Už odmalička jsem vyrůstala v rodině, kde se razilo, že volby nejsou povinností, ale velká přednost doby, ve které žijeme. Protože jsou svobodné. Máma sice vždycky říkávala, že volby a demokracie s sebou nesou i velkou míru odpovědnosti lidí, kteří si ji často neuvědomují, a tím i riziko. Ráda parafrázovala výrok Winstona Churchilla „Demokracie je nejhorší forma vládnutí, kromě těch všech ostatních“, ale vždy jsme všichni šli.
Já ale už několik let jezdím na přelomu září a října za kamarády do Řecka, což se s letošními volbami křížilo. Nicméně ve mně zakořeněné přesvědčení, že moct jít k volbám a svobodně si vybrat, je velká výsada a příležitost, hned zavelelo, že se půjde pro voličský průkaz a i když tři dny před koncem dovolené, volební výlet k urně si udělám.
Přes 400 kilometrů k urně
Velký výlet. Když vám řeknu, že moje dovolenkové město Sivota leží zhruba na úrovni ostrova Korfu, i ten, kdo v zeměpise nevynikal, tuší, že do Athén je to daleko. Konkrétně 430 kilometrů šikmo napříč zemí. Trochu jsem na Instagramu záviděla kamarádkám, které byly v době voleb taky na dovolené, ale jedna na prodlouženém víkendu v Londýně, druhá v Miláně. Na ambasádu či zastupitelský úřad si v podstatě jenom odskočily při výletování po městě.
V Řecku se dá volit jenom v Athénách, ale ono i kdyby to šlo třeba také v Soluni, mně by to bylo jedno, mám to tak stejně daleko. K šesti hodinám místní autobusovou dopravou. Řeky a jejich životní nadhled miluju, ale vždy jsem se bála že až moc proniká i do nedodržování jízdních řádů a vždy jakékoliv úvahy o výletech jejich dopravou zavrhla se sliby „Abych vůbec dojela“. Zpětně musím říct, že úplně zbytečně, kam se na jejich dochvilnost hrabou někteří čeští dopravci.
Zájem je i v zahraničí
V zahraničí jsem dosud volila jen jednou – ve druhém kole první přímé prezidentské volby v roce 2013, kdy jsem v té době byla na krasobruslařském mistrovství Evropy v Záhřebu. Na místním úřadě to byl v lednu neobvyklý ruch, jak říkali místní zaměstnanci. Už během páteční řecké cesty autobusem jsem ale na Facebooku velvyslanectví viděla fotky s prvními voliči a vydedukovala, že tentokrát tam zas takový volební exot nebudu.
Už při příchodu jsem před budovou velvyslanectví viděla hlouček lidí, Čechů, kteří měli již odvoleno a čekali na taxi do centra. Zazvoním, vejdu, odevzdám voličský průkaz i občanku, prohodíme pár slov o tom, proč jsem během voleb v Řecku a odkud přesně jsem přijela. Když se za plentou prodírám množstvím volebních lístků, které jsou na rozdíl od Česka vytisklé na pevném papíře A4, ozve se opět zvonek. Přichází další volič, pán, který v Athénách už několik let žije s řeckou manželkou, jak mi později řekl, ale dění v Česku mu podle jeho slov samozřejmě není jedno.
Volební frmol
Sotva vhodíme obálky do urny, už zvoní další lidé. „Takový provoz ve večerních hodinách nepamatuji ani ve svém volebním okrsku v Praze,“ řeknu překvapeně. „Tady od otevření bylo už opravdu hodně lidí,“ odvětí spokojeně členky komise a notně popsaný list před nimi to jenom dokazuje. „Ale byla tu jedna paní, která bydlí v Moravskoslezském kraji, překvapená, že musí vybírat z jihomoravských kandidátů,“ doplňuje jedna z nich. Ano, Státní volební komise už v předstihu několika týdnů vylosovala, že krajem, podle kterého se bude volit v Evropě, bude právě Jihomoravský bez ohledu na to, odkud konkrétní volič původně pochází. Například v Americe to byla pro letošek zase středočeská kandidátka.
S dámami z ambasády si popřejeme hezký večer a ať to ve volbách dobře dopadne, a ve dveřích se vystřídáme se čtveřicí dovolenkářů s voličskými průkazy. Už teď jsem zvědavá, jakou volební účast nakonec z Řecka budou hlásit.
Unavená, ale spokojená, mířím do centra na hostel a pak na jedno ouzo s výhledem na Akropolis. Dám příspěvek na sociální sítě s nadějí, že třeba ještě nějaké váhající přesvědčím svým příkladem, že má smysl k volbám jít. A pak jdu spát, brzy ráno mě čeká zas 430 kilometrů zpátky za přáteli. Trochu nervózní, jak to celé dopadne, ale rozhodně spokojená. Ne proto, že jsem splnila povinnost, ale proto, že jsem využila možnosti, kterou mi dává demokracie, o kterou nechci přijít...