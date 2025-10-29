Kvapný útěk před obří kamennou koulí, zběsilá jízda důlními vozíky či smrtící nástrahy v chodbách dávno ztracených chrámů. Tyto motivy si nejen tuzemští milovníci dobrodružných snímků neodmyslitelně spojují s Indianou Jonesem. Slavný archeolog z pera Stevena Spielberga a George Lucase prováděl podobné kousky ve trojici snímků z osmdesátých let. Málokdo ovšem tuší, že se dvojice legendárních filmařů inspirovala na stránkách komiksů.
Nápady z Kačerova
„Motivy jako úprk před koulí, smrtící nástrahy i jízdu důlními vozíky neomylně spojuje jméno Indiana Jones. Slavný archeolog v klobouku však pouze kráčí v kačeřích stopách. Tohle všechno už totiž dávno před ním zakusili Strýček Skrblík, Kačer Donald a jejich synovci Kulík, Bubík a Dulík,“ říká pro deník Metro Kristýna Varga z nakladatelství Crew s tím, že právě o jejich odvážných výpravách vypráví čerstvá novinka s názvem Strýček Skrblík – Legendární kačeří dobrodružství: Pasti plné zlata!
„Seznamte se se třemi zásadními příběhy z pera legendárního kreslíře, scenáristy a tvůrce Kačerova Carla Barkse, které významně ovlivnily George Lucase a Stevena Spielberga při vytváření prvních tří filmů s Indianou Jonesem a nyní u nás vycházejí poprvé,“ dodává Varga.
Sedm zlatých měst a Pizzarovo zlato
Lucas a Spielberg od dětství hltali mraky televizních seriálů a komiksů. Mezi nimi i sérii výpravných dobrodružství se Strýčkem Skrblíkem, který spolu se synovci Donaldem a prasynovci Dulíkem, Bubíkem a Kulíkem hledají starobylé poklady a artefakty ve všech koutech světa. Čelí při tom nebezpečným nástrahám, domorodcům či lupičům, aby nakonec triumfovali, popřípadě alespoň celé dobrodružství přežili.
Typickým příkladem kačeřího příběhu, který Lucas se Spielbergem přiznaně vykradli, je Sedm zlatých měst z roku 1954. V jeho závěrečné části sedí na kamenném soklu vzácná soška s děsivým výrazem. Skrblík by ji už chtěl popadnout, ostatní si ovšem všimnou, že pokud by tak učinil, skryté zařízení by na ně obratem vypustilo obří kamennou kouli. „Nápadná podoba sošky z kačeřího komiksu s tou filmovou je už jen takovou třešničkou na dortu,“ komentuje český kreslíř a ilustrátor Dan Černý. Motiv valící se obří koule se pak vyskytl i v příběhu Pizzarovo zlato (1958). V téže komiksové povídce se objevuje i podzemní gigantická vodní nádrž, která potrápila i doktora Jonese s tváří Harrisona Forda ve snímku Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989).
Země pod zemí alias chrám zkázy
Třetí příběh z nově vydaného komiksového sborníku s názvem Země pod zemí (1955) je v několika momentech nápadně podobný filmu Indiana Jones a chrám zkázy (1984). V obou se totiž odehrává honička důlních vozíků. Není bez zajímavosti, že se ona scéna, kterou Lukas se Spielbergem opět odkoukali od kačerů, měla objevit již ve filmu Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy (1981).
„Lukas se Spielbergem si však honičku schovali na později. A dobře udělali, protože jde o zlatý hřeb celého filmu,“ uzavírá Černý.
My z kačerova