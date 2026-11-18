Na internetu se z toho stalo docela zábavné retro pátrání. Lidé se na diskusních fórech ptají, jestli si bílá psí hovínka také pamatují, proč zmizela a jestli si jejich někdejší všudypřítomnost jen trochu nepřikrášluje dětská paměť. Jenže tentokrát nostalgie nelže. Bílá psí hovínka opravdu bývala mnohem běžnější. A důvod je překvapivě jednoduchý: psi dříve jedli jinak.
Kostní moučka jako hlavní podezřelý
Krmiva v minulosti obsahovala více kostní moučky, která byla levným zdrojem vápníku a dalších minerálních látek. Psi navíc častěji dostávali zbytky od stolu, kosti a různé masové odřezky. Jejich strava tak mohla obsahovat podstatně více vápníku než dnes.
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Část přebytečného vápníku prošla trávicím traktem a skončila ve výkalech. Čerstvé psí exkrementy přitom nemusely být vůbec bílé. Teprve když několik dní ležely venku, slunce a počasí postupně vysušily jejich organickou část. Zůstávaly minerální složky, především vápenaté soli, a z původně hnědé hromádky se stala tvrdá bělavá hmota.
Na tento fenomén upozorňuje například britský magazín Countryfile, kde příčinu vysvětluje veterinární lékař Graham Lewis. Podle něj hrálo významnou roli právě dřívější používání kostní moučky v krmivech. Veterinární expertka Katrina Warrenová zase připomíná, že psi v minulosti dostávali více kostí a zbytků lidského jídla.
S postupným vývojem výroby krmiv a lepším vyvažováním jejich nutričního složení se situace změnila. Dnešní kompletní krmiva jsou sestavována tak, aby odpovídala potřebám psů a obsahovala správné množství minerálů. Své udělala také větší ohleduplnost majitelů, kteří po svých psech uklízejí. Bílé hromádky se tak staly téměř archeologickým nálezem.
Psí hovínko jako zdravotní karta
A ještě jedna zajímavost: psí výkal není jen nepříjemná povinnost, kterou musí majitel uklidit do sáčku. Pro veterináře je to poměrně užitečný zdroj informací o zdravotním stavu zvířete. Napovědět může nejen jeho konzistence, ale také barva. Ideální psí stolice má být pevná, dobře tvarovaná a čokoládově hnědá. Pokud se její barva výrazně změní, může to být signál, že se v organismu něco děje.
Co znamená která barva?