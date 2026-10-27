Kam vyrazit 28. října? 6 tipů na výlety v Česku, kde potkáte Ježíška, Žižku i Kolju

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  13:00
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Úštěk.. Oblíbené filmařské město

Úštěk.. Oblíbené filmařské město | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Úštěk. Oblíbené filmařské město. Z natáčení muzikálu Rebelové
Úštěk. Oblíbené filmařské město. Natáčení seriálu První republika
Úštěk. Oblíbené filmařské město. Tentokrát v podání slavného režiséra Martina...
Úštěk. Oblíbené filmařské město
27 fotografií
Pokud byste chtěli středeční volno využít k poznávání krás České republiky, máme pro vás několik tipů, kam vyrazit na výlet o státním svátku 28. října. Vybrali jsme šest krajských metropolí a z každé v uvedeném dvacetikilometrovém dosahu zajímavost, která si zaslouží návštěvu.

Do Prčice je to po nejdelší trase asi sedmdesát kilometrů. Na den státního svátku 28. října jsme pro vás připravili pár tipů pro výlet v dosahu kolem dvaceti kilometrů. Což odpovídá asi třetině vzdálenosti slavného pochodu. Vybrali jsme pár velkých měst a kružítkem jsme si nakreslili kružnici v uvedené vzdálenosti. Je na vás, jestli vyrazíte pěšky, na kole či autem.

Obsah

Heřmanova Huť: Vzhůru na jedinečný věžový vodojem

V okruhu západočeské metropole Plzně dosáhlo dvacetikilometrové měřidlo do Heřmanovy Hutě, která leží na západ od krajského města. Obce vznikla relativně nedávno, v roce 1954, kdy se sloučily tři původní Vlkýš, Horní Sekyřany a Dolní Sekyřany do jednoho sídla.

Heřmanova Huť. Vodojem jako rozhledna

Za výšlap doporučujeme místní vodojem. Ten byl původně určen pro potřeby pivovaru v nedalekém Vlkýši. Kvalita vody byla však nestálá, takže nebyla využívána přímo k vaření piva. Je to mimořádně hodnotná technická stavba, jak z hlediska historie vodárenství a pivovarnictví, tak z hlediska technologie použité při výstavbě konstrukce, užití netradičních materiálů a celkového architektonického pojetí.

  • Je jedním ze dvou dochovaných objektů svého druhu v České republice.
  • Jeden z prvních věžových vodojemů ze železobetonové monolitické konstrukce u nás je v současné době přebudován na vyhlídku.
Úštěk.. Oblíbené filmařské město
Úštěk. Oblíbené filmařské město. Z natáčení muzikálu Rebelové
Úštěk. Oblíbené filmařské město. Natáčení seriálu První republika
Úštěk. Oblíbené filmařské město. Tentokrát v podání slavného režiséra Martina Scorseseho.
27 fotografií

Trhové Sviny: Rodiště třetího prezidenta a autora 150 písní

Do dvaceti kilometrů od jihočeského krajského města Českých Budějovic je například Třeboň. My vám ale doporučujeme Trhové Sviny. Historické jádro malého města s více než pěti tisíci obyvateli je památkovou zónou.

Druhorepublikový a hlavně protektorátní prezident Emil Hácha je pohřbený v Praze na Vinohradském hřbitově. Narodil se ale právě v Trhových Svinech.

Řidič Mustangu jel vysokou rychlostí, v nebezpečném úseku svištěl 170 km/h

Město je také rodištěm slavného hudebního skladatele Karla Valdaufa, který má na kontě 150 písniček. Orchestr Karla Valdaufa patřil v československé éře k nejslavnějším dechovým tělesům v Evropě. Soběkurská, Berounská, Březnická, Pod jednou střechou nebo Kudy kam.

  • Psal také valčíky – Až nás cesty svedou, Dva stíny a další.
  • Od svých kolegů skladatelů se lišil tím, že jeho skladby jsou svižné a dobře zní i v provedení tanečního orchestru.
  • Skladatel je pohřbený v Praze, na Vyšehradském hřbitově.

Trhové Sviny. Rodný dům Emila Háchy

Až bude jednou řeč o těchto dvou osobnostech, můžete hrdě říci, byli jsme tam...

Litovel: Jako v Benátkách a na diskotéce

Ke světoznámým turistickým trhákům se rádi přirovnávají nejen v Litovli. Taky Praha má své Benátky. Litovel, město, které má necelých deset tisíc obyvatel a leží necelých dvacet kilometrů od hanáckého centra Olomouce, je centrem Litovelského pomoraví. Což je unikátní soubor lužních lesů a klikatících se vodních toků, který jinde v Česku nepotkáte.

