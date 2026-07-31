Na výlet můžete vyrazit, i když jsou teploty vysoko. Stačí jen vybrat správný cíl. Co třeba chladivý stín lesa nebo rovnou podzemí? Ve středních Čechách najdete spoustu míst, kde si letní den užijete naplno.
Chládek. Je tu desítky milionů let
Sestupte pod zem a vydejte se do jeskyní a do dolů. Do dávné historie se ponoříte nedaleko Berouna. Koněpruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách a svojí délkou přes 2 kilometry i nejdelšími jeskyněmi u nás.
Uvidíte tu rozličné druhy krápníků, které si rostou různými směry, třeba jedinečné Koněpruské růžice, které obsahují i opál.
- Po celý rok se zde teplota pohybuje mezi 9 až 10,5 °C.
- Vstupním prostorem jeskyní je nový Dům přírody Českého krasu, který stojí za prohlídku.
- Můžete se těšit na různé mechanické aktivity, pokusy i prolézačku umělou jeskyní.
|
Letos v létě mohou na vodu v pohodě vyrazit i nováčci. Mapy ukážou řeky, jak je neznáte
Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je Štola Halíře - dnes součást Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
- Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo, a má výjimečný kosočtverečný profil.
- Navíc je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem.
Mnohem starší je Štola sv. Josefa, pravděpodobně se tu těžilo už v předhusitských dobách a postupně se rozrostla v rozsáhlé důlní dílo. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o těžbě zlata v okolí. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve Štole sv. Antonína Paduánského u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem sedmi žebříků v původním úzkém komíně. Chodba není osvětlena, svítit si budete skutečnou hornickou lampou.
Důlní ferrata – první svého druhu v Česku
Úzké zalesněné údolí rokle Kocour, kde se historické štoly nacházejí, vám poskytne příjemný stín pro procházku k technické památce - viaduktu Žampach, nejvyššímu kamennému železničnímu mostu ve střední Evropě. Od června je ve štole Václav u Žampachu otevřena jedinečná důlní ferrata - vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa provede návštěvníky historickým dolem Pepř.
Navštívit také můžete známá místa jako Hornické muzeum v Příbrami, Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích nebo České muzeum stříbra v Kutné Hoře na Hrádku.
Chladivý stín lesa, vysoké skály, zurčící potok
Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turistických značených cest. To je chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé Pokličky - pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem.
- Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami.
- Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte ze Mšena, od prvorepublikových městských lázní, po Cinibulkově stezce, která vás provede labyrintem kokořínských skal.
V blízkosti Mnichova Hradiště se můžete toulat Příhrazskými skálami. Z výchozího bodu u skalního hradu Valečov vás několik turistických tras provede celou oblastí. Nevynechejte ani oblast Kutnohorsko Kolínsko. Trasa vás povede ze Zásmuk Vlčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimi.
|
Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů
Jiný zážitek vám poskytne výlet na bájný Blaník. Na zalesněný kopec s mnoha skalami a skalkami můžete vystoupat z několika stran. Na vrcholu vás čeká úžasný výhled z ikonické rozhledny ve tvaru husitské hlásky.
Dovolená na vodě
Pokud vás to přece jen táhne spíše k vodě, vyzkoušejte vodní novinky v regionu. Na Labi bylo otevřeno nové přístaviště pro osobní lodní dopravu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi do Čelákovic a osobní loď pokřtěna jménem Sv. Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojizeří a Polabí.
|
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Novinkou jsou edukativní plavby po řece Želivce, které připravil Vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku.
Co je nového?
Střední Čechy každoročně nabízejí několik turistických novinek. V polovině roku přibylo hned několik dalších. Zámek Berchtold přichází s novými okruhy i exponáty. Nově jsou zde vystaveny staré mapy českého království, došlo k rozšíření sbírky poštovních známek a k vidění je také nábytek po hraběti Berchtoldovi. Pobyt na zámku můžete navíc propojit s návštěvou Infinit Sen vzdálený jen sedm kilometrů a užít si tak moderní wellness centrum nabízející saunový svět, bazény a relaxační zóny.
Novou muzejní pobočku v rekonstruovaném areálu bývalého měšťanského pivovaru otevřelo Městské muzeum Kralupy nad Vltavou. Prostor nabízí nejen výstavní a galerijní aktivity, ale také kavárnu, která slouží menším výstavám.
|
Ne Pisa, ale Putna. Věž u Mladé Boleslavi je nejšikmější na světě, ukázalo měření
Cyklisté ocení nově otevřený úsek Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. Měří 4,6 km a vede po pravém břehu Labe v místech, kde dříve vedla úzká pěšinka. Přibyla také odpočinková místa se stáními pro kola.
Krasobus
Novinkou léta je také nová linka Krasobusu č. 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží v Karlštejně a pokračuje přes Srbsko, Beroun-Hostim, Svatý Jan pod Skalou, Loděnice, Bubovice, Mořinu, Mořinku a Hlásnou Třebaň.
|
Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily
Tipy, kam ve středních Čechách vyrazit
Nymburk se chystá na jednodenní festival, který už po třiadvacáté nabídne hudbu i zábavu pro celou rodinu. V kulise nymburských hradeb a řeky Labe se propojí atmosféra města s živelnými prvky ohně a vody. Těšit se můžete na celodenní hudební program zdarma a pohodovou festivalovou atmosféru u řeky.
