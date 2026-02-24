Jsou líní, nebo hledají smysl života a práce? „Zetkaři“ netouží jenom po příjmu, ale chtějí víc

Pavel Hrabica
  10:55
Generace Z. Pro ty, kteří nejsou v záplavě písmen identifikovat věkové rozpětí, označení z posledního písmene abecedy se týká mladých lidí narozených od poloviny 90. let minulého století do roku 2010. Jiné určení říká, že generace Z začíná až od roku 2000.
Generace Z. Nejmladší zaměstnanci vstupující na trh práce mají jiné zkušenosti, jiné priority a jiný vztah k autoritám, času i kariéře. | foto: JENPRACE.CZ

Ještě před pár lety platila v mnoha firmách jednoduchá rovnice, stabilní práce výměnou za loajalitu. U Generace Z ale tento model přestává fungovat. Nejmladší zaměstnanci vstupující na trh práce mají jiné zkušenosti, jiné priority a jiný vztah k autoritám, času i kariéře. Neznamená to, že by nechtěli pracovat. Znamená to, že od práce očekávají něco jiného než předchozí generace.

Smysl práce jako základní podmínka

„Jedním z největších rozdílů je důraz na smysluplnost. Pro Generaci Z není práce jen zdrojem příjmu, ale součástí identity. Pokud mladí lidé chápou, proč svou práci dělají, jaký má dopad a mají pocit férového zacházení, dokážou být velmi angažovaní. Naopak v prostředí, kde se úkoly zadávají bez kontextu a rozhodnutí se nevysvětlují, přichází rychlé odcizení,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Zaměstnanci chtějí vědět, jak jejich práce zapadá do celku a jaký má smysl. V některých oborech to může být obtížné, o to důležitější je transparentnost a realistické sliby.

Mýtus o lenosti neobstojí

Často opakovaný stereotyp o „líné Generaci Z“ se v praxi ukazuje jen jako nepochopení stylu práce nové generace. Nejde o neochotu pracovat, ale o neochotu dělat věci, které nedávají smysl nebo nejsou dobře vysvětlené. Pokud mají jasná očekávání, konkrétní cíle a zpětnou vazbu, pracují velmi solidně.

Částečně se naopak potvrzuje, že očekávají rychlejší posun. Ne nutně okamžitý kariérní skok, ale průběžné učení, rozvoj a pocit, že se někam posouvají. Pokud mají delší dobu pocit stagnace, motivace klesá. Tento tlak zesiluje i rychlá technologická změna a nástup umělé inteligence, který zvyšuje potřebu neustálého rozvoje dovedností.

Jejich přítulnost k AI je vysoká

Podle oficiálních údajů statistického úřadu je generace Z nejvíce progresivní v používání AI, používá ji přibližně 78 procent z nich, pro porovnání v generaci mileniálů ji používá 40 až 56 procent.

S vyšším věkem adopce AI rapidně klesá, u boomers je jen asi na 16 procentech.

Loajalita není automatická, ale zasloužená

Vyšší fluktuace mladých zaměstnanců bývá často interpretována jako neloajalita. Ve skutečnosti ale často odcházejí proto, že firma nenabízí růst, kvalitní vedení nebo férové podmínky. Loajalita pro Generaci Z není povinnost, ale výsledek vztahu.

„Klíčovou roli hraje pravidelný feedback. Bez něj mladí lidé snadno propadají nejistotě a mají pocit, že selhávají, i když odvádějí dobrou práci. Pravidelné krátké rozhovory o postupu, prioritách a očekáváních dokážou zásadně změnit vnímání práce i vztah k firmě,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz

Jiný pohled na mzdu a rovnováhu

Férová mzda a work-life balance nejsou pro Generaci Z protiklady. Očekávají obojí, ale jinak, než bývalo zvykem. Nejde jim o množství benefitů, ale o realistické nastavení práce. Důležitá jsou jasná pravidla odměňování, rozumné termíny, zvládnutelná zátěž a respekt k času mimo práci. Firmy, které stále hodnotí výkon podle „odsezených hodin“, narážejí. Statistiky ukazují, že pro mnoho mladých lidí je nyní balanc soukromého a pracovního života dokonce stejně důležitý jako výše platu.

Manažer už není kontrolor

S Generací Z se mění i role manažera. Respekt nevychází z titulu, ale z kompetence, férovosti a konzistence. Mladí zaměstnanci nemají problém s autoritou, pokud dává smysl. Odmítají však čistě kontrolní styl řízení bez vysvětlení. Mentorský a partnerský přístup funguje velmi dobře, pokud jsou zároveň jasně nastavené hranice a očekávání.

Jakou zkušenost s generací Z mají některé české firmy?

