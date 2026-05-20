Léto je časem zábavy pro celé rodiny. Na koleje se vrací oblíbený pestrobarevný vlak Cyklohráček. Deník Metro pro vás ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu připravil přehled akcí spojených se železnicí.
Brejlovcem do největšího železničního muzea
Brejlovec a Zamračená. Ne, to není hanlivá přezdívka vlakové posádky, ale zažité označení historických lokomotiv, které pravidelně, každou první sobotu od dubna do října, vyráží z Prahy-Smíchova do Lužné u Rakovníka.
Zdejší Železniční expozice, která je největším železničním muzeem v České republice, zaručeně uchvátí nejen šotouše. Kromě největší sbírky parních lokomotiv tu najdete třeba historické motoráčky či novodobější elektrické lokomotivy. Začátkem června vás sem historický motorový vlak dopraví i na Den dětí v železničním muzeu.
Retrovlakem na Tankový den v Lešanech
Na konci prázdnin se vydejte zvláštním vlakem z Prahy-Vršovic do Vojenského muzea v Lešanech na oblíbený Tankový den.
Návštěva ČD Muzea i s projížďkou parním vlakem
Návštěvu ČD Muzea v Lužné u Rakovníka si můžete zpestřit jízdou parním vlakem. Informace o jízdách najdete postupně během sezony na stránkách ČD Nostalgie. I letos tam budou jízdy úzkorozchodného parního vláčku.
Do Polabí za řepnou dráhou
Kolínská řepařská drážka byla nejstarší z řepných drah, které v Polabí vznikaly na přelomu 19. a 20. století, aby jimi mohla být dopravovaná cukrová řepa z polí přímo do jednotlivých cukrovarů. Po znovuobnovené dráze se můžete projet o víkendech do října ze stanice Kolín-Sendražice do stanice Býchory a zpět.
Ostře sledované vlaky v Loděnici
Z Prahy Prokopským údolím do Loděnice a zpět údolím Berounky a přes Karlštejn. To je trasa okružní jízdy parního vlaku u příležitosti oslav 60 let od premiéry filmu Ostře sledované vlaky. Ve stanici Loděnice je připravený speciální doprovodný program. Za měsíc, tedy 20. června, vás tam doveze parní lokomotiva 431.032 Ventilovka.
Festival parních lokomotiv
Na jednu z hlavních železničních akcí roku se vydejte do Benešova. V polovině září se tu na Festivalu parních lokomotiv představí parní a motorové lokomotivy nejen z Česka. Fanoušci si je tu užijí nejen v benešovském depu, protože přes 40 zvláštních vlaků bude vozit návštěvníky po celý den.
Festival připomene dvě významná výročí, a to 155 let Dráhy císaře Františka Josefa v úseku České Velenice – Praha, a hlavně výročí 125 let místní dráhy Čerčany–Kácov, jež je označovaná také jako Horní Pacifik.