Městské slavnosti Týnecký střep se každoročně pořádají v areálu hradu Týnec nad Sázavou. Návštěvníky čeká středověká hudba, zbraně a katapulty, dobová řemesla, pohádky, sokolnické a šermířské ukázky. Chybět nebudou ani dětská divadelní představení, oblékání do zbroje, dobová věštírna, prohlídky hradu, věže a expozic muzea.
V programu březnické pouti vystoupí na nádvoří Jezuitské koleje dechová kapela V-Original, která zahraje známé melodie. Koncert potěší nejen příznivce dechové hudby, ale všechny, kteří si chtějí užít příjemnou součást pouťových slavností v historickém prostředí Březnice. Návštěvníky čeká příjemná pouťová atmosféra.
Na čtyři srpnové dny se zámek Dobříš promění v místo, kde se potkává světová operní interpretace, současná česká hudební scéna i rodinná atmosféra. Šestý ročník Festivalu hudby zámek Dobříš přiveze od 6. do 9. srpna na jedno místo legendární Evu Urbanovou, držitelku ceny Anděl Kateřinu Marii Tichou i řadu špičkových hudebníků. Program nabídne koncerty pod širým nebem, komorní hudební zážitky i pohádky pro děti.
Nenechte si ujít výjimečný den, kdy se historická točna promění v živé jeviště pro legendární lokomotivy. Vybrané stroje se představí v pohybu za doprovodu odborného komentáře, který přiblíží jejich historii, technické zajímavosti i příběhy z provozu. Lokomotivy se představí třikrát během dne - v 10:00, 12:30 a 15:00 hodin. Součástí akce budou také komentované prohlídky expozice. Nejmenší návštěvníci si užijí dětský vagón Vláček Hráček. Občerstvení nabídne stylový restaurační vůz.
Prožijte letní noc v muzeu pod stanem. Tradiční muzejní kemp zve rodiny s dětmi, trampy i všechny milovníky letní pohody na večer plný her, koncertu, táborového ohně a promítání letního kina. Přespat můžete ve vlastním stanu přímo na zahradě muzea, nebo si užít jen večerní program. Čeká vás pohodová atmosféra, kreativní aktivity, soutěže i společné posezení u ohně.
Festival je každoroční přehlídkou filmu noir, specifického fenoménu světové kinematografie, který bývá rozličně označován za samostatný žánr, historický cyklus nebo vizuální styl. Již počtrnácté se uskuteční žánrová přehlídka zasvěcená právě tomuto fenoménu. Na hradě Český Šternberk a v Kině Sokol uvidí klasická, méně známá či u nás dosud neuvedená díla filmové historie.
Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátek sklizně slavený na konci žní, patrně s předkřesťanskými kořeny. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi si v průběhu Dožínek vyzkoušíte kosení kosou, vázání snopů, pletení ozdob ze slámy, kování hřebíku v historické kovárně nebo pečení chlebů.
Každoroční akce, kdy jsou hrady, zámky a další památky zpřístupněny ve večerních nebo nočních hodinách, se koná na několika místech kraje. Ať už na hradu Český Šternberk, zámku Konopiště, Sázavském klášteře a dalších. Noční prohlídku můžete zažít také na zámku Loučeň. K Hradozámecké noci se připojuje i zámek Dobříš.
Festival každoročně nabízí to nejlepší propojení filmové hudby a multimédií. Diváci se mohou těšit na zpěvačky Markétu Irglovou, Kláru Vytiskovou a Báru Basikovou. Uveden bude také film Tmavomodrý svět, který doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. V programu je také koncert Best of Bond, který přinese výběr nejznámějších melodií z legendární filmové série o agentovi 007 v podání Symfonického orchestru Unique Orchestra.
Přijďte si užít den s chmelem, kde se dozvíte více o původním pěstování a sušení českého zeleného zlata. Ráno se začíná chmelařskou snídaní a zatápěním v sušárně. Následně česáči ručně sčesávají chmel za doprovodu českých hitů šedesátých let. Souběžně budou probíhat exkurze na sušárně. Kromě exkurze je možné vyrazit na moderované vycházky - první povede k chmelařským projektům (Tyčová chmelnice, Sušárna chmele, Chmelařský a pivovarnický betlém), na druhé zjistíte více o historii Kolešovic a třetí vás zavede do chmelařského střediska Rakochmel Kolešovice, kde probíhá sklizeň a sušení chmele na česačkách a velkokapacitních sušárnách. Odpoledne je na programu živá hudba. Během dne bude připravena ochutnávka regionálních produktů - pivo, chmelová medovina a další.
V rámci akce Mašínův den si zájemci prohlédnou památník díky komentovaným prohlídkám, poslechnou si přednášku Ženy ve třech odbojích a uvidí film Domeček o vězení na Hradčanech. Památník je místem uchování paměti připomínající nejenom podmínky vzniku a života tří odbojů, ale i jejich souvislosti a integritu.
Nenechte si ujít divadla či kina pod širým nebem, koncerty v zahradách památníků nebo třeba stand-upy. Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami chystá dne 2. srpna pohádkový příběh Malá mořská víla a dne 8. srpna zahraje na Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy Jan Kalousek. Na 22. srpna připravuje zase skanzen Kouřim Dožínky, které nabídnou vše, co k tomu patří - průvod, řemesla, muziku, tanec, ukázku sečení obilí i vůni čerstvě upečeného chleba.