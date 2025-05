Fotografické plány pořizují družice, letadla, drony, pohled z ulic auta s kamerami na střeše. Kam se nedostane vůz, tam chodí opěšalí nosiči s podobným zařízením v batohu na zádech. Spoustu zajímavých snímků nepřístupných míst pak dodávají sami lidé.

Aplikace Streetview (Googlemaps) nebo Panorama (Mapy.cz) nám tak umožní vidět místa, kam se v životě nedostaneme. Zprostředkují také pohledy a výhledy těm, kteří jsou pohybově znevýhodnění, například vozíčkářům.

Fotomapy jsou také užitečné pro všechny, kteří mají rádi minulost a nezajímá je, jak to tam, kde žijí, vypadalo před dvaceti nebo třiceti a více lety. Protože mohou nahlédnout do leteckého snímkování docela daleko do historie. Jedny z takových najdete například na portálu Moderní dějiny, kde se lze proklikat do historických fotomap z let 1947 až 1958. Ty jsou umístěné na státním webu Geoportal.gov.cz.

Například nyní se východ České republiky dočkal nových leteckých snímků. Prohlédnout si na nich lze například stavbu nové multifunkční haly v Brně, postup prací na D1 u Přerova nebo bourání oceláren v Ostravě. Veřejnosti jsou volně k dispozici na webu Chytremapy.cz. Tam lze najít i starší sady snímků včetně historické ortofotomapy z roku 1950.

„Snímkování v rozlišení deset centimetrů na pixel představuje nejdetailnější plošné snímkování v rámci pravidelné aktualizace ortofotomap České republiky. Oproti dřívějšímu rozlišení 12,5 centimetru na pixel nabízí ještě podrobnější pohled na proměny městské zástavby, liniové infrastruktury i okolní krajiny a možnost sledování větších detailů v území,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.