Kafka, pivo, semtex. Joker navštívil Prahu, na Václaváku se potkal s Kafkou a Golemem

Komiksový sborník Batman: Svět nyní fasuje plnohotné pokračování. A v jeho středu tentokrát nestojí nikdo jiný, než ikonický záporák z batmanovského světa, psychopatický šílenec a princ zločinu nejen ve fiktivním městě Gotham – Joker.

„Držte si klobouky, nervy i občanské průkazy, přichází sborník Joker: Svět. Tvůrci udělali logický, a přitom překvapivý krok. Tentokrát nebude hrdinou povídek žádný ochránce spravedlnosti, ale padouch. Uvidíme, jak stráví Joker dovolenou ve Španělsku? Jak budou vypadat Jokerovi následníci v Německu, Turecku a České republice?“ láká čtenáře deníku Metro Michaela Šerá z Nakladatelství CREW.

Slavný český roadster Tatraplán sport. A za volantem Kafka.

Vedle jmen jako Geoff Johns, David Rubin či Jason Fabok se v prestižním komiksovém sborníku objeví i tvůrčí tým Štěpán Kopřiva a Michal Suchánek, dvojice, která stvořila příběh už do Batmana. „A je vidět, že už si formát osahali. Lidé v DC byli z komiksu nadšení, tak doufáme, že se bude líbit i u nás!“ komentuje ředitel Nakladatelství CREW Petr Litoš.

Češi nejsou padavky

To, že se Česko zařadilo po bok komiksových velmocí, je uznání toho, že i když nejsme rozlohou největší země, hrajeme ve světě komiksu rozhodně důležitou a významnou roli. Kromě nás najdete ve sborníku komiksy kupříkladu ze Španělska, Německa, Itálie, Brazílie, Mexika, Japonska, Koreje, Polska, Argentiny, USA a Japonska. Slovensko kupříkladu naopak absentuje.

Joker je v podání Američanů pořádný psychopatický ďábel.

„Některé země používají původního Jokera jako zdroj inspirace, díky kterému se objevují místní kopie. Kladou si třeba otázku, jaký bude asi Joker, který se zrodí v Argentině? A někteří konfrontují gothamský originál se svým politickým systémem a policejní zvůlí. Ale nechávají ho zavítat i na hudební festival, a v Japonsku ho dokonce nechali starat se o malého miminózního Batmana,“ dodává Šerá.

Joker po česku

„Co se týče České republiky, tak co může být češtějšího než takový konkurz pod dohledem odborné komise? Ano, na základě Jokerova globálního rozpínání se u nás uspořádalo výběrové řízení, které má rozhodnout o tom, kdo bude český Joker. Co je vlastně pro českého psychopatického krále klaunů to nejdůležitější? Těžení z minulosti, nebo naopak souboj s ní? Ekologický přístup? Či snad něco úplně jiného?“ líčí děj české části s názvem Kafka, pivo a semtex Litoš.

Zamontovat dohromady všechno české? Inu, proč ne?

V povídce se letmo mihnou, či je postavy alespoň letmo zmiňují, nejrůznější typicky české prvky a reálie. Jmenovitě jde o tuzemskou výrobu semtexu, Tatru, Franze Kafku, Golema, Václavské náměstí, Národní muzeum, tank číslo 23, který byl za komunismu vystaven jako socha na Smíchově, či budovu České národní banky.

Bobík, nebo Batman?

Zábavná byla i povídka z předešlého titulu Batman: Svět. Příběh, který zde byl prezentován, se odehrával za komunismu, konkrétně na sídlišti Jižní Město. Dvojice malých chlapců se zde po spatření Batmana hádala, kdo je silnější. Zda netopýří muž, či Bobík z typicky českého komiksu Čtyřlístek.