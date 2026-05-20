Kam letos v létě na výlet? Vlakem údolími řek a také na oslavu 60 let od premiéry slavného filmu

Autor: Metro.cz
  8:07
Sledovat Metro na Googlu
Přenést se v čase o století zpět můžete s ČD Nostalgie, což je projekt národního dopravce České dráhy. Jeho cílem je uchovávat a oživovat železniční dědictví prostřednictvím nostalgických jízd, výstav a dalších akcí. Historické vlaky jsou často tažené parními lokomotivami nebo historickými motorovými vozy. Výjimečnou příležitost budou mít fanoušci kolejové dopravy ve středních Čechách.
Fotogalerie3

Atmosféra v Solvayových lomech | foto: Kamila Kohoutová

Léto je časem zábavy pro celé rodiny. Na koleje se vrací oblíbený pestrobarevný vlak Cyklohráček. Deník Metro pro vás ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu připravil přehled akcí spojených se železnicí.

Brejlovcem do největšího železničního muzea

Brejlovec a Zamračená. Ne, to není hanlivá přezdívka vlakové posádky, ale zažité označení historických lokomotiv, které pravidelně, každou první sobotu od dubna do října, vyráží z Prahy-Smíchova do Lužné u Rakovníka.

Cyklohráček

Zdejší Železniční expozice, která je největším železničním muzeem v České republice, zaručeně uchvátí nejen šotouše. Kromě největší sbírky parních lokomotiv tu najdete třeba historické motoráčky či novodobější elektrické lokomotivy. Začátkem června vás sem historický motorový vlak dopraví i na Den dětí v železničním muzeu.

Retrovlakem na Tankový den v Lešanech

Na konci prázdnin se vydejte zvláštním vlakem z Prahy-Vršovic do Vojenského muzea v Lešanech na oblíbený Tankový den.

Návštěva ČD Muzea i s projížďkou parním vlakem

Návštěvu ČD Muzea v Lužné u Rakovníka si můžete zpestřit jízdou parním vlakem. Informace o jízdách najdete postupně během sezony na stránkách ČD Nostalgie. I letos tam budou jízdy úzkorozchodného parního vláčku.

Do Polabí za řepnou dráhou

Kolínská řepařská drážka byla nejstarší z řepných drah, které v Polabí vznikaly na přelomu 19. a 20. století, aby jimi mohla být dopravovaná cukrová řepa z polí přímo do jednotlivých cukrovarů. Po znovuobnovené dráze se můžete projet o víkendech do října ze stanice Kolín-Sendražice do stanice Býchory a zpět.

Ostře sledované vlaky v Loděnici

Z Prahy Prokopským údolím do Loděnice a zpět údolím Berounky a přes Karlštejn. To je trasa okružní jízdy parního vlaku u příležitosti oslav 60 let od premiéry filmu Ostře sledované vlaky. Ve stanici Loděnice je připravený speciální doprovodný program. Za měsíc, tedy 20. června, vás tam doveze parní lokomotiva 431.032 Ventilovka.

Festival parních lokomotiv

Na jednu z hlavních železničních akcí roku se vydejte do Benešova. V polovině září se tu na Festivalu parních lokomotiv představí parní a motorové lokomotivy nejen z Česka. Fanoušci si je tu užijí nejen v benešovském depu, protože přes 40 zvláštních vlaků bude vozit návštěvníky po celý den.

Návštěvu ČD Muzea v Lužné u Rakovníka si můžete zpestřit jízdou parním vlakem.

Festival připomene dvě významná výročí, a to 155 let Dráhy císaře Františka Josefa v úseku České Velenice – Praha, a hlavně výročí 125 let místní dráhy Čerčany–Kácov, jež je označovaná také jako Horní Pacifik.

Kam ještě vyrazit?

  • Kdo si hraje, nezlobí. I proto je Cyklohráček oblíbeným výletním vlakem. Pestrobarevný vlak je plný zábavy – od balonkoviště přes dřevěnou vláčkodráhu, tabule na kreslení, stavebnice až po knížky a deskové hry. Vlak vyráží z Prahy každou sobotu, neděli a každý státní svátek a jede přes Pražský Semmering, kolem oblíbené zříceniny hradu Okoř přes Zákolany až do Slaného a zpět. Vydat se Cyklohráčkem na výlet můžete až do 1. listopadu. Středními Čechami vyráží také tradiční vláčky kolem středočeských řek.
  • Samostatnou kapitolou jsou pracovní vlaky. Ať už sloužily horníkům, nebo třeba zemědělcům, díky usilovné práci skupin nadšenců se některými svezete i dnes – třeba v Solvayových lomech v Českém krasu, nedaleko Loděnice, ve zrušeném vápencovém lomu. Důlními vláčky se projedete také v areálu Hornického muzea Příbram. Jízda důlním nebo hutním vláčkem vám zpestří prohlídku Hornického skanzenu Mayrau, a to každou sobotu od začátku května do konce září.
  • Naprosto mimořádné jsou zážitkové jízdy pákovou drezínou Českou Sibiří. Vyjíždí se od historické staniční budovy Střezimíř a trasa vedoucí k obci Mezno měří v jednom směru dva kilometry. Cesta tam i zpět vám zabere 45 minut a během jízdy se od průvodčích dozvíte zajímavosti o samotné drezíně i o historické trati.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

MillerKnoll na festivalu Clerkenwell Design Week 2026 představila návrhy pracovišť budoucnosti

20. května 2026  9:14

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kačerov je zpět! Nový komiks od Dana Černého skrývá české vtipy, které cizinci nepochopí

Nový komiksový sborník Kačeři Dana Černého, který vrací legendární Kačerov...

Legendární Kačerov se vrací v novém sborníku komiksů od Dana Černého. Čtenáři se mohou těšit na kačera Donalda, strýčka Skrblíka, Šikulu i trojčata Kulíka, Bubíka a Dulíka v příbězích plných humoru a...

20. května 2026  9:08

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

20. května 2026

Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

20. května 2026  8:57

Společnost Huawei představila strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí, formující budoucnost odvětví

20. května 2026  8:55

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 20. května 2026  8:43

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin. Premiéru filmu Mandalorian a Grogu připomněli cestujícím jeho fanouškové na Můstku.

vydáno 20. května 2026  8:42

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin s filmem Mandalorian a Grogu. Jeho fanouškové nám to připomněli u kina Světozor.

vydáno 20. května 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.