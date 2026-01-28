Start nové superdávky, která nahradila čtyři dosavadní sociální příspěvky, se může zpozdit. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) jako poslanec předložil novelu, podle níž by se přechodné období prodloužilo až do července. Současní příjemci by tak pobírali stávající dávky o tři měsíce déle, než se původně plánovalo. Zároveň by se odložilo i zvýšení životního minima – místo května až na říjen.
Reforma dávek začala platit už loni v říjnu. Nová superdávka spojila příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti do jediné žádosti. Příjemci měli o novou podporu požádat do konce roku, aby mohli peníze dostávat až do dubna, než úřady vše přepočítají podle nových pravidel. Úřad práce mezitím eviduje téměř 334 tisíc žádostí.
Podle Juchelky se ale ukázalo, že celý proces je výrazně náročnější, než se čekalo. „Navrhuji posunout přechodné období, aby byla jistota, že se vše zvládne,“ uvedl ministr. Zároveň kritizoval, že se nový systém před spuštěním dostatečně netestoval a neproběhl pilotní provoz.
Podklady k novele vysvětlují, že prodloužení má úřadům práce poskytnout víc času na vyhodnocení nároku na podporu. Samotné období posuzování se nemění, jen se prodlouží vyplácení původních dávek, aby byla zachována kontinuita pomoci.
Odklad se dotkne i životního minima
Odklad se má dotknout i životního a existenčního minima. Jejich navýšení by se přesunulo z května na říjen, především kvůli administrativní zátěži. Dřívější změna by podle ministerstva znamenala další úpravy informačních systémů, větší riziko chyb i horší orientaci klientů. Posun zároveň sníží letošní výdaje státu na sociální podporu.
Juchelka také připomněl, že plán minulého vedení resortu počítal se zrušením až 500 míst na úřadech práce v souvislosti s digitalizací. Od ledna už zrušil stovku neobsazených pozic, další škrty letos nechystá.
Ministr očekává, že novela projde Sněmovnou ve zrychleném režimu už při prvním čtení. Poté by ji projednal Senát a následně by putovala k podpisu prezidentovi. Pokud vše půjde podle plánu, účinná by měla být od 31. března.