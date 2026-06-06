Pestrý program už šestým rokem přináší Středočeské kulturní léto. Specifikem tohoto projektu a jeho akcí je propojit historická místa s hudbou, divadlem i filmem napříč krajem. Až do září čekají návštěvníky desítky událostí různých žánrů, které rozezní a oživí města, památky i muzea ve středních Čechách. „Léto v regionu nabídne během hlavní turistické sezony desítky zážitků, díky nimž mohou turisté objevovat region nejen aktivně, ale i prostřednictvím výjimečných kulturních momentů,“ uvedl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.
Válka s mloky. Rekvizity z připravovaného filmu
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše uvede v sobotu 20. června v derniéře Čapkův román Válka s mloky z repertoáru Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Před samotným představením budou k vidění také originály filmových rekvizit z připravovaného stejnojmenného filmu. Ve Vlašimi a v Přerově nad Labem se představí v průběhu léta také Divadlo Bez zábradlí, Jílové u Prahy nabídne večer s Janou Švandovou či Janem Kalouskem a Muzeum v Roztokách u Prahy zase stand-up Na stojáka.
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Opera i filmová hudba
Ve dnech 10. a 14. června se zámeckým parkem Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě naposledy ponesou tóny opery Čert a Káča. Představení je zároveň šance si užít atmosféru Vysoké, kam slavný skladatel jezdil na letní pobyty a kde slavné opery psal. V zámeckém parku bude k vidění také opera Rusalka, a to ve dnech 23. a 25. června. Během představení budou diváci přecházet parkem. První dějství se odehrává u jezírka, druhé u zámku a třetí opět u jezírka.
Zažít jedinečné propojení hudby a techniky mohou zájemci v rámci setkání milovníků bluegrassu v areálu Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Dne 14. června zde uslyší několik kapel. Přestávky mezi kapelami vyplní letecké ukázky v podání strojů z muzejní expozice. Střední Čechy čeká v létě opět mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady (27.–30. srpna).
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Horor pod hvězdami
Léto bez letního kina jako by nebylo. Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích ožije 19. června promítáním filmu Pět švestek. Industriální areál se tak večer promění v kino s úplně jinou atmosférou, 22. srpna se bude promítat hororový film Mama. Zámek Nižbor nabídne v červenci a srpnu kinopřednášky věnované dílům Eduarda Štorcha.
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Divadlo, koncerty, noční prohlídky sedlecké katedrály, chrámu sv. Barbory nebo stříbrného dolu nabídne v létě město Kutná Hora v rámci Kutnohorského léta. O kulturní akce nepřijde ani letní Beroun. Tradičně proběhnou do 23. srpna na venkovním pódiu na náměstí Joachima Barranda, u OC Hvězda nebo na levém břehu řeky Berounky.