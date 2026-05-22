Kam v sobotu na výlet? Cesta na Říp tentokrát nabídne něco víc, program osloví celou rodinu

Autor: Metro.cz
  12:01
Sledovat Metro na Googlu
Hledáte tip na víkendový výlet, který zvládnou rodiny s dětmi, senioři i víkendoví turisté? V sobotu 23. května se nabízí jeden z těch, které mají přesah i atmosféru. Do okolí hory Říp míří jubilejní 10. ročník Dne Českého Anděla – celodenní akce, která spojuje pěší putování, kulturu, hudbu i tradiční řemesla
Fotogalerie2

Spolek Cesta Česka pořádá jubilejní desátý ročník Dne Českého Anděla. Akce se uskuteční v sobotu 23. května 2026 v obci Ctiněves, | foto: Cesta Česka

Program startuje v 10 hodin v obci Ctiněves a už samotný začátek má slavnostní nádech. O hudební zahájení se postará sopranistka Markéta Dvořáková, než se účastníci vydají na přibližně pětikilometrovou trasu směrem k hoře Říp.

Výstup na Říp, který zvládnou i děti

Trasa vede krajinou Podřipska a je rozdělená do sedmi zastavení. Putování míří přes pramen Hamlouf až k úpatí legendární hory, pokračuje kolem rotundy sv. Jiří a zpět do Ctiněvsi. Organizátoři zdůrazňují, že jde o nenáročnou trasu vhodnou i pro děti a rodiny.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Součástí akce bývá i skupinka malých poutníků, která dodává výletu dobrodružný rozměr – a právě na rodiny je program dlouhodobě cílený.

Ctiněves ožije hudbou, řemesly i jídlem

Po návratu z trasy čeká účastníky program v obci Ctiněves, který potrvá až do pozdního odpoledne. Vystoupí písničkář Honza Vopařil, chybět nebudou ani loutková představení Divadla Volfi.

Fotografie a setkání tvůrců

Součástí programu je také křest nového kalendáře spolku Cesta Česka a vyhlášení vítězů fotografické soutěže z poutních tras Blaník–Říp a Říp–Blaník. Na místě se představí i odborná porota, ve které zasedají designérka Lucie Koldová, letecký fotograf Jiří Jiroušek a grafik Ondřej Dostál.

Návštěvníci se mohou těšit také na řemeslné stánky a tvořivé dílny, kde si vyzkouší tradiční techniky. Připravené bude i občerstvení od místních producentů – od „poutníkova krajíce“ přes domácí zmrzlinu až po zvěřinové speciality nebo pivo z Podřipského minipivovaru. Otevřená bude i restaurace U Praotce Čecha.

Symbol české krajiny

„Společný výstup na bájnou horu Říp je jedinečnou příležitostí procítit sounáležitost a uvědomit si, že česká země je naším domovem,“ říká Petr Mlích ze spolku Cesta Česka, který akci pořádá.

Říp je podle pověsti místem, odkud se začaly psát české dějiny – a právě proto je akce pojatá nejen jako výlet, ale i jako symbolické setkání lidí napříč generacemi.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na...

Desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:48

Hygienici: Epidemická sezona v Olomouckém kraji byla letos méně intenzivní

ilustrační snímek

Letošní sezona respiračních onemocnění v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Zatímco v sezoně 2024/2025 překročila nemocnost 2350...

22. května 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Výstavy v létě na Vysočině připomenou i práci Tamary Horákové

ilustrační snímek

Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezoně výstavy s židovskou tematikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé...

22. května 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes v referendu rozhodují, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o...

22. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co do jejich vozu narazilo uvolněné kolo

Policejní auto.

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Směrem na Karlovy Vary je dálnice uzavřená, na místě zasahují složky IZS.

22. května 2026  13:42

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13. hodinou muže...

22. května 2026  10:32,  aktualizováno  13:40

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

VĂ˝stava Ĺ˝ivĂ© pasti pĹ™edstavĂ­ v Olomouci masoĹľravĂ© rostliny z celĂ©ho svÄ›ta

Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže,...

22. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

ilustrační snímek

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz...

22. května 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

22. května 2026  13:10

Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

ilustrační snímek

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě...

22. května 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na...

22. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.