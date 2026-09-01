Kapesné dětem mizí před očima. Nejvíc peněz spolknou nenápadné nákupy

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:08
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Finanční gramotnost začíná u nejmenších | foto: Finance hravě

Kapesné je pro děti první lekcí finanční gramotnosti. České děti nejčastěji hospodaří se stovkami korun měsíčně, které mizí za sladkosti, rychlé občerstvení nebo kamarády. Stále větší část peněz ale spolknou také hry a aplikace. A právě o těchto útratách rodiče často nemají přehled.

„Kapesné? Zatím dětem žádné nedáváme,“ říká Klára na adresu potomků, pětiletého a sedmiletého kluka. Ten starší má do školy pravidelně svačinu, když teď nedávno byli na příměstském táboře, tak samozřejmě peníze dostali.

Jsou rodiče, kteří nemají o útratách dětí tušení

„Babička jim dala tři stovky, raději jsem jim pak dávala na den padesát korun, aby to byla menší ztráta, kdyby peníze kluci ztratili,“ dodává matka předškoláka a školáka. Přiznává, že to ale začnou s manželem řešit, aby přece jen ke gramotnosti písemné získali i tu finanční.

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Rodiče mívají obavy, zda se jim podaří ukočírovat dětské „choutky“, aby se jim peníze přidělené na určité časové období hned nerozkutálely. Nejsou neopodstatněné.

Rohlík cestou ze školy, limonáda s kamarády nebo nový skin do hry. Právě nenápadné drobnosti nejčastěji rozhodují o tom, jak dlouho dětem vydrží kapesné. Zatímco nákup svačiny rodiče obvykle snadno zaznamenají, digitální útraty už jejich pozornosti unikají častěji. Každý patnáctý rodič vůbec netuší, kolik jeho dítě utrácí ve hrách a aplikacích, ukázal průzkum Air Bank.

Hlad není důvod k nákupu. Děti si přilepšují

Pravidelné kapesné dostává 87 procent českých dětí ve věku od 8 do 17 let. Nejčastěji se jedná o 101 až 300 korun měsíčně, které má k dispozici téměř třetina z nich. Další čtvrtina hospodaří s částkou mezi 301 a 600 korunami.

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Kam tyto peníze mizí? Pokud mají ráno na cestě do školy nějaký obchod, přilepší si sladkým pitím nebo chipsy. Po škole zase přichází na řadu rychlé občerstvení. Často nejde o jeho návštěvu kvůli hladu, ale spíš netrhat partu a nelišit se od davu. Tyhle položky odeberou dětem z kapesného asi 36 procent.

Nemusí pršet, stačí když kape. Až je z toho liják

Zvláštní pozornost si zaslouží útraty ve hrách a aplikacích. Za mikrotransakce, skiny, předplatná nebo placené aplikace utrácí každý měsíc skoro polovina dětí. Nejčastěji jde o částku do 100 korun, u 18 procent dětí je to ale od 101 do 500 korun. Čtyři procenta utratí více než 500 korun měsíčně. Každý patnáctý rodič (přesně 6,6 procenta) přitom vůbec netuší, kolik jeho dítě v digitálním prostředí utrácí. Právě hry a aplikace jsou oblastí, ve které se rodiče orientují nejméně. Mikrotransakce fungují jako digitální drobné. Hra může být zdarma, během hraní ale nabízí novou výbavu, životy, rychlejší postup, vzhled postavy či přístup k dalším odměnám. Jedna platba rodinný rozpočet nijak neohrozí. Když se podobné nákupy opakují, desetikoruny a stokoruny se rychle nasčítají.

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„Dítě by mělo vědět, že virtuální diamanty jsou skutečným výdajem jako svačina v obchodě. Drobné digitální nákupy jsou příležitostí ukázat dětem, jak fungují opakované platby a plánování rozpočtu,“ doplňuje problematiku Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění v Air Bank.

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