V Česku se z někdejšího jednodenního „svátku slev“ stal listopadový maraton, který každoročně posouvá hranice toho, jak zákazníci nakupují a jak obchodníci plánují své kampaně. I letošní Black Friday, který oficiálně připadá na dnešní den, potvrzuje trend posledních let.
Podle společnosti TK media se z listopadu tradičně stává nejsilnější prodejní měsíc v roce. „Začátek Black Friday se oficiálně posunul na 1. listopadu, kdy své kampaně spouští velcí hráči. Nákupní horečka ale vrcholí až v druhé polovině měsíce,“ říká Tomáš Urbánek z TK media.
Listopadové výhody
Podle dat společnosti Upgates se letos do akce zapojí zhruba šedesát procent českých internetových obchodů. Pro mnohé z nich je to příležitost uvolnit sklady a zároveň odstartovat hlavní sezonu, která vrcholí o Vánocích.
„Zákazníci očekávají, že na konci listopadu získají určitou výhodu. Nemusí přitom jít o velké slevy. Často stačí doprava zdarma nebo dárek k objednávce,“ říká marketingový manažer Upgates Michal Benatzky. Zájem o zlevněné zboží bývá podle něj až čtyřnásobný, i když letošek zřejmě přinese spíše stabilní jednociferný růst než dramatické skoky.
Podobně situaci vidí také společnost Shoptet, podle níž se letos do Black Friday zapojí až tři čtvrtiny tuzemské e-commerce (elektronické obchodování, tedy všechny nákupy a prodeje, které probíhají přes internet – pozn. redakce).
„Akce typu Black Friday se staly natolik etablovanou součástí trhu, že je pro obchodníky těžké se jí neúčastnit. Zákazníci se slevami počítají a čekají na ně,“ říká provozní ředitel Shoptetu Jan Hospodka. Podle něj by letos samotný Black Friday měl obchodníkům přinést nárůst tržeb o třicet až čtyřicet procent. U mnoha e-shopů se v listopadu a prosinci tvoří většina celoročních tržeb.
Roli hraje i AI
Zatímco velcí hráči sází na masivní kampaně, menší e-shopy volí odlišnou strategii. Nemohou konkurovat agresivním cenám, ale dokážou stavět na loajalitě, kvalitní komunikaci a benefitech, které nejsou tak nákladné – od dopravy zdarma až po prodloužené lhůty na vrácení zboží.
Významnou roli letos sehrává také umělá inteligence (AI). Prodejci pomocí ní optimalizují marketing i cenotvorbu, zatímco zákazníci ji využívají k porovnávání produktů a hledání nejvýhodnějších nabídek. „Pokud budou malí prodejci optimalizovat své e-shopy také pro AI jazykové modely, budou větším obchodům konkurovat rychleji a efektivněji,“ upozorňuje Benatzky.
Giving Tuesday?
Zatímco Black Friday patří tradičně kamenným obchodům, Cyber Monday vznikl v roce 2005 jako reakce on-line prodejců, kteří chtěli využít prudce rostoucího e-commerce segmentu. Termín poprvé použil americký svaz National Retail Federation po zjištění, že lidé masově nakupují on-line první pondělí po Dni díkůvzdání pravděpodobně proto, že měli v práci rychlejší internet než doma.
Od té doby se Cyber Monday stal největším dnem on-line nakupování na světě a mnohé e-shopy si na něj připravují speciální digitální slevy oddělené od Black Friday. Jen o den později přichází úplně jiný fenomén – Giving Tuesday. Ten vznikl v roce 2012 jako iniciativa newyorského neziskového centra 92nd Street Y a platformy United Nations Foundation.
Měl být protiváhou konzumního šílenství, které doprovází Black Friday a Cyber Monday, a lidem připomenout, že předvánoční čas může být i o dobročinnosti. Giving Tuesday se rychle rozšířil po celém světě a nyní funguje jako globální výzva k dárcovství, sbírkám a podpoře neziskových projektů.
Nejnižší cena za 30 dní
Největší slevy na elektroniku, hlavně mobilní telefony, notebooky, sluchátka a chytré hodinky každoročně slibuje čtvrtý pátek v listopadu. Častěji se výrazné akce objevují také u služeb a předplatných. Od roku 2023 platí povinnost uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dní, což má zákazníkům pomoci odhalit falešné slevy.
Marketingový rituál jménem Černý pátek