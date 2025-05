Kdo se nebojí, ten zapláče. Lidé pohybující se v adrenalinovém prostředí potvrzují, že nejvíce průšvihů mívají takzvaní frajeři. „Těm se nemůže nic stát,“ slýchávají. A pak se všichni nestačí divit.

Víc než kde jinde platí opatrnost před dovolenou, zvláště když vyrážíte do zahraničí. Češi si cestovní pojištění ale nesjednávají jen pro pocit jistoty. Téměř sedmdesát procent z nás už ho totiž někdy při cestách využilo, jak zjistil nejnovější průzkum KB Pojišťovny.

Přibývá pojistek storna. Dopřáváme si drahé zájezdy

O štěstí v neštěstí může rozhodně mluvit řidič zájezdového autobusu, který se v Belgii opařil vařícím čajem a poležel si v tamní nemocnici dlouhých devatenáct dní. Ačkoli neprodělal žádnou operaci, jen převazy a rána se dlouho hojily, kdyby neměl připojištění k úrazu, léčebné výlohy by mu řádně provětraly peněženku. „Léčba popáleniny třetího stupně vyšla na 928 tisíc korun,“ potvrzuje produktová manažerka KB Pojišťovny Gabriela Trojanová.

Žlučník i zub Téměř 533 tolik tisíc korun vyšla operace žlučníku českého klienta v Kanadě. Platila naštěstí pojišťovna. Obecně platí, že zámořské úrazy a léčba obvykle vycházejí nejdráže. Například zlomený obratel za oceánem vyšel pojišťovací kasu na šest milionů korun. Ulomený zub při jídle v indonéské restauraci byl za „pouhých“ deset tisíc korun.

Jak průzkum ukázal, při výběru cestovní pojistky hledí Češi na ta rizika, která by jim způsobila nepříjemnou finanční ztrátu. Ukazuje se například, že se zvyšuje zájem o proplacení stornovaného zájezdu. Z toho vyplývá, že stále více obyvatel Česka si dopřává dražší cesty do zahraničí a zvláště lidé pracovně vytížení, kterým se mění často program, nechtějí riskovat, že výlet do ciziny pro celou rodinu za sto a více tisíc korun propadne. Mohou ale nastat i jiné důvody. „Propláceli jsme ale i 120 tisíc za neuskutečněnou cestu do Thajska kvůli onemocnění manželky klienta,“ dokumentuje Gabriela Trojanová.

Jste ironman, motorkář nebo paraglidista? Zpozorněte

Jsou ale aktivity, u kterých pojišťovací agent významně zvedá obočí. Ne všude totiž se svým dobrodružným koníčkem uspějete. Nebo vám vypracují tak individuální pojištění, že je finančně neúnosné. Mnozí cestovatelé například stále častěji opouštějí běžné turistické trasy a vydávají se do neprobádaných oblastí, ať už jde o výstupy na nejvyšší hory, dobrodružné průzkumy džunglí, nebo plavby v nebezpečných vodách. Takové expedice přinášejí jedinečné zážitky, ale i značná rizika, a pojistit je není snadné.

Hurá do světa! Letní dovolenou letos neplánuje jedenáct procent Čechů.

Z mimoevropských regionů máme nejraději Egypt.

Více než čtyřicet procent z nás za zážitky odcestuje letadlem.

Jedné třetině těch, kteří vyrážejí na léto za hranice autem, se už někdy něco porouchalo nebo měli nehodu. Asi 17 procent českých dovolenkářů bylo někdy v cizině okradeno.

K extrémním cestám, mezi něž se počítá například výlet do Antarktidy či plavání u severního pólu, provádí ERV Evropská pojišťovna důkladnou analýzu dostupnosti zdravotní péče v dané destinaci. Aktuálně připravují pojištění pro skupinu horolezců, kteří plánují 58denní cestu do Nepálu s výstupem na nejvyšší horu světa Mount Everest.

„Zjišťujeme kvalitu a kapacitu místních zdravotnických zařízení, vzdálenost a dostupnost pohotovostní lékařské pomoci i možnosti zásahu záchranných složek, včetně letecké záchranné služby, což je klíčové v odlehlých a rizikových oblastech,“ vysvětluje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Veteránem do Chorvatska? Ale jen v perfektním stavu

Oblíbená česká letní dovolená je už po desítky let na jadranských plážích v Chorvatsku. Máme rádi i Itálii a vydáváme se hojně i na Slovensko. Právě při cestě do těchto zemí usedáme za volanty vlastních vozů. Ale 36 procent respondentů uvedlo pro KB Pojišťovnu, že jejich auto, kterým letos pojedou za hranice, je starší než deset let. I proto připojištění asistenčních motoristických služeb patří mezi čtyři nejčastější doplňková pojištění.

K dalším hitům připojištění patří odpovědnost za škodu. Když něco vlastní nepatrností rozbijete. Stačí, když vám upadne z poličky v hotelové koupelně lahvička parfému na umyvadlo a to napraskne. Určitě je příjemnější platit pět tisíc z pojistky než z vlastní kapsy. Nebo osm tisíc korun za protrženou hmyzí síť a poškozený rám sítě v balkonových dveřích hotelového pokoje.