Litovel sama je protkána, leckdy nenápadně, odnožemi řeky Moravy. Je tu ale i umělý kanál Nečíz, který teče přímo pod hlavním náměstím Přemysla Otakara a pod místní radniční věží.

Litovel. Lze ji projet na loďkách.

Litovel se zapsala do československé, české i světové historie výrobou klasických gramofonů. Mezi nejznámější a nejuznávanější modely patřily například Tesla NC 440 Electronic, NC 450, NZC 160 nebo NAD 5120 (která v roce 1982 získala zlatou medaili na brněnském veletrhu). Nástupnická firma produkuje přístroje světové úrovně, které vyhledávají fajnšmekři z celého světa.

Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

Přibyslav: Hasiči, skvělá cyklostezka a Jan Žižka

Z krajského centra Vysočiny, Jihlavy, to máte kolem uváděných dvaceti kilometrů do Přibyslavi. Kdo dával pozor v hodinách dějepisu, toho nepřekvapí otázka, kdo zde zemřel? Přece slavný husitský vojevůdce, pro někoho hrdina, pro jiného mordýř. Kousek za městem je jeho mohyla, kde údajně podlehl moru. Ale Přibyslav je i výchozím bodem cyklostezky, kterou vybudovali namísto staré železniční tratě. Pokud byste ji využili, tak byste si ale museli výlet o kilometry směrem na Žďár nad Sázavou prodloužit.

Přibyslav. Žižka hledí ze svého koně v parku pod náměstím. Autorem je sochař Bohumil Kafka, jehož hlavní dílo je v Praze na Vítkově.

Cestou z Jihlavy do Přibyslavi se nevyhýbejte Polné. Nejen proto, že je historicky spjatá s vraždou Anežky Hrůzové a pozdějším honem na Židy a Leopolda Hilsnera. Na zdejším hřbitově kromě zmíněné Anežky Hrůzové odpočívá herečka Míla Myslíková, nezapomenutelná filmová maminka Štěpána Šafránka ze série o Básnících.

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Určitě však nesmíte v Přibyslavi vynechat Centrum hasičského hnutí, jediné svého druhu u nás věnované hasičům, požárníkům a všem, kteří nás kdy chránili před ohněm. Tak jako se milovníci tramvají tetelí slastí někde ve vozovně, tady si vyznavači starých stříkaček, helem či stejnokrojů opravdu přijdou na své.

Boží Dar: Na razítko od Ježíška je ještě čas

Boží Dar. Ježíškova pošta

Jedno z nejznámějších horských středisek u nás, které těží z polohy hned na německých hranicích, a také tím, že leží na takzvané krušnohorské magistrále. Z krajského města Karlových Varů vás čeká přibližně dvacetikilometrová pouť. Z Božího Daru není daleko na jeden z nejvyšších vrcholů u nás, na Klínovec.

Cestou na Boží Dar, kde v prosinci vydávají pověstné razítko Ježíškovy pošty, to vezměte přes Jáchymov, jedinečné důlní středisko Krušných hor a slavné radonové lázně. Také ale místo temné historie dobývání uranu pro sovětský zbrojní průmysl a zdejší pracovní lágry.

Mám respekt k lidem, kteří žili daleko těžší životy než dnes my, říká spisovatel Štěpán Javůrek

Úštěk: Zasloužil se o zlatou sošku Oscara

Malé městečko Ústeckého kraje je od krajského města vzdálené něco málo přes dvacet kilometrů. Svou malebností přitahuje filmaře. Není daleko od Prahy, takže herci mohou mezi natáčeními dojíždět na svá divadelní představení.

Úštěk. Oblíbené filmařské město. Z natáčení muzikálu Rebelové

Slávu přinesli Úštěku otec a syn Svěrákovi, protože se tu natáčela epizoda oscarového snímku Kolja. Scenérie centra s kostelem i Zdeňkem Svěrákem, který ve filmu čistí okapy zděděného domu.

Odehrával se tu, v mnohem větší míře, i muzikál rebelové režiséra Filipa Renče, který reflektuje nejlepší taneční melodie i rozhlasové hity šedesátých let naší popové scény.

Úštěk využívají i zahraniční produkce. Mezi jinými tady natáčel slavný režisér Martin Scorsese.

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