Regionální atmosféra, přátelská setkání i rodinná pohoda se během léta spojí s pestrým programem, který potěší návštěvníky napříč celou Českou republikou. Kapela Jelen zavítá v období od června až do září do devatenácti různých měst, kde nabídne jedinečné okamžiky plné hudby a zábavy.
Jak bude takové léto ve skutečnosti vypadat? Představte si tóny oblíbených písní, které se nesou městem, vůni čerstvých regionálních specialit a smích dětí v rodinné zóně.
A k tomu na každém kroku zajímavé překvapení, která čekají na dospělé i děti. Osobní setkání s muzikanty, soutěže, hry, dětská škola vaření a další interaktivní aktivity jednoduše vtáhnou všechny generace do jedinečné festivalové nálady. JelenFEST 2026 Z lásky k regionům tak slibuje, že se hudba, radost a blízkost stanou součástí vašeho dne, ať už jste skalní fanoušek kapely Jelen, nebo ji slyšíte hrát poprvé.
Hudba, která spojuje
„Letní koncerty u prodejen Kaufland nás neskutečně bavily. Milujeme rozmanitost České republiky a to, jak se všude cítíme jako doma. Právě o tom je naše píseň Všudezdejší a moc se těšíme na to, že tuto pestrost budeme moci poznávat dál a oslavovat přímo s našimi fanoušky. JelenFEST 2026 Z lásky k regionům bude o společných chvílích, o hudbě, která spojuje, a o tom nejlepším z léta,“ říká frontman kapely Jelen Jindra Polák.
Turné JelenFEST 2026 Z lásky k regionům odstartuje v červnu. Kaufland tímto navazuje podporou na letošní sérii minikoncertů u svých prodejen. Ty vznikly v rámci dlouhodobé kampaně společnosti Kaufland Z lásky k regionům, která podporuje české výrobce i dodavatele. Inspirací pro spolupráci byla píseň kapely Jelen Všudezdejší, jež dokonale vystihuje myšlenku sounáležitosti s místem, odkud pocházíme. Spolupráce tak nyní pokračuje v novém, rozšířeném formátu.
Kulturní a regionální specifika
„Naše společná myšlenka byla od začátku jasná, a to přinést lidem radost a zážitky přímo do jejich regionů. Teď se z této myšlenky stává skutečný festivalový sen, který propojuje hudbu, komunitní hodnoty a lokální výrobce. Umožňuje tak návštěvníkům zažít atmosféru hudebního festivalu, který reflektuje kulturní a regionální specifika daného místa,“ říká Petra Kalužíková, marketingová ředitelka Kaufland Česká republika.
Vstupenky na jednotlivé akce jsou v prodeji od začátku listopadu. Představují proto ideální vánoční dárek pro všechny fanoušky české hudby. Omezená kapacita každého místa navíc zajistí, aby si návštěvníci užili známé hity kapely Jelen v přátelském rodinném prostředí. Výhodu mají držitelé zákaznické karty K-Card, kteří vstupenku na festival získají se slevou 100 Kč, pokud ji zakoupí kdykoliv v době od 5. listopadu.
Více informací o termínech a lokalitách JelenFEST 2026 Z lásky k regionům najdete na Odkaz