zatím vychází, a budu dělat všechno pro to, abych tu svobodu měl i nadále.

Jak vnímáte, kam se společnost poslední dobou posunula? Žijeme na sociálních sítích, využíváme AI, místo schůzek on-line meetingy....

Tak na mě to působí samozřejmě dost negativně. Já jsem stará duše v mladém těle a nenávidím to, kam se současná doba posouvá. Lidi jsou díky internetu agresivnější a každý chce být jenom influencer. Což nechápu. To je to poslední, co bych já v živote chtěl.

Jak podle vás sociální sítě a AI ovlivňují hudební scénu?

Hodně. Co tak vím, tak ji nějací kolegové využívají při psaní, a je to z toho trošku občas cítit. AI používá pořád stejné postupy, a kdo muziku dělá, věc od AI pozná.

Kromě skládání na desku koncertujete, hrajete v divadle. Máte čas na odpočinek?

Není ho mnoho, ale snažím se si ten prostor udělat. Miluju čas strávený se svým psem Marleym v lese. Je to pro mě vždycky za odměnu, ale jinak si říkám, dokud jsem mladý, tak makám, abych si jednou mohl užívat života a rodiny. Hlavně chci dát svým dětem hezký život.