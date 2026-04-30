Čím méně o něm víme, tím víc pracuje filmařská fantazie. Strůjce největší války v dějinách je většinou kasovním trhákem. Kvalita příběhů je však kolísavá.
Až na poslední dny a hodiny života Adolfa Hitlera (spáchal sebevraždu 30. dubna 1945) ve filmu Pád třetí říše z roku 2004 vycházejí v hodnoceních lépe díla, která se jeho postavou jen inspirují a zasazují ho buď do sci-fi variant, nebo komedií. Výhodou je, že scenáristé a režiséři se v těchto filmech netváří, že natočili, „jak to doopravdy bylo“.
K těm povedeným lze s klidným svědomím zařadit německý snímek Už je tady zas z roku 2015, kdy se přeživší vůdce (Oliver Masucci) objeví v současném Berlíně.
Kupodivu dobře vychází dodnes i pro kritiky vědecko-fantastický příběh z námětu Josefa Nesvadby Zítra vstanu a opařím se čajem (1977), který osciluje mezi vážnem a komedií na hraně, ale se ctí. Hitler se tu chová a vypadá tak, aby zapadl do všech obecných představ o něm. I když František Vicena nepatřil k tvářím, které by byly dvojníkově přesné, líčení a dikce ho umístila do zažitých filmových ztvárnění tohoto diktátora a divák je zřejmě vždy při opakování filmu spokojen.
Zatuchlina pod kancléřstvím
Poslední okamžiky Hitlerova života popisují především dva filmy. Již zmiňovaný Pád třetí říše z roku 2004, kdy jak herec Bruno Ganz, tak práce maskérů dokázaly vtisknout prvnímu muži tehdejšího Německa téměř reálnou podobu a chování. Scénář využil podrobných memoárů Hitlerovy sekretářky Traudl Jungeové a filmaři se tentokrát snažili i vizuálně zachytit skutečné prostředí.
Ti, kteří válku přežili a v bunkru pod berlínským kancléřstvím se pohybovali, vzpomínali například na zatuchlinu, špatné větrání a přes veškerou rozsáhlost úkrytu na jeho stísněnost. Hitler tu už připomíná lidskou trosku a člověka, který se ani na prahu konce nevzdává svých starých vizí a bludů. Nicméně scénář ani herec Hitlera nekarikují ani si nevypomáhají bujnou fantazií.
Jsi hloupá husa, křičí Adolf na Evu
Což nelze říci o italsko-britském filmu Hitler: Jeho poslední dny z roku 1973. Také tady končí film Hitlerovou sebevraždou, avšak jen v náznacích, bez konkrétních záběrů. Jinak je ale vůdce ve filmu v téměř dokonalé fyzické a psychické kondici, poslouchá často své oblíbené gramodesky, žertuje, vzpomíná na staré časy. Režisér Ennio De Concini se ale dal unést představami. Z diktátorovy partnerky Evy Braunové udělal téměř intelektuálku, která mudruje o děsech, jež její partner lidstvu i Německu připravil. Chvíli po svatbě, v posledních okamžicích před sebevraždou, za to Hitler Braunové vynadá, že je „hloupá husa“ a že ho zradila. Urážky jsou příslovečnou poslední kapkou a Eva, než by urážky poslouchala dál, rozkousne kapsli s jedem.
Co ve filmu působí také nereálně, jsou rozměry některých místností a také šoupací dveře do nich, jež, alespoň podle svědectví pamětníků a plánů, v bunkru nebyly. V tomto filmu se ale dveřmi šoupe v každém záběru. Fantazií jsou i Hitlerovy proslovy o holokaustu a vyvražďování Židů. Na to byl Hitler hodně opatrný a otevřeně se o tom nikdy nezmiňoval, jen naznačoval.
Osvobození: Poslední úder i Poslední výstřel
Konec německého muže číslo jedna nemohl pochopitelně chybět ani v sovětské pětidílné velkoepopeji Osvobození. Jen na okraj – víc než o Hitlera šlo v tomto filmovém díle hlavně o Stalinovu rehabilitaci. Zatímco Nikita Chruščov odhalil v roce 1956 tyranův kult osobnosti, Leonid Brežněv, který Chruščova sesadil, zase najel na stalinské vychvalování a moudrost.
V páté epizodě Poslední úder (1969) nechybí pár minut věnovaných Hitlerově sebevraždě. Podle této filmové verze se Hitler pokusil o smrt vlastní rukou výstřelem z pistole v kombinaci s jedem, ale selhal a generálové pověří pobočníka, aby posledním výstřelem ukončil vůdcovo trápení.
Čeští Hitlerové