Kámen, led a koště. Na Olympijském festivalu jsme zkusili curling a zjistili, že to není žádný bowling

Petr Holeček
Petr Holeček
Sport   9:30
Na první pohled klidný sport, ve skutečnosti souboj nervů, rovnováhy a taktiky. Na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích jsme si během hodinové lekce s curlerkou Eliškou Siblíkovou vyzkoušeli, jaké to je poslat téměř dvacetikilový kámen po ledě a zjistit, že „žulové šachy“ jsou mnohem náročnější, než vypadají. Troufnete si na to také?
Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích | foto: Metro.cz

Výstaviště v Českých Budějovicích se letos proměnilo v centrum zimních sportů. Olympijský festival Milano Cortina 2026 tu probíhá od 6. do 22. února a každý den nabízí možnost vyzkoušet si disciplíny, které jinak sledujeme jen v televizi. Areál je otevřený od neděle do čtvrtka mezi 9. a 20. hodinou, o víkendech dokonce až do devíti večer.

Vedle bruslení, biatlonu, bobů nebo sjezdovky tu návštěvníci najdou i curlingovou dráhu. A právě tam jsme zamířili my na hodinovou lekci, která měla ukázat, že curling rozhodně není jen „klouzání kamenů“.

Eliška. Cukrářka i skautka, která vás naučí stát na ledě

Na led nás přivítala Eliška Siblíková, aktivní curlerka a provozní manažerka curlingové haly v Brně. K tomu cukrářka a skautka, která dokáže spojit technickou přesnost se sportovní trpělivostí.

„Vypadá to lehce jako bowling, ale realita je složitější. Je důležité držet správně nohy tak, abyste mohli odhodit kámen,“ vysvětluje hned na začátku.

Její styl výuky je energický a lidský. Nejprve ukazuje, jak správně stát, jak si hlídat těžiště a proč se curling hraje ve speciálních botách: jedna musí klouzat, druhá brzdit. Začátečníci proto dostávají takzvané klouzavé „kopyto“, bez kterého by první kroky na ledě skončily spíš komedií než sportem.

Eliška Siblíková ukazuje, jak správně odhodit kámen

Nejprve berličky, pak koště

První pokusy začínají opatrně, s pomocnými berličkami. Kámen jen lehce posunout, naučit se stabilitu a pochopit, že dvacet kilo žuly není žádná hračka.

„Pozor, kámen má skoro dvacet kilo, nemusíte ho zvedat, aby pak neupadl na led a ten se nezničil,“ upozorňuje Eliška a ukazuje správný pohyb.

Postupně přichází i práce s koštětem. Nejde o úklid, ale o taktiku. Metaři totiž zametáním upravují dráhu kamene, prodlužují jeho skluz a jemně korigují směr. „Je důležité balancovat nohou nataženou nad ledem, sledovat kam kámen posíláte a potom ho správně rotovat,“ dodává instruktorka.

Šachy na ledě v kostce

Curling se hraje na speciálně upraveném ledě, po kterém kloužou žulové kameny směrem k cílovým kruhům. Hráči je odrážejí z tzv. hacků, přidávají rotaci a spoluhráči zametáním ovlivňují jejich dráhu. Cílem je umístit kameny co nejblíže středu a zároveň blokovat soupeře. Proto se tomuto sportu přezdívá „šachy na ledě“.

A i když to z tribuny vypadá klidně, na ledě jde o rovnováhu, sílu i strategii. Každý hod totiž mění průběh celého endu a rozhoduje o bodech.

Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích

Curling si může vyzkoušet každý

Právě to je na festivalu nejsilnější - curling není jen ukázka pro diváky. Během otevírací doby si ho mohou návštěvníci sami zkusit, a to i díky tomu, že české týmy se pravidelně objevují na olympijských hrách a zájem o sport roste.

Kdo by chtěl pokračovat i po festivalu, má možnosti. V Česku fungují čtyři specializované haly - dvě v Praze (Zbraslav a Roztyly), jedna v Brně a jedna v Ostravě. Právě tam se od 22. do 27. února konají dny otevřených dveří, během nichž si lidé mohou curling vyzkoušet a třeba se rovnou přihlásit do některého z týmů.

Led, fandění a olympijská nálada

Olympijský festival ale není jen o jednom sportu. Návštěvníci tu najdou desítky zimních disciplín, velkou fanzónu, společné sledování olympijských přenosů i setkání se sportovci. Vyzkoušet si mohou více než dvě desítky aktivit od běžek přes bobovou simulaci až po biatlonovou střelnici.

Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích

A právě curling patří mezi ty, které překvapí nejvíc. Protože zatímco z tribuny vypadá jako pomalá hra, na ledě zjistíte, že jde o precizní disciplínu, kde rozhodují milimetry, rovnováha i týmová komunikace.

Hodina, která změní pohled na sport

Když jsme po hodině opouštěli led, bylo jasné jedno - curling je mnohem víc než klouzající kameny. Je to kombinace fyziky, strategie a trpělivosti. A díky lidem, jako je Eliška Siblíková, i sport, který dokáže nadchnout úplné začátečníky.

Na Olympijském festivalu v Budějovicích tak stačí jen obout speciální boty, vzít do ruky koště a poslat svůj první kámen. Možná dojede přesně do středu. A možná ne. Ale zážitek zůstane!

