Češi se rádi označují za pivní znalce, výsledky nového průzkumu ale ukazují něco jiného. Všechny čtyři základní složky českého ležáku – vodu, ječmenný slad, chmel a kvasinky – dokázalo správně vyjmenovat jen 28 procent dotázaných.
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Nejčastěji si lidé správně spojují pivo s chmelem. Naopak kvasinky, bez kterých by pivo vůbec nevzniklo, zmínilo jen 41 procent respondentů.
„Pivo je přírodní nápoj a každá surovina má při jeho výrobě nezastupitelnou roli,“ vysvětluje emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.
Za týden to opravdu nejde
Podobně překvapivé jsou i odpovědi týkající se délky výroby piva. Pouze 18 procent lidí ví, že celý proces od zasetí ječmene až po hotové pivo zabere přibližně 280 dní.
Téměř 70 procent respondentů odhadlo výrobu na několik měsíců, a 14 procent si dokonce myslí, že pivo lze vyrobit během jediného týdne.
Jen samotné kvašení českého ležáku přitom trvá deset až dvanáct dní, a další týdny pivo dozrává v ležáckých tancích.
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Na časté mýty o výrobě piva reaguje Plzeňský Prazdroj projektem Pivo neuspěcháš – 280 dní piva. Na webu jaksevaripivo.cz běží od března nepřetržitý přenos z chmelnice a pole s ječmenem.
Diváci mohou sledovat růst surovin, práci zemědělců i cestu piva až do okamžiku, kdy se z letošní úrody uvaří nový ležák.
Pivo milujeme, cizí moc nepijeme
Průzkum ukázal ještě jednu zajímavost. Jen 38 procent lidí správně odhadlo, že dovozové pivo tvoří pouhá dvě procenta české spotřeby. Většina respondentů si myslí, že podíl zahraničního piva je mnohem vyšší.
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Výsledky tak potvrzují, že Češi sice nejsou vždy odborníky na výrobu piva, zůstávají ale jeho věrnými fanoušky. A právě český ležák je pro většinu z nich stále jasnou jedničkou.