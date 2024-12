K mému názoru na módu jsem si musela dojít, říká ředitelka textilního závodu Eliška Kišová

Co vás přivedlo k oživení Modety?

V módním průmyslu jsem pracovala již několik let, takže mi toto odvětví bylo hodně blízké. Čím dál více značek začalo inklinovat k udržitelnosti, měli nemálo problémů s dovozem například z Číny a začaly vyhledávat lokální výrobu. Zároveň se mi líbilo, že lidé začali více přemýšlet nad tím, jak a kde móda vzniká. Když přišlo na přetřes odkoupení šicí společnosti Modeta Style, nápad mě nadchl. Rozhodování nebylo jednoduché, ale šla jsem si za svým cílem, což je pokus o záchranu jedné z posledních komplexních textilních výrob u nás.

Proč je podle vás lokální módní ekonomika tak důležitá?

Myslím, že to není pouze o módě, ale o určité zodpovědnosti vůči naší společnosti i planetě. Ve firmě máme téměř 40 lidí, kteří dostávají férovou mzdu, máme etický kodex a posilujeme zaměstnanost na Vysočině. V portfoliu máme kolem 80 externích klientů, podporujeme lokální značky a designéry, kteří následně posilují naši ekonomiku. Lokální výroba má nižší uhlíkovou stopu, protože vyrábíme ze 100 procent z evropských materiálu, nyní převážně využíváme recyklované a cirkulární materiály, čímž se snažíme maximálně eliminovat negativní dopady na životní prostředí. Dbáme na kvalitu, produkty od nás jsou daleko více odolné a vydrží sloužit delší dobu. Navíc, lokální značky nebo-li slow fashion vyhledává čím dál více zákazníků, chtějí být nejen odpovědní, ale zároveň se odlišit od masové produkce a být zkrátka originální.

Snažíte se v závodu o udržitelné procesy?

Ano, toto je u nás velmi aktuální téma a děje se to dokonce v několika sférách byznysu. Po koupi společnosti jsme museli celou firmu digitalizovat, čímž jsme například snížili spotřebu papíru, spotřebu elektrické energie, zefektivnili jsme výrobu a tím i spotřebu materiálu k výrobě. Snažíme se využít každý milimetr látky, odpad pečlivě třídíme a ekologicky zpracováváme. A jak jsem zmínila, soustředíme se na udržitelné materiály. A je třeba zmínit i fakt, že našim klientům nabízíme full service, zajistíme tedy celý proces od návrhu, sehnání materiálu, přes výrobu až po balení. To je ve finále ekologičtější.

Jak nahlížíte na módu jako takovou?

Nebudu lhát, k mému současnému pohledu na módu jsem musela dozrát. Když jsem před lety přišla do módního průmyslu, byla jsem nenasytný spotřebitel. Dostávala jsem dary od dodavatelů, nakupovala poslední módu, fast fashion řetězcům jsem se nevyhýbala. Zlom nastal po mé cestě do Afriky, po které následovala návštěva New Yorku. Ten obrovský rozdíl, kdy vás na jedné straně prosí lidé na ulici o tričko a vy jim dáte vše, co máte, ve srovnání s totálním přebytkem a minimem pokory, mi změnil život a asi i díky tomu se mé životní hodnoty trochu proměnily. Jsem stále žena, která miluje módu a stojím si za tím, že šaty dělají člověka, ovšem důležitá je nějaké míra. Beru jako vlastní odpovědnost přiložit ruku k dílu a k zodpovědnějšímu nakupování nejen v módě.

Kde se vzala vaše láska k oblečení?

Primárně mě k tomu přivedla moje profese, prošla jsem několik módních firem, kde jsem získala mnoho cenných zkušeností, ze kterých mnohdy čerpám ještě dodnes. V současnosti už bych to nenazvala láskou k oblečení, ale spíše láskou k procesu změny v textilním průmyslu. Mám radost, když najdu nové materiály či inovace, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Cirkulární materiály či materiály z mořských řas nebo kávy, mě fascinují a asi nejvíce mě potěší, když přijde klient, jehož prioritou je udržitelný finální produkt.

Jak přistupujete k módě v osobním životě?

Oblečení již téměř nenakupuji a doslova recykluji svou zásobu z předešlých let. Něco jsem rozdala, něco prodala. Když už po něčem toužím, zaměřuji se na kvalitu a míru využití. Šatník mé dvouleté dcery je z 80 procent tvořen oblečením poděděným od rodiny či přátel, 10 procent je z druhé ruky a pouhých 10 procent jsou nové věci. A co se týká obecného přístupu k udržitelnosti, snažím se odpovědnost zařadit do mého každodenního života. S partnerem se snažíme o ekologickou domácnost, žijeme v Německu, kde je například třídění odpadu naprostou samozřejmostí, vyhýbám se plýtvání potravinami, miluji přírodní kosmetiku a pokud to jde cestuji vlakem.

Chystá se uhlíková daň. Co to pro české značky bude znamenat?

Není novinkou, že textilní průmysl je jednou z největších ekologických zátěží pro planetu. Problematické jsou nejen emise CO2, ale také obrovské množství produktů z fast fashionu, jejichž následkem vznikají skládky a dochází ke znečištění vody i půdy. Díky chystané uhlíkové dani v podstatě dojde ke zpoplatnění emisí skleníkových plynů, které vznikají během výroby, distribuce a prodejem oblečení. České značky tak budou více nuceny vyrábět lokálně nebo si připlatit za dovoz. Je to nejen krok správným směrem, ale také dobrá situace pro naši firmu, protože dojde k ještě větší podpoře lokální výroby s udržitelnými materiály. Věřím, že celkový dopad bude enormní, zejména kvůli tomu, že lidé by mohli být více motivováni nakupovat kvalitnější a ekologičtější produkty s vyšší životností. Doufám, že stejné podmínky budou platit pro co nejvíce zemí, aby byl dopad co nejvyšší. Za mě to dává smysl.