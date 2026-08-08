Během několika posledních měsíců prošlo regály obchodů i rukama nadšených dětí hned několik nezbytně nutných hraček. Jenže obdobné a mnohdy i o poznání silnější nadšení prožívaly děti třeba i v divokých devadesátkách. Některé z tehdejších hraček dnes zažívají renesanci a opět se vrací na výsluní takřka ve své původní podobě, jiné dostaly modernější háv. Ale i devadesátkové hračky si často vypůjčovaly ze starších trendů. Poznáte ještě všechny tehdejší hity?
Zubaté Labubu a knedlíčky
Pro leckoho zcela nepochopitelné dětské davové šílenství se teprve relativně nedávno přesunulo ze zubatých plyšových panenek Labubu na miniaturní dim sum knedlíčky.
Za šířením jejich popularity dnes stojí hlavně sociální sítě. Na tomhle místě se nicméně sluší připomenout, že dětské mánie s nejroztodivnějšími hračkami tu byly už dříve.
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Snad nejvíce jich přinesly divoké devadesátky. Dětské pokoje tehdy přetékaly nejrůznějšími „hitovkami“ od pogů přes sběratelské kartičky až po roztodivné více či méně děsivé postavičky.
Zapomnění i návraty
Nostalgie má nicméně velkou sílu a část klasických her a hraček z 90. let je k dostání i dnes – ať v novém hávu nebo s pořádným retro nádechem.
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Velký návrat v poslední době slaví i jedna dlouholetá klasika – sběratelské kartičky. A je už jedno, jestli s hokejisty, fotbalisty nebo třeba pokémony.
Ony ostatně i ty současné trendy ve velkém čerpají v minulosti. Takovým předchůdcem oněch knedlíčků byly například barevné mačkací míčky. I ty vznikly jako antistresová hračka a dodnes se dají koupit (mimochodem vyjdou zhruba na sedminu antistresových knedlíčků).
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Ostatně i fenomén Labubu pomohl zpátky na výsluní i další „legendě“ – na vlně popularity se svezli i Mončičáci, jejichž prodeje začaly v minulém roce po letech stagnace opět strmě růst.
Kterou z těchto hraček máte stále doma?
Podívejte se do naší galerie s fenomény let minulých. Najdete v ní řadu dalších perliček, o kterých se nejspíš netušili. Než ale začnete listovat, dejte nám hlas do ankety níže. Její výsledek je velmi důležitý!