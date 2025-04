Kam (nejen) za největším vinným sudem ve střední Evropě

Po cestě ze Zámeckého vrchu můžete v podzámčí navštívit jedinou dochovanou mikulovskou synagogu, zvanou Horní. Následně se můžete vydat na cestu časem do doby lovců mamutů v Archeoparku Pavlov. Po archeostezce se pak příjemnou procházkou dostanete do Dolních Věstonic přímo do zbrusu nové expozice Domu přírody Pálavy. Pokud patříte mezi milovníky literatury a etnografie, nezapomeňte navštívit vísku Diváky, kde vás mile překvapí moderní expozice věnovaná bratřím Mrštíkům.

Všechny tyto expozice, spravované Regionálním muzeum v Mikulově, zahájily 28. března po zimní přestávce návštěvnickou sezonu roku 2025. Co konkrétního si jednotlivá muzea pro svoje návštěvníky připravila?

Kromě prohlídky obřího sudu nabízí zámek také další stálé expozice, jako je unikátní historická knihovna, která patří k jeho skvostům. Během dalších návštěvnických okruhů průvodci představí zámeckou historii a některé ze členů rodu Dietrichsteinů, bývalých majitelů zámku. Doslova zelenou oázou v centru města je pak zámecká zahrada se svými terasami, které skýtají krásné výhledy a romantická zákoutí. Kromě stálých expozic jsou v prostorách zámku k vidění dočasné výstavy – v letošním roce to bude například umělecká výstava inspirovaná Věstonickou venuší či výstava o odívání a módě 19. a 20. století. Prostory Horní synagogy, jediné tuzemské synagogy takzvaného „polského typu“, v letošní sezoně zpestří hned dvě výstavy s židovskou tematikou.

Půl hodiny cesty autem od Mikulova najdete nedaleko Hustopečí Památník bratří Mrštíků. Na adrese Diváky č. p. 57 naleznete dům, ve kterém slavná spisovatelská dvojice skutečně žila a tvořila. Vesnický domek s malebným dvorkem, jehož hrušeň zasadil před více než sto lety Vilém Mrštík, překvapí moderní expozicí s nevšedním průvodcem. Nechte se unést příběhem, který vás přenese na začátek 20. století.

Archeopark Pavlov, nacházející se jen pár kilometrů od Mikulova, se během svých devíti sezon stal velmi oblíbeným cílem návštěvníků všech věkových kategorií. V letošním roce se Archeopark připojí k oslavám 100. výročí objevení našeho nejznámějšího archeologického objevu – Věstonické venuše. Výstava Druhý život venuše bude mít svou hlavní část právě zde, přičemž její druhá část bude instalována v prostorách mikulovského zámku. Návštěvu Archeoparku stojí za to spojit s návštěvou nejmladšího člena Regionálního muzea v Mikulově. Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích byl otevřen v červnu roku 2024 a návštěvníkům odkrývá krásy pálavské přírody. Upozorňuje ale také na negativní dopady lidské činnosti na krajinu. V letošním roce bude v expozici mimořádně k vidění fotografická výstava Zánik Mušova.

V dubnu a v květnu jsou všechny expozice otevřeny od pátku do neděle od 9 do 16 hodin. Více informací na rmm.cz.