Kam vyrazit na Velikonoce? Vyzkoušejte foukání skla, kreslení vajec nebo hledejte zajíčka

Veronika Reicheltová
  10:53
Velikonoce klepou na dveře a s nimi i bohatá nabídka tvořivých akcí ve středních Čechách, Liberci a Jizerských horách. Přinášíme přehled toho nejlepšího z tamních hradů, muzeí, trhů a další bohaté zábavy. Inspiraci, jak naložit s prodlouženým víkendem, máme také pro milovníky outdoorových výletů nebo pro ty, kteří chtějí svátky strávit v klidu domova.
Velikonoční program chystají také ve skanzenu v Kouřimi.

9 fotografií

Obsah

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. V roce 2026 začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí velikonočním pondělím 6. dubna 2026. Tipy, co dělat během volna, najdete níže.

Hornický skanzen Březové Hory v Příbrami

V autentickém prostředí hornického domku se od 23. března do 5. dubna 2026 můžete vrátit v čase. Čeká vás vůně čerstvě upečeného pečiva, lidové popěvky a ukázky toho, jak prožívali Velikonoce naši předkové na začátku 20. století. V jedinečné atmosféře velikonočně vyzdobené světnice bude možné si vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo tvorbu svatých obrázků.

Skanzeny Vysoký Chlumec a Kouřim

Milovníci lidové architektury by neměli vynechat skanzen ve Vysokém Chlumci, kde od 2. do 5. dubna ožijí historické chalupy ukázkami tradičních zvyků a rukodělných činností. Ve skanzenu v Kouřimi proběhne program 4. a 5. dubna, přičemž láká na netradiční zážitky jako předení pašijové nitě nebo kolední obchůzku chození s Jidášem.

Jarmarky a velikonoční tvoření

V Sedlčanech proběhnou Dny řemesel zaměřené na velikonoční tematiku. Od 27. do 28. března bude možné vyzkoušet pletení pomlázky, košíků, zdobení kraslic nebo drátování keramiky. Na návštěvníky čeká také ochutnávka tradiční velikonoční nádivky.

Velikonoční program připravuje také Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, kde si 24. března budete moci vlastnoručně vyrobit velikonoční dekoraci. V Muzeu zlata v Novém Kníně se bude 28. března možné zapojit do velikonočních dílen, ve kterých nebude chybět pletení pomlázek, drátování a barvení vajíček, odlévání mýdel, háčkování nebo paličkování.

Na jarmark s předváděním řemesel a dílniček pro děti zve 28. března také Regionální muzeum Mělník. Další velikonoční jarmarky se uskuteční například v Kladně, Berouně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře nebo Sedlčanech. Náměstí se promění v pestré tržiště plné jarních květin, kraslic a vůně perníčků.

Velikonoce na zámcích: Loučeň, Mcely, Kačina a Žleby

Zámek Loučeň nabízí od 21. března do 12. dubna speciální prohlídky se členy knížecí rodiny, kteří přiblíží, jak svátky jara slavila šlechtická rodina i lidé v podzámčí. Po prohlídce bude možné navštívit také zámecký park a labyrintárium s dvanácti labyrinty nebo lanový park.

Chateau Mcely láká od 2. do 6. dubna na sváteční menu a bohatý program, který zahrnuje snídaně s klavírem či sobotní setkání s vaječným likérem k 20. výročí zámku. Velikonoční neděle bude patřit tvoření a lidovým zvykům, zatímco v pondělí čeká na děti v zámeckém parku napínavá honba za pokladem.

Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Na zámku Kačina se od 23. března do 4. dubna dozvíte o svátcích rodiny Chotků. V zámeckém parku bude připravená rodinná hra s hledáním obřích vajíček. Zámek Žleby od 3. do 6. dubna láká na jarně vyzdobené salony, vyprávění o staročeských zvycích a pečení v historické kuchyni.

Hrad Křivoklát a Okoř

Hrad Křivoklát hostí od 3. do 5. dubna velký velikonoční jarmark doprovázený hudbou různých žánrů, kejklíři a divadlem pro děti. Pokud dáváte přednost středověké atmosféře, hrad Okoř pořádá 5. dubna rytířskou slavnost s dobovou hudbou, šermířskými kláními nebo soutěžemi pro děti.

Sklárna Rückl v Nižboru

Pro ty, kteří chtějí Velikonoce prožít tvořivě, nabízí sklárna v Nižboru možnost vyfouknout si vlastní skleněné velikonoční vajíčko přímo z horké skloviny nebo si vybrousit jarní motiv na skleničku či talířek. Kromě toho se také můžete naučit aranžovat sváteční stůl nebo uplést pomlázku. Pro děti je připravené zdobení perníčků a malování na obličej.

