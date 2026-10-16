Minulý týden jsme se v deníku Metro vydali s rybářským prutem do centra Prahy na Vltavu. Jenže hlavní město nabízí mnohem víc než lov pod slavnými mosty. Za kapry, dravci i menšími říčními rybami se vyplatí vyrazit také na okraj metropole. A nejen k Vltavě.
Jih ve znamení bolenů
Začněme na jihu. Vltava kolem Braníku, Modřan a Zbraslavi patří do revíru Vltava 6 (401 018). V klidnější vodě stojí za pokus kapři a cejni, u proudných úseků lze přelstít bolena nebo okouna. Hlubší partie mohou skrývat candáta či sumce. Oblast kolem modřanského jezu tak nabízí možnosti pro milovníky položené i přívlače. Pozor: od modřanského jezu k soutoku s Berounkou je parma celoročně hájená.
|
Za velkými kapry nemusíte z Prahy. Vltava nabízí rybářům zajímavá místa i na podzim
Pozor na zákaz lovu
Na severu města je zajímavý revír Vltava 4 (401 016), od trojského jezu směrem k Podbabě a Roztokům. Proudnější voda láká milovníky přívlače za boleny a okouny, klidnější úseky zase kapraře. Součástí revíru je i plavební kanál Troja – Podbaba. Kapři od 70 centimetrů včetně se musejí vracet do vody a na části břehu Císařského ostrova platí zákaz lovu.
|
Nejstarší hrad Prahy? Zřícenina Baba láká na historii, pověsti i krásné výhledy
Botič, či Rokytka?
Skutečnou říční alternativou je Berounka. V Praze protéká Radotínem a u Lahovic se vlévá do Vltavy. Revír Berounka 1 (401 001) sahá od soutoku po jez v Mokropsech. Právě tady mohou uspět kapraři, třeba na radotínském úseku u Šárova kola. Na feeder berou cejni či podoustve. Lovci dravců mohou vyrazit za štikou, candátem nebo sumcem. Také zde je parma celoročně hájená.
|
Na ryby i v říjnu. Přehled závodů, kde můžete poměřit síly a přihlásit se na poslední chvíli
Pro milovníky drobnějších toků je tu Botič 1 (401 004). Zajímavé přírodní úseky najdete v Hostivaři, Petrovicích a Křeslicích. V potoce žijí především tloušti, plotice, hrouzci a okouni.
Místy se objeví i kapr, od malého toku ale nečekejte stejné podmínky jako na velké řece. Horní úsek od soutoku s potokem Dobrá Voda a všechny přítoky jsou ovšem chráněné: rybaření je tam zakázáno.
|
Riskantní sázka na štiku vyšla. Dlouholetí kamarádi ovládli King of the Lake o pouhých 5 bodů
Podobnou výzvu nabízí Rokytka 1 (401 008), která protéká třeba Hloubětínem, Vysočany a Libní. Nadšenci plavané mohou zkusit plotice a tlouště, v toku žijí také hrouzci a okouni. Pozor na místní zákazy, mimo jiné u Velkého počernického rybníka.
Od Podbaby na Džbán
A kdo hledá klid, může objevovat Šárecký potok 1 (401 012), od Podbaby proti proudu směrem ke Džbánu. V jeho vodách jsou typickými obyvateli hrouzek a tloušť. Spíš než rekordního kapra tu čekejte napínavý lov s lehkým náčiním. Před lovem si vždy ověřte hranice revíru a místní omezení. Jeho číslo pak nezapomeňte zapsat do povolenky ještě před prvním nahozením.