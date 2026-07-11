Kámen, který hledá štěstí, okouzlil svět. Česká animace slaví další úspěch

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:35
Sledovat Metro na Googlu
Julie Černá

Julie Černá | foto: FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY

Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými...
Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými...
Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými...
Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými...
5 fotografií
Česká animace znovu dobývá svět. Tentokrát díky malému kameni s velkým příběhem. Film Kámen Osudu mladé režisérky Julie Černé sbírá ceny na prestižních festivalech a dokazuje, že i studentský projekt může překročit hranice.

Kreslený muzikál Kámen Osudu, který vznikl coby autorský projekt studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) Julie Černé, sbírá jednu cenu za druhou. Získal Cenu poroty v soutěži absolventských filmů na letošním Bucheon International Animation Festivalu (BIAF 2025) v Koreji, Cenu poroty v kategorii Best student film na Sea Slug Animation Festivalu v americkém Seattlu, zvláštní uznání na německém festivalu Sehsüchte a také zvláštní uznání mezinárodní poroty na největším tuzemském festivalu animovaného filmu Anifilm v Liberci. O nedávném úspěchu na letošním ročníku chorvatského mezinárodního festivalu animace a komiksu Supertoon nemluvě.

Mladá filmařka se ale ke svému dílu staví velice skromně. „Kámen ve filmu vlastně celou dobu hledá štěstí a postupně zjišťuje, že štěstí se neváže k místu, ale spíš k tomu, jak se cítí on sám – k tomu, jestli je sám se sebou ztotožněný a v klidu. Chtěla bych, aby takový pocit sebepřijetí prožili i diváci filmu,“ říká Černá.

Váš film sbírá ocenění po světě. Kdy jste si poprvé řekla „tohle už není jen studentský projekt“?
Asi když byl Kámen Osudu vybrán do selekce na festivalu Berlinale. Film tam měl světovou premiéru a to bylo pro mě hodně významné. Při výrobě filmu jsem totiž dost bojovala s pochybnostmi o sobě jako režisérce, která je v této roli poprvé. Přemýšlela jsem, jestli dělám dobrá rozhodnutí, a měla jsem obavy, aby to nebyl další studentský přesymbolizovaný film, který nikdo nepochopí. Teď má film už více než 80 selekcí na různých mezinárodních festivalech a posbíral i několik cen a to mi dodává odvahu věřit si.

Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými končetinami

Proč jste si jako hlavního hrdinu vybrala právě Kámen Osudu? Co pro vás symbolizuje?
Mám hodně ráda antropomorfizaci neživých předmětů – přijde mi to bizarní a legrační. Skicovala jsem si různé tvary a z toho vznikla postava kamene s lidskými končetinami a stoickým výrazem. Od té doby mě provází a stal se mým avatarem. Zosobňuje mě samotnou. Kámen mi přijde jako legrační a zároveň velmi symbolická věc. Ten materiál sám o sobě je hrubý, odolný a jen tak něco ho neobrousí, což je vlastně nějaká má představa o tom, jaká bych chtěla být.

Říkáte, že je film částečně autobiografický. Co z vašich vlastních pocitů nebo zkušeností se do něj propsalo nejvíc?
Univerzum Kamene Osudu mi pomáhalo, kdykoli se mi stalo něco nepříjemného. Prostřednictvím komiksu nebo ilustrace jsem mohla převést své emoce na papír pomocí metafor a díky tomu se s danými situacemi vyrovnat. Nejvýznamnější zkušenost, která se zobrazuje i ve filmu, bylo opuštění mého rodného města Strážnice (jižní Morava) kvůli studiu v Praze. Prožila jsem hledání pocitu domova a svého vlastního místa na světě, strach ze zklamání svého okolí, neopětovanou lásku – vlastně jsou to hodně univerzální témata.

Od Trnky po Marvel. Česká animace znovu dokazuje, že patří ke světové špičce

Vaše animace působí velmi originálně a trochu snově. Kde hledáte inspiraci?
Hodně jsem vycházela z vizuálu komiksové trilogie Kámen Osudu, podle které jsem film vytvořila. Mám ráda jasné barvy a kontrastní kresbu – stín/záře. Silným vizuálním prvkem je sluneční světlo, které je zobrazeno jako šrafura. Tady mě hodně inspiroval pocit, když se sluneční paprsky dotknou kůže a najednou má člověk pocit velké radosti. Mezi mé vizuální inspirace patří například Melek Zertal nebo Sophia Baidouri.

Film je označován jako animovaný muzikál. Nebála jste se, že je to pro diváky odvážná kombinace?
Je pravda, že mi hodně lidí už řeklo, že muzikály nesnáší, ale film Kámen Osudu jim nevadil. Já myslím, že to je tím, že to není muzikál v klasickém smyslu – není tam moc tance, je to spíše existenciální film, kde se místo mluvení zpívá. Já jsem chtěla se žánrem experimentovat a jsem hodně ráda, že jsem to tak udělala, protože to je hlavní věc, která film odliší od ostatních a dělá ho výjimečný.

Animovaný muzikál sleduje osudy hlavního protagonisty, kamene s lidskými končetinami

Jak těžké je v současnosti v Česku prosadit autorskou animaci, která není primárně pro děti?
Myslím, že se to stále více a více normalizuje, a to i díky úspěchům českých filmů na mezinárodních filmových festivalech. Zároveň obsah pro děti nemusí být vždy klasicky infantilní a je dobré dětského diváka nepodceňovat a někdy mu ukázat i experimentálnější tvorbu.

