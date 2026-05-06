K-Pop hity v podání K-Pop All Stars vyvolávají horečku mezi pětiletými holčičkami i jejich rodiči. Proto byl k původnímu večernímu koncertu naplánovanému na neděli 25. října přidán ještě jeden další se začátkem ve 14 hodin.
Lístky na odpolední show jsou již v prodeji a nabízí i možnost využít místa na sezení. „Vše si tak vychutnáte v pohodlí a s perfektním výhledem na pódium – jedná se tak o ideální volbu pro rodiny s dětmi,“ uvádí pořadatelé koncertu.
BlackPink i Katseye
K-Pop All Stars je živá produkce inspirovaná největšími hvězdami K-Popu, jenž se stal celosvětovým fenoménem. K-Pop dobyl hudební scénu a výrazně ovlivnil novou generaci fanoušků.
Show propojuje to nejlepší z K-Popu s energií velkých koncertů a festivalů po celém světě. Na jevišti v Praze tak zazní interpretace největších hitů kapel jako jsou BlackPink, Stray Kids, NewJeans, Katseye, ITZY nebo BTS.
Demon Hunters v hlavní roli
Klíčovou část programu tvoří ikonické písně inspirované oscarovým filmem Demon Hunters, které dodávají celé show jedinečnou atmosféru. Představení nabízí dynamickou kombinaci hudby, choreografie a vizuálních efektů, díky nimž fanoušci zažijí autentickou atmosféru K-Pop show přímo v aréně.