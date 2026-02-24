Ještě před pár lety platila v mnoha firmách jednoduchá rovnice, stabilní práce výměnou za loajalitu. U Generace Z ale tento model přestává fungovat. Nejmladší zaměstnanci vstupující na trh práce mají jiné zkušenosti, jiné priority a jiný vztah k autoritám, času i kariéře. Neznamená to, že by nechtěli pracovat. Znamená to, že od práce očekávají něco jiného než předchozí generace.
Smysl práce jako základní podmínka
„Jedním z největších rozdílů je důraz na smysluplnost. Pro Generaci Z není práce jen zdrojem příjmu, ale součástí identity. Pokud mladí lidé chápou, proč svou práci dělají, jaký má dopad a mají pocit férového zacházení, dokážou být velmi angažovaní. Naopak v prostředí, kde se úkoly zadávají bez kontextu a rozhodnutí se nevysvětlují, přichází rychlé odcizení,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Zaměstnanci chtějí vědět, jak jejich práce zapadá do celku a jaký má smysl. V některých oborech to může být obtížné, o to důležitější je transparentnost a realistické sliby.
Mýtus o lenosti neobstojí
Často opakovaný stereotyp o „líné Generaci Z“ se v praxi ukazuje jen jako nepochopení stylu práce nové generace. Nejde o neochotu pracovat, ale o neochotu dělat věci, které nedávají smysl nebo nejsou dobře vysvětlené. Pokud mají jasná očekávání, konkrétní cíle a zpětnou vazbu, pracují velmi solidně.
Částečně se naopak potvrzuje, že očekávají rychlejší posun. Ne nutně okamžitý kariérní skok, ale průběžné učení, rozvoj a pocit, že se někam posouvají. Pokud mají delší dobu pocit stagnace, motivace klesá. Tento tlak zesiluje i rychlá technologická změna a nástup umělé inteligence, který zvyšuje potřebu neustálého rozvoje dovedností.
Jejich přítulnost k AI je vysoká
Podle oficiálních údajů statistického úřadu je generace Z nejvíce progresivní v používání AI, používá ji přibližně 78 procent z nich, pro porovnání v generaci mileniálů ji používá 40 až 56 procent.
S vyšším věkem adopce AI rapidně klesá, u boomers je jen asi na 16 procentech.
Loajalita není automatická, ale zasloužená
Vyšší fluktuace mladých zaměstnanců bývá často interpretována jako neloajalita. Ve skutečnosti ale často odcházejí proto, že firma nenabízí růst, kvalitní vedení nebo férové podmínky. Loajalita pro Generaci Z není povinnost, ale výsledek vztahu.
„Klíčovou roli hraje pravidelný feedback. Bez něj mladí lidé snadno propadají nejistotě a mají pocit, že selhávají, i když odvádějí dobrou práci. Pravidelné krátké rozhovory o postupu, prioritách a očekáváních dokážou zásadně změnit vnímání práce i vztah k firmě,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz
Jiný pohled na mzdu a rovnováhu
Férová mzda a work-life balance nejsou pro Generaci Z protiklady. Očekávají obojí, ale jinak, než bývalo zvykem. Nejde jim o množství benefitů, ale o realistické nastavení práce. Důležitá jsou jasná pravidla odměňování, rozumné termíny, zvládnutelná zátěž a respekt k času mimo práci. Firmy, které stále hodnotí výkon podle „odsezených hodin“, narážejí. Statistiky ukazují, že pro mnoho mladých lidí je nyní balanc soukromého a pracovního života dokonce stejně důležitý jako výše platu.
Manažer už není kontrolor
S Generací Z se mění i role manažera. Respekt nevychází z titulu, ale z kompetence, férovosti a konzistence. Mladí zaměstnanci nemají problém s autoritou, pokud dává smysl. Odmítají však čistě kontrolní styl řízení bez vysvětlení. Mentorský a partnerský přístup funguje velmi dobře, pokud jsou zároveň jasně nastavené hranice a očekávání.
Jakou zkušenost s generací Z mají některé české firmy?
„Se zaměstnanci z generace Z máme ty nejlepší zkušenosti. Nejvíce nás pozitivně překvapuje jejich pracovitost, otevřenost a chuť přinášet nové nápady. Jsou přirozeně autentičtí, nebojí se pojmenovat věci přímo a často přicházejí s pohledy, které nás posouvají dál. Negativa bychom hledali jen těžko – spíše se jedná o výzvu zvyknout si na jejich přímější styl komunikace, který však v konečném důsledku vnímáme jako přínos, ne problém,“ Adam Rožánek ze specializovaného e-shopu Trenýrkárna.cz.
„Z naší zkušenosti jsou mladí zaměstnanci z generace Z citlivější, potřebují individuální a vstřícný přístup a také více podpory při začleňování do kolektivu. Loajalita se u nich buduje obtížněji a není výjimkou, že dokážou odejít ze dne na den, na druhou stranu jejich mzdová očekávání bývají realistická a silně dbají na work-life balance. Pokud ale firma dokáže vytvořit bezpečné prostředí, kde se nebojí chybovat a mají prostor růst, mohou přinést nové a svěží pohledy,“ říká Josef Jankovský, HR manažer české módní značky Vuch.
Generační abeceda