Liberecké Velikonoce

Od 27. března do 5. dubna ožije náměstí Dr. E. Beneše velikonočním programem. Malí i velcí se mohou těšit na divadelní představení nebo hudbu od rocku a popu přes soul a folk po jedinečný liberecký grunge. Návštěvníky čekají tvořivé dílny, ve kterých bude možné si vyrobit velikonoční dekorace, dětské kolotoče i staročeská střelnice. Historickou radnici navíc od 20. března ozdobí 25. ročník tradiční výstavy Velikonoce očima dětí.

Tajemný zajíček v Jablonci nad Nisou

Od 1. do 3. dubna se budou v Jablonci nad Nisou konat velikonoční slavnosti. Na návštěvníky čekají výtvarné dílničky v Městské knihovně, velikonoční hledačka za tajemstvím zajíčka, vyrábění velikonočních dekorací z přírodních materiálů i malování vajíček tradiční technikou. Připraven bude folklórní program plný hudby, tance a divadelních vystoupení, trhy s bohatou nabídkou velikonočního zboží, řemeslných výrobků i různorodých pokrmů.

Jarní putování Českým rájem

Pokud dáváte přednost přírodě, Český ráj nabízí ikonické cíle jako zříceninu hradu Trosky nebo hrad Kost. Pěší turisté se mohou vydat po Zlaté stezce, která měří 119 km a spojuje nejvýznamnější památky oblasti. Pozor však na omezení. V Příhrazských skalách a u Drábských světniček probíhají opravy, které vyžadují částečné obchůzky.

Velikonoční výlety v Jizerských horách

Výletní místa nabízejí také Jizerky. V liberecké městské části Ruprechtice objevíte novodobý secesní kostel Panny Marie u Obrázku. Součástí poutního místa je kromě kostela a křížové cesty také studánka, jejíž čiré vodě připisují mnohé pověsti blahodárné účinky.

Zajímavou poutní zastávkou je Křížová cesta na Křížovém vrchu ve Frýdlantu, která pochází z 18. století a v roce 2017 bylo všech 14 zastavení zrestaurováno a spolu s nimi také Boží hrob, poustevny a studánky.

O Velikonocích bude možné navštívit hrad a zámek ve Frýdlantu v Čechách. Tento komplex, spojující středověký hrad s renesančním zámkem, otevírá své brány 1. dubna a zahajuje tím svou jubilejní 225. sezónu.

Milovníci neotřelého humoru Rudy Pivrnce mohou navštívit Křížovou cestu Petra Urbana ve Smržovce, kterou zdobí patnáct obrazových zastavení tohoto místního rodáka.

Velikonoce na televizních obrazovkách

Pokud dáváte přednost klidným svátkům u televize, nenechte si ujít nový dokument České Velikonoce. Snímek v režii Michaely Fišer Rozbrojové uvede stanice ČT2 v úterý 31. března 2026 ve 20:55. Dokument zachycuje proměny tradic za posledních 150 let, od folklóru na Šluknovsku až po intenzivní zvuk kostelních hrkačů na Brněnsku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla kyberšmejdům

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla „kyberšmejdům“

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

19. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči si vyžádali při zásahu u požáru střechy v Nádražní ulici v Ostravě také...

Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Na místě pracovaly všechny složky IZS. Tři...

19. března 2026  12:02,  aktualizováno  13:22

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu za 12,7 milionu korun

ilustrační snímek

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu. Po opravě bude mít historickou červenou barvu. Práce by neměly omezit plánované kulturní akce Městského domu...

19. března 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Sloupnice na Svitavsku otevřela nový domov se zvláštním režimem za 123 mil. Kč

ilustrační snímek

Obec Sloupnice na Svitavsku otevřela novou budovu domova se zvláštním režimem za 123 milionů korun včetně DPH. V jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:12

Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem

Zloděj kabelů se stal postrachem obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku, hojně se...

Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí policisté. Utnuli tak sérii vloupání, při níž se muž zaměřoval především na krádeže kabelů.

19. března 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům. Kvůli tomuto návrhu rozpočtového určení daní (RUD) by totiž...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci

19. března 2026

Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Obžalovaný František Horn (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad...

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o...

19. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hlavní lyžařské areály v hradeckém kraji dál v provozu, otevřeno 46 km sjezdovek

ilustrační snímek

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji v Krkonoších a v Orlických horách jsou i po jarních prázdninách v provozu a nabízejí dobré lyžování. Na...

19. března 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Koma Modular chce příští rok začít stavět na zlínském sídlišti

ilustrační snímek

Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular chce na konci léta požádat o stavební povolení pro obchodní a komunitní centrum na zlínském sídlišti Jižní...

19. března 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.