Po úspěšné sérii letních minikoncertů u prodejen Kaufland posouvá kapela Jelen svou spolupráci s obchodním řetězcem na novou úroveň. Společně připravují JelenFEST 2026 Z lásky k regionům, velké letní festivalové turné, které nabídne 20 koncertů v devatenácti českých městech od června do září příštího roku.

Kapela Jelen

Regionální atmosféra, přátelská setkání i rodinná pohoda se během léta spojí s pestrým programem, který potěší návštěvníky napříč celou Českou republikou. Kapela Jelen zavítá v období od června až do září do devatenácti různých měst, kde nabídne jedinečné okamžiky plné hudby a zábavy.

Jak bude takové léto ve skutečnosti vypadat? Představte si tóny oblíbených písní, které se nesou městem, vůni čerstvých regionálních specialit a smích dětí v rodinné zóně.

A k tomu na každém kroku zajímavé překvapení, která čekají na dospělé i děti. Osobní setkání s muzikanty, soutěže, hry, dětská škola vaření a další interaktivní aktivity jednoduše vtáhnou všechny generace do jedinečné festivalové nálady. JelenFEST 2026 Z lásky k regionům tak slibuje, že se hudba, radost a blízkost stanou součástí vašeho dne, ať už jste skalní fanoušek kapely Jelen, nebo ji slyšíte hrát poprvé.

Hudba, která spojuje

„Letní koncerty u prodejen Kaufland nás neskutečně bavily. Milujeme rozmanitost České republiky a to, jak se všude cítíme jako doma. Právě o tom je naše píseň Všudezdejší a moc se těšíme na to, že tuto pestrost budeme moci poznávat dál a oslavovat přímo s našimi fanoušky. JelenFEST 2026 Z lásky k regionům bude o společných chvílích, o hudbě, která spojuje, a o tom nejlepším z léta,“ říká frontman kapely Jelen Jindra Polák.

Turné JelenFEST 2026 Z lásky k regionům odstartuje v červnu. Kaufland tímto navazuje podporou na letošní sérii minikoncertů u svých prodejen. Ty vznikly v rámci dlouhodobé kampaně společnosti Kaufland Z lásky k regionům, která podporuje české výrobce i dodavatele. Inspirací pro spolupráci byla píseň kapely Jelen Všudezdejší, jež dokonale vystihuje myšlenku sounáležitosti s místem, odkud pocházíme. Spolupráce tak nyní pokračuje v novém, rozšířeném formátu.

Kulturní a regionální specifika

„Naše společná myšlenka byla od začátku jasná, a to přinést lidem radost a zážitky přímo do jejich regionů. Teď se z této myšlenky stává skutečný festivalový sen, který propojuje hudbu, komunitní hodnoty a lokální výrobce. Umožňuje tak návštěvníkům zažít atmosféru hudebního festivalu, který reflektuje kulturní a regionální specifika daného místa,“ říká Petra Kalužíková, marketingová ředitelka Kaufland Česká republika.

Vstupenky na jednotlivé akce jsou v prodeji od začátku listopadu. Představují proto ideální vánoční dárek pro všechny fanoušky české hudby. Omezená kapacita každého místa navíc zajistí, aby si návštěvníci užili známé hity kapely Jelen v přátelském rodinném prostředí. Výhodu mají držitelé zákaznické karty K-Card, kteří vstupenku na festival získají se slevou 100 Kč, pokud ji zakoupí kdykoliv v době od 5. listopadu.

Více informací o termínech a lokalitách JelenFEST 2026 Z lásky k regionům najdete na

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:27

