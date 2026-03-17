Tvůrci Rest in Euphoria čerpají inspiraci ze slavné historie české kabaretní scény počátku 20. století, ale zároveň ji konfrontují se současnou podobou světového nového kabaretu. „Jde o vizuálně strhující show, ve které vystupuje 18 akrobatů – polovina ze zahraničí – a přinášejí disciplíny, které se u nás běžně nevidí,“ říká dramaturg Jatek78 Vít Neznal.
Živá hudba od Katarzie
Zcela zásadní roli v inscenaci hraje živá hudba Katarzie, která pro Rest in Euphoria složila originální hudební kompozici a při každém uvedení ji osobně a živě interpretuje. Její hlas, rytmus a melodie se stávají pulzujícím srdcem celé inscenace, nesou emoci, gradují napětí a vtahují diváka do euforického proudu, který pokračuje ještě dlouho po odchodu z divadla.
|
Silnou vizuální identitu představení dotváří scénografie Pavly Kamanové, která vytváří proměnlivý prostor na pomezí kabaretu, rituálu a snu. Scéna není pouhou kulisou, ale také aktivním partnerem performerů.
Hra provokuje
Rest in Euphoria se během svého uvádění stala inscenací, která provokovala, fascinovala i otevírala diskuze – mimo jiné díky otevřenému zacházení s nahotou, tělesností a intimitou.
Odpočívejte