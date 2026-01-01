Jaro nezačne 21. března. Podívejte se, kdy přesně dorazí v roce 2026

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  19:40
Zapomeňte na školní poučky, že jaro začíná 21. března. V roce 2026 nás astronomické hodiny opět vyvedou z omylu a jaro přivítáme o den dříve. Máme pro vás podrobný přehled klíčových milníků roku, vysvětlení nebeských paradoxů i důvody, proč naše hodinky občas se Sluncem tak trochu „závodí“.
Fotogalerie3

Podzimní rovnodennost | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Astronomické začátky ročních období nejsou jen kolonky v kalendáři. Jedná se o fyzikální okamžiky, kdy Země na své cestě kolem Slunce dosáhne specifických bodů. Tyto momenty přímo ovlivňují délku našeho spánku, množství vitamínu D ze slunce i to, jak brzy budeme v zimě rozsvěcet lampy.

Jízdní řád vesmíru pro rok 2026

Abychom byli přesní, vesmírné hodiny neběží podle půlnocí. Zde jsou okamžiky, kdy se v roce 2026 změní roční období pro Českou republiku:

  • Jarní rovnodennost (začátek jara): 20. března v 15:46 (CET)
  • Letní slunovrat (začátek léta): 21. června v 10:24 (CEST)
  • Podzimní rovnodennost (začátek podzimu): 23. září v 02:05 (CEST)
  • Zimní slunovrat (začátek zimy): 21. prosince ve 21:50 (CET)

Proč jaro „předbíhá“ školní osnovy?

Mnoho lidí je stále zmatených z toho, že jaro nezačíná 21. března, jak se učili ve škole. Skutečnost je taková, že v tomto století začíná jaro téměř vždy už dvacátého.

Může za to drobný nesoulad mezi naším kalendářním rokem (365 dní) a tropickým rokem (čas, za který Země skutečně oběhne Slunce). Ten trvá přibližně 365 a čtvrt dne. Přestože máme přestupné roky, tato drobná odchylka posouvá rovnodennost v čase. Pokud si chcete první jarní den užít přesně 21. března, museli byste se dožít roku 2102.

Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce...

Optický klam: Den a noc nejsou stejné

Termín rovnodennost svádí k představě, že den i noc trvají přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je den v době rovnodennosti o pár minut delší. Je to způsobeno tím, že zemská atmosféra funguje jako obří čočka. Jev zvaný atmosférická refrakce ohýbá sluneční paprsky tak, že Slunce vidíme nad obzorem i ve chvíli, kdy je už fyzicky pod ním. Světlo tak nad tmou vítězí o něco dříve, než by odpovídalo čisté geometrii.

Prosincový paradox: Proč tma nekončí se slunovratem?

Zimní slunovrat je sice nejkratším dnem v roce, ale ne všechna „nej“ se sejdou v jeden den. Možná jste si všimli, že v prosinci se odpoledne začínají prodlužovat už dříve. Je to pravda – Slunce u nás zapadá nejdříve už kolem poloviny prosince, přibližně od svátku svaté Lucie, která prý dne upije, ale noci nepřidá.

Zato ráno si Slunce dává načas – nejpozdnější východy Slunce nastávají až po Novém roce. Tento nesoulad je způsoben eliptickou dráhou Země a jejím sklonem. Právě proto vzniklo staré lidové rčení „na Nový rok o slepičí krok“, které přesně vystihuje fakt, že odpoledne už je více světla, zatímco rána jsou stále temná.

Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Lipnice nad Sázavou

Vzdálenost od Slunce? Na tu zapomeňte

Častým omylem je, že léto máme proto, že je Země blíže ke Slunci. Opak je pravdou. V roce 2026 bude Země ke Slunci nejblíže právě v hluboké zimě (3. ledna), zatímco nejdále od něj bude v červenci. Za střídání sezon může výhradně sklon zemské osy. Díky němu se nám v létě severní polokoule ke Slunci více nakloní a jeho paprsky dopadají pod přímějším úhlem.

Astronomické milníky roku 2026 jsou jasně dané – teď už nezbývá než doufat, že nám v ty nejdůležitější okamžiky, jako je letní slunovrat nebo první jarní den, vyjde vstříc i počasí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

Filharmonie Brno připomněla novoročním koncertem 70 let svojí existence

Filharmonie Brno pĹ™ipomnÄ›la novoroÄŤnĂ­m koncertem 70 let svojĂ­ existence

Filharmonie Brno si dnešním novoročním koncertem připomněla 70 let svojí existence. První koncert zahrála také na Nový rok v roce 1956. Na pódiu se objevili i...

1. ledna 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Jaro nezačne 21. března. Podívejte se, kdy přesně dorazí v roce 2026

Podzimní rovnodennost

Zapomeňte na školní poučky, že jaro začíná 21. března. V roce 2026 nás astronomické hodiny opět vyvedou z omylu a jaro přivítáme o den dříve. Máme pro vás podrobný přehled klíčových milníků roku,...

1. ledna 2026  19:40

Šumperk udělí čestné občanství in memoriam výtvarníkovi Jiřímu Jílkovi

ilustrační snímek

Šumperk udělí tuto neděli čestné občanství in memoriam sochaři, malíři a básníkovi Jiřímu Jílkovi, významné osobnosti regionu. Ocenění je součástí oslav 100....

1. ledna 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Novoroční šichta popelářů.Popeláři na Nový rok 01.01.2026 vyrazili do terénu i na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 1. ledna 2026  15:33

Kyselka slaví Nový rok jubilejním desátým ročníkem výstupu na Bučinu

Kyselka slavĂ­ NovĂ˝ rok jubilejnĂ­m desĂˇtĂ˝m roÄŤnĂ­kem vĂ˝stupu na BuÄŤinu

Novoroční výšlap na rozhlednu Bučina u Kyselky na Karlovarsku si letos nenechala ujít zhruba stovka lidí. Starosta Aleš Labík (nez.) ČTK řekl, že výprava je...

1. ledna 2026  13:07,  aktualizováno  13:07

První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice

ilustrační snímek

Krátce po půlnoci v Kraslicích pyrotechnika vážně zranila teprve šestnáctiletého mladíka, který ji sám odpaloval. Během silvestrovských oslav řešili policisté v Karlovarském kraji zhruba dvacítku...

1. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě

Kníničskou ulici v Brně chtějí jihomoravští silničáři opravit do červencové...

Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což...

1. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Oslavy silvestra v Karlovarském kraji byly poměrně klidné, podobně jako loni

ilustrační snímek

Silvestrovské a novoroční oslavy v Karlovarském kraji hodnotí hasiči podobně jako loni spíše jako klidnější, práci jim spíše přidělával nárůst počtu dopravních...

1. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Vyhořelá zábavná pyrotechnika na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 1. ledna 2026  12:38

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

První miminko roku v Pardubickém kraji je Kristýna z Ústí nad Orlicí

ilustrační snímek

První miminko letošního roku v Pardubickém kraji se narodilo v Orlickoústecké nemocnici. Je jím holčička Kristýna. Rodiče pocházejí z Ústí nad Orlicí, uvedla...

1. ledna 2026  10:43,  aktualizováno  13:18

První miminko roku v hradeckém kraji je holčička Marie

ilustrační snímek

V hradeckém kraji se jako první miminko roku narodila holčička. Rodiče jí dali jméno Marie. Na svět jí pomohli porodníci v nemocnici v Náchodě, uvedla mluvčí...

1. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.