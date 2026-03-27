Kam s dětmi v Praze o Velikonocích? Vezměte je za zvířaty, na tvořivé dílny nebo do muzea

Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  14:06
O Velikonocích se nemusí jít jen na koledu. V Praze se koná celá řada zajímavých akcí, které návštěvníkům přiblíží původ nejdůležitějších křesťanských svátků, lidových tradic a řemesel. Jsou libo tvořivé dílny nebo krmení exotických zvířat? Vybrali jsme šest tipů, jak si v hlavním městě užít blížící se svátky jara.
Tradiční velikonoční obchůzka v Martínkově u Moravských Budějovic. (10. dubna 2023) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Praha v období Velikonoc ožívá dílnami a workshopy, kde si děti mohou vyzkoušet tradiční řemesla pod vedením zkušených lektorů. Připravili jsme přehled šesti akcí, kde se zabaví celá rodina a k tomu se dozví i něco o zvycích a historii Velikonoc.

Část z nich probíhá už v předstihu, zejména tvořivé dílny, na nichž zájemci vyrábějí nejrůznější ozdoby, jako pomlázky nebo barvené kraslice, tak aby byly připravené včas.

S výběrem však neotálejte, na některé akce je potřeba registrace předem.

Kdy budou Velikonoce

V roce 2026 začne velikonoční volno na Velký pátek 3. dubna a vyvrcholí Velikonočním pondělím 6. dubna. Velikonoce nemají pevné datum, slavíme je vždy první neděli po prvním jarním úplňku.

Zoo Praha: velikonoční krmení a workshop

  • U Trojského zámku 120, Praha 7
  • Pátek 3. dubna od 10:30 do 16:00
  • Sobota 4. dubna, 12:00, 13:00, 15:00 a 16:00
  • Neděle 5. dubna v 9:30
  • Pondělí 6. dubna od 10:00 do 15:15
  • Běžné vstupné; workshop 50 Kč navíc

Na pátek 3. a pondělí 6. dubna zve pražská zoologická zahrada na speciální velikonoční krmení s výkladem. Během Velikonočního pondělí zvířata dostanou jarně laděné prvky, které zájemci vytvoří na předcházejícím nedělním workshopu.

Na sobotu 4. dubna navíc připadá Mezinárodní den tasmánských čertů a zoo při té příležitosti chystá několikerá komentovaná setkání a krmení.

Tasmánští čerti během představení novinářům předvedli i zvuky, díky, kterým...

Toulcův dvůr: lidové zvyky a dílny

  • Kubatova 32, Praha 10
  • Čtvrtek 26., pondělí 30. nebo úterý 31. března od 16:00 do 18:00
  • 200 Kč / dítě

Dvouhodinový program pro děti je rozdělený na dvě poloviny. V té první se v dílnách naučí plést pomlázky nebo vyrábět velikonoční přání, což následuje putování Velikonoční stezkou o zvycích a obyčejích předků.

Kam vyrazit na Velikonoce? Vyzkoušejte foukání skla, kreslení vajec nebo hledejte zajíčka

Národopisné muzeum: workshopy a dílny

  • Kinského zahrada 98, Praha 5
  • Neděle 29. března, každou hodinu od 10:00 do 16:00
  • 150 Kč / dítě a doprovod

Pár dní před začátkem Velikonoc chystá Národopisné muzeum povídání o Velikonocích a s nimi spojených zvycích, včetně výtvarné dílny s pletením pomlázek nebo výrobou zajíčka z vajíček. Prohlídka ve 13:00 bude tlumočená do českého znakového jazyka a bude zdarma.

Kromě dílen pro děti pořádá Národopisné muzeum také řemeslné kurzy určené pro dospělé – zdobení kraslic batikováním (14. března, 600 Kč za osobu) či výrobu velikonočních věnců (28. března, 350 Kč za osobu)

Na Staroměstském náměstí o víkendu začaly velikonoční trhy. Jarmark s...

Staroměstská radnice: workshop

  • Staroměstské náměstí 1, Praha 1
  • Čtvrtek 26. března, 16:00
  • 300 Kč / dítě a doprovod; 500 Kč / až dva dospělí a tři děti

Během workshopu v historických prostorách Staroměstské radnice určeného pro celou rodinu se zájemci mimo jiné seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky. Jarní dílny se však budou soustředit hlavně na tvorbu vlastnoručních dekorací ze zdobených vajíček.