Co vás během práce na filmu nejvíc vyčerpalo? A co naopak nejvíc bavilo?
Nejvíc mě bavil aspekt spolupráce – zjistila jsem, že nemusím vše vymýšlet sama, a společné setkávání se s lidmi například nad storyboardem nebo textem písně bylo vždycky hodně zábavné. Na druhou stranu nejnáročnější bylo samotné animování – bylo extrémně zdlouhavé a vše už bylo rozhodnuto, takže to nebyla moc kreativní práce.

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Česká animace má ve světě silné jméno. Cítíte tlak na navazování na tradici tvůrců jako Jan Švankmajer?
Tlak na navazování na české tvůrce necítím vůbec. Někdy mi moje mamka z legrace říká, že mám být víc jako Hermína Týrlová. Cítím ale velké štěstí, že jsem se narodila v zemi, která má obrovskou historii v animaci a díky tomu tady v Česku máme kvalitní školy s ateliéry a katedrami zaměřenými na animaci.

Jak reagují zahraniční diváci? Chápou vaše metafory a humor stejně jako Češi?
Rozhodně ano. Kámen Osudu zpívá v češtině a některé jazykové hříčky se v překladu ztratí. Taky sleduju, že se čeští diváci nebojí zasmát, jako by lépe chápali bizarní situace ve filmu. Záleží to ale zejména na dané zemi. Například v přímořských oblastech – Chorvatsko, Itálie, Portugalsko, tam byl film přijat velice vřele. Jako by se lidé, kteří mají přístup k moři, s Kamenem dokázali ztotožnit o trochu jednodušeji.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Harry Potter míří do Prahy. Na výstavě přesadíte mandragoru a vyzkoušíte si famfrpál

Příběh Harryho Pottera se odehrává v letech 1991 až 1998. Podle toho vypadají i...

Už za necelý měsíc se v areálu PVA EXPO Praha Letňany otevře putovní výstava Harry Potter: The Exhibition, která patří k nejúspěšnějším svého druhu na světě. Dosud ji navštívily více než čtyři...

V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11....

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...

12. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Školní jednotřídka, kde slavný básník vyrůstal a trávil mládí, je jako nová

V této někdejší jednotřídce v Šemíkovicích na Třebíčsku žil Vítězslav Nezval v...

Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji notně přidává spojení s osobou Vítězslava Nezvala. Básník zde vyrůstal a na místo, kde trávil...

12. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Léčivé pohádky učí děti pracovat s emocemi

Nový divadelní projekt Mušlenka pomáhá dětem porozumět vlastním pocitům.

Dramatická výchova, psychologická práce s emocemi a tradiční loutkářství. Nový divadelní projekt Mušlenka pomáhá dětem porozumět vlastním pocitům. Představení pro školky připravili herci z Divadla...

12. července 2026  8:42

Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...

Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí horkovod a místo něj firma postaví bytové domy a hlavně nábřeží. Politici projekt podporují.

12. července 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dětský park Hříčky zve na lana i tobogan, nová je okružní cesta pro pěší

Mladobucký skiareál vylepšil dětský park Hříčky o domek s toboganem. (23....

Vícepatrový domek s toboganem, skluzavky a lanové prvky. Dětský park Hříčky s vodními korýtky nabízí u Trutnova nové atrakce. Jsou součást skiparku Mladé Buky, areál před sezonou investoval pět...

12. července 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Hukvaldskou oboru oživí tábory i večerní výpravy za tajemnými nočními letci

O prázdninách pořádá hukvaldský Hubert příměstské tábory.

Hukvaldské ekocentrum Hubert připravilo letní program pro veřejnost, který nabídne pět turnusů příměstských táborů a šest večerních procházek s ultrazvukovými detektory do světa netopýrů. Ekocentrum,...

12. července 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

V Třemošnici na Chrudimsku se v září otevře studijní obor pro práci s drony

ilustrační snímek

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor Operátor bezpilotních systémů. Studenty...

12. července 2026  5:50,  aktualizováno  5:50

Manželé Kantovi spolu s přáteli vytvořili v Libyni unikátní prostor pro umění

Hlavní loď kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence na Lounsku z jižní strany září novou žlutou omítkou, presbytář a severní strana stavby si na svou obnovu pár dní počkají. Pod lešením je stále vidět...

12. července 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Stavba nového Franze Josefa je v polovině. Největší budova už mění panorama

Prohlídka staveniště nového ústředního pavilonu B, největší budovy v dějinách...

V olomoucké fakultní nemocnici roste největší stavba v její historii. Rozestavěný pavilon B v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) každý den posouvá k dokončení více než 150 pracovníků a tři...

12. července 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Ulovili jste bílou rybu? Rybáři věří, že její zabití může přinést smrt

Albín

V českých rybnících a řekách se pověry drží překvapivě pevně. Rybáři o sobě rádi říkají, že věří hlavně háčku, uzlu a počasí, jenže u vody platí ještě jiná pravidla: první záběr se nezakřikne, šupina...

12. července 2026  7:11

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Hasiči ve Zlíně stále chladí sutiny. Snížili ale stupeň poplachu a stáhli část jednotek

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, zmírnili však již své nasazení. V sobotu ráno na místě zasahovalo jen šest jednotek, což je polovina proti...

11. července 2026  12:12,  aktualizováno  21:19

Hasiče v Olomouckém kraji zaměstnaly tři požáry, dva z nich jsou se zraněním

ilustrační snímek

Hasiče v Olomouckém kraji dnes zaměstnaly tři rozsáhlé požáry, v Moravičanech na Šumpersku začalo hořet v zemědělském objektu s uskladněnými balíky slámy, ve...

11. července 2026  19:21,  aktualizováno  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.