„Se zaměstnanci z generace Z máme ty nejlepší zkušenosti. Nejvíce nás pozitivně překvapuje jejich pracovitost, otevřenost a chuť přinášet nové nápady. Jsou přirozeně autentičtí, nebojí se pojmenovat věci přímo a často přicházejí s pohledy, které nás posouvají dál. Negativa bychom hledali jen těžko – spíše se jedná o výzvu zvyknout si na jejich přímější styl komunikace, který však v konečném důsledku vnímáme jako přínos, ne problém,“ Adam Rožánek ze specializovaného e-shopu Trenýrkárna.cz.

„Z naší zkušenosti jsou mladí zaměstnanci z generace Z citlivější, potřebují individuální a vstřícný přístup a také více podpory při začleňování do kolektivu. Loajalita se u nich buduje obtížněji a není výjimkou, že dokážou odejít ze dne na den, na druhou stranu jejich mzdová očekávání bývají realistická a silně dbají na work-life balance. Pokud ale firma dokáže vytvořit bezpečné prostředí, kde se nebojí chybovat a mají prostor růst, mohou přinést nové a svěží pohledy,“ říká Josef Jankovský, HR manažer české módní značky Vuch.

Generační abeceda

  • Kdo má problém s písmenkovým označením, či jiným „cizím“ pojmenování, může generace označovat i podle jiných znaků.
  • Poválečná generace. BABY BOOMERS nebo jen BOOMERS. Narodili se v letech 1946 až 1964. Tito lidé vyrůstali v době ekonomického růstu a stability, což ovlivnilo jejich hodnoty – kladou důraz na tvrdou práci, loajalitu a osobní odpovědnost. Jsou zvyklí na tradiční způsoby komunikace, jako je osobní setkání nebo telefon, a často preferují stabilní zaměstnání na delší dobu. Zároveň byli svědky mnoha společenských a technologických změn, což ovlivnilo jejich schopnost adaptace, i když někdy mohou být k novinkám zdrženlivější. Rodina a mezilidské vztahy pro ně mají velký význam.
  • HUSÁKOVY DĚTI. Také GENERACE X. Zahrnuje lidi narozené zhruba mezi lety 1965 a 1980. Označení „Husákovy děti“ vzniklo v tehdejším Československu kvůli populačnímu boomu, který spustila pronatalitní politika za vlády Gustáva Husáka. I tato generace ráda čte noviny a časopisy a sleduje televizi. Už je ale daleko víc online a tráví hodiny času na facebooku.
  • Finance si Husákovy děti spravují přes internet, ale stále jim vyhovuje i osobní kontakt a rády se občas poradí například s finančním poradcem. Mluví se o nich také jako o „sendvičové generaci“, protože se starají jak o své děti, tak o stárnoucí rodiče.
  • MILENIÁLOVÉ. GENERACE Y. Narodili se v letech 1981 až 1996. Mileniálové jsou známí svým optimismem a touhou po seberealizaci. Často se angažují v sociálních a environmentálních otázkách a usilují o pozitivní změny ve světě. Jsou rasově i etnicky liberálnější. V pracovním prostředí oceňují flexibilitu, možnost osobního rozvoje a přátelskou atmosféru. Díky jejich toleranci se s nimi velmi dobře spolupracuje. Technologie berou jako samozřejmost a využívají je k usnadnění každodenního života. Hravě zvládnou dělat online víc věcí najednou.
  • DIGITÁLNÍ DOMORODCI. GENERACE Z. osoby narozené přibližně mezi lety 1997 a 2012. Generace Z, vyrůstající v době neustálého technologického pokroku, se orientuje v online světě s lehkostí. Sociální média pro ni představují nejen platformu pro komunikaci, ale i zdroj informací a nástroj pro aktivismus. Pro komunikaci preferují chytré telefony. Průměrný „zetkař“ dostal svůj první mobil do ruky v 10 letech a obličej si s ním osvětluje zhruba 3 hodiny denně. Tato generace si silně uvědomuje sociální a environmentální problémy a aktivně se zapojuje do jejich řešení. Důležitá je pro ni autenticita, transparentnost a možnost vyjádřit svůj názor. Zetkaři jsou finančně umírněnější a neradi se zadlužují.
  • ALFA. Jako Generaci Alfa označujeme děti narozené po roce 2012. Často využívají digitální vzdělávací nástroje, online výuku, interaktivní aplikace a personalizované vzdělávání. Preferují vizuální obsah (videa, obrázky, emotikony), rychlou komunikaci a jsou zvyklí na okamžitou zpětnou vazbu. Více času tráví uvnitř, méně pohybu venku, což může ovlivnit jejich fyzické i psychické zdraví. Zároveň mají větší povědomí o zdravém životním stylu díky informacím z internetu. Často jedináčci nebo mají jednoho sourozence, rodiče se jim více věnují, jsou zvyklí na individualizovaný přístup. Využívají platformy jako TikTok, YouTube, Instagram (často pod dohledem rodičů).

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