Muzeum MHD: netradiční dílny

  • Patočkova 132, Praha 6
  • Pátek 3. dubna, od 9:00 od 17:00
  • Platí se pouze běžné vstupné

Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD. V prostoru vozovny v obklopení historických prostředků hromadné dopravy si budou moci uplést pomlázku, obarvit vajíčka nebo vyrobit velikonoční výzdobu.

Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Zámek Zbraslav: lidová pašijová hra

  • Zámecký park Zbraslav
  • Sobota 11. dubna, 14:30
  • Vstupné dobrovolné

Pašijový příběh o smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomíná původ Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Ochotníci ze Zbraslavi doplnění profesionálními herci děj během zhruba 70 minut ztvární na ploše před kostelem svatého Jakuba Staršího v prostředí zámeckého parku.

Trhy na Andělu nabízejí velký výběr pomlázek a kraslic. (1. dubna 2023)

Velikonoční trhy

Oblíbenou alternativou jsou také Velikonoční trhy, které se v hlavním městě soustředí hlavně do centra.

Návštěvníci se na na šestici největších velikonočních trhů můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků a české speciality:

  • Staroměstské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Václavské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Náměstí Míru – Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Náměstí Republiky – Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Mariánské náměstí – Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Anděl – Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Ostrov loni hospodařil s přebytkem 112 milionů, část chce letos opět investovat

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku loni hospodařil s přebytkem téměř 112 milionů korun. Podle starosty Pavla Čekana (nez., za Místní) město udělalo 91 procent z...

27. března 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

VIDEO: Senior zazmatkoval a najel na dálnici do protisměru, policistům nezapíral

Senior jel po dálnici na Pardubicku v protisměru

Těžko pochopitelný hazard předvedl na dálnici D35 na Pardubicku sedmasedmdesátiletý senior v červeném renaultu. Na nájezdové větvi mimoúrovňové křižovatky najel na dálnici do protisměru a v levém...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Připravte auto na sezonu, nabádá BESIP a zve na jarní prohlídku za korunu

Velkým lákadlem sobotní preventivní akce BESIPu v Havlíčkově Brodě bude možnost...

S příchodem jara vyrážejí na silnice motorkáři, cyklisté i řidiči, kteří své vozy teprve připravují na sezonu. Období kolem Velikonoc je z hlediska dopravy specifické. Více cest a výletů, větší...

27. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Zlínský kraj usiluje o více než miliardu korun navíc z rozpočtového určení daní (RUD). ČTK to řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Jen za poslední rok a půl se...

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Třídění odpadu u domů se v Novém Boru osvědčilo, lidé vytřídili 53 pct odpadu

ilustrační snímek

Třídění odpadu přímo u domů, které loni zavedli v Novém Boru na Českolipsku, se osvědčilo. Směsného odpadu ubylo a množství vytříděného výrazně vzrostlo....

27. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Silný signál pro investory: VR LIFE a H2 Global Group potvrzují hodnotu českých inovací v MedTechu

27. března 2026  15:15

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

Na brnÄ›nskĂ©m vĂ˝staviĹˇti zaÄŤal konopnĂ˝ festival, nabĂ­dne pĹ™ednĂˇĹˇky i poradnu

Na brněnském výstavišti v pavilonu E dnes začal třetí ročník konopného festivalu Growfest. Podle organizátorů je to první velká akce od doby, kdy bylo...

27. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:24

Město bez druhého mostu. Kroměříž řeší územní plán a odpor obyvatel

Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna...

Zastupitelé Kroměříže budou v pondělí 30. března schvalovat nový územní plán a dá se čekat bouřlivá diskuze. Klíčový dokument určuje, co a kde se bude moci stavět či dělat. Velké slovo bude mít...

27. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Slánská nemocnice dostavuje ortopedické sály, díky nim zvýší počet operací

ilustrační snímek

Slánská městská nemocnice dostavuje ortopedické sály, jejich zprovoznění chystá na letošní červen. Prostory umožní zvýšit počet operací a nově dělat i totální...

27. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po...

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

VIDEO: Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Nové vozy pro petřínskou lanovku se vyrábějí v závodě Doppelmayr Group v Oltenu...

Vozy pro lanovou dráhu na Petřín jsou už v České republice. Informoval o tom pražský dopravní podnik s tím, že přepravní firma nyní čeká na pokyn, až je bude moci posadit na zrekonstruovanou trať....

27. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

