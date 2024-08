Kanibalismus jako forma zoufalství? I tam, kde to bylo tabu, chtěli lidé hlavně přežít

Ty ubohé duše, které zemřely na palubě, jejichž těla jsme pojídali, a když jsme tak seděli a jedli, zdálo se nám to velice sladké. Lidé pojídali a stále pojídají maso svého rodu z nejrůznějších důvodů. Někde to byla a je to součást kultury. Ve většině společností však konzumaci lidského masa zapovídá jak náboženství, tak zákony. Pokud k němu dochází, jedná se buď o kriminální činy, nebo o zoufalství, které nutí konzumenta k přežití.