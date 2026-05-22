Program startuje v 10 hodin v obci Ctiněves a už samotný začátek má slavnostní nádech. O hudební zahájení se postará sopranistka Markéta Dvořáková, než se účastníci vydají na přibližně pětikilometrovou trasu směrem k hoře Říp.
Výstup na Říp, který zvládnou i děti
Trasa vede krajinou Podřipska a je rozdělená do sedmi zastavení. Putování míří přes pramen Hamlouf až k úpatí legendární hory, pokračuje kolem rotundy sv. Jiří a zpět do Ctiněvsi. Organizátoři zdůrazňují, že jde o nenáročnou trasu vhodnou i pro děti a rodiny.
Součástí akce bývá i skupinka malých poutníků, která dodává výletu dobrodružný rozměr – a právě na rodiny je program dlouhodobě cílený.
Ctiněves ožije hudbou, řemesly i jídlem
Po návratu z trasy čeká účastníky program v obci Ctiněves, který potrvá až do pozdního odpoledne. Vystoupí písničkář Honza Vopařil, chybět nebudou ani loutková představení Divadla Volfi.
Fotografie a setkání tvůrců
Součástí programu je také křest nového kalendáře spolku Cesta Česka a vyhlášení vítězů fotografické soutěže z poutních tras Blaník–Říp a Říp–Blaník. Na místě se představí i odborná porota, ve které zasedají designérka Lucie Koldová, letecký fotograf Jiří Jiroušek a grafik Ondřej Dostál.
Návštěvníci se mohou těšit také na řemeslné stánky a tvořivé dílny, kde si vyzkouší tradiční techniky. Připravené bude i občerstvení od místních producentů – od „poutníkova krajíce“ přes domácí zmrzlinu až po zvěřinové speciality nebo pivo z Podřipského minipivovaru. Otevřená bude i restaurace U Praotce Čecha.
Symbol české krajiny
„Společný výstup na bájnou horu Říp je jedinečnou příležitostí procítit sounáležitost a uvědomit si, že česká země je naším domovem,“ říká Petr Mlích ze spolku Cesta Česka, který akci pořádá.
Říp je podle pověsti místem, odkud se začaly psát české dějiny – a právě proto je akce pojatá nejen jako výlet, ale i jako symbolické setkání lidí napříč generacemi.