Terra Technica. Hrdinové diskoték, filmů i nostalgie vinylů Když máš v chalupě orchestrión... Kapely v krabici nebo ve skříni. To je muzeum „mechanické“ hudby i hráčských vášní v Hatích na Znojemsku.

K vidění a osahání je k devíti stovkám jukeboxů, kolem dvou set pinballových automatů a přibližně půl tisícovka klasických videoher. Také filmová auta nebo stovky historických rádií.

V červnu je otevřeno do 18 hodin, v červenci a v srpnu až do 19 hodin.

Vstupné je 119 korun, devět žetonů za 200 korun. PH