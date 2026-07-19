Kapr versus amur: V létě vyžaduje každý jinou nástrahu, taktiku i zdolávání. Známe pár triků

Metro.cz
Rybářský magazín   9:39
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Desetiletá Nela Křítková a její krásný řádkový kapr. | foto: Karel Kopeček

Kapr a amur sice v létě vyhledávají teplou vodu a mělčiny, při lovu ale vyžadují rozdílný přístup. Zatímco kapr bere hlavně ze dna, amur často hledá potravu ve sloupci či u hladiny. Liší se i jejich zdolávání, nástrahy a chvíle, kdy přichází nejvíc záběrů. Co tedy funguje na každého z nich?

Na první pohled se může zdát, že lov kapra a amura je v létě velmi podobný. Oba druhy vyhledávají teplou vodu, oba se často pohybují v mělčinách a oba dokážou rybáře pořádně potrápit. Přesto je mezi nimi řada rozdílů, které rozhodují o úspěchu. Kdo k amurovi přistupuje stejně jako ke kaprovi, často se diví, proč záběry nepřicházejí.

Ryby bývají v létě opatrné

Kapr je v létě aktivní hlavně v době, kdy voda není přehřátá na maximum. Velkou roli hraje kyslík. Za horkých dnů bývá nejlepší brzké ráno, večer, noc nebo čas po bouřce, kdy se voda ochladí a prokysličí. Kapr rád sbírá potravu ze dna, proto se osvědčuje klasická kaprařina: boilies, pelety, kukuřice, tygří ořech nebo method mix. Důležité je nepřekrmit. V létě sice ryby tráví rychleji, ale na hodně prochytávaných vodách bývají opatrné a přehnané množství návnady je spíše odradí.

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Amur se chová jinak. Je to ryba teplé vody a za parných dnů může být aktivní i v čase, kdy kapr záběry omezuje. Často se drží u hladiny, u rákosí, travin, převislých větví nebo tam, kde do vody padá rostlinná potrava.

Při zdolávání amura se pořádně zapotíte.

Zatímco kapr většinou hledá sousta na dně, amur se mnohem častěji zajímá o lehčí, rostlinnou nástrahu. Velmi dobře funguje kukuřice, hrášek, kousek pečiva, mladé výhonky, ovoce nebo nástraha nabídnutá těsně nade dnem či ve sloupci. Právě prezentace nástrahy bývá hlavní rozdíl.

Amur se ztrácí u břehu

Velmi podstatný rozdíl přichází po záseku. Kapr je při zdolávání většinou čitelnější. Často se snaží držet u dna, využívá svou váhu, táhne do hloubky nebo k překážkám a jeho odpor bývá souvislý. Umí udělat silný výpad, ale rybář má obvykle více času reagovat a rybu postupně unavit. Kapr se při zdolávání často „opře“ do prutu, krouží pod špičkou a s narůstající únavou se dá lépe navést do podběráku.

Kapr, to je klasika českých vod.

Amur je v tomto směru mnohem nevyzpytatelnější. Někdy po záseku působí až překvapivě klidně, jako by ani pořádně nebojoval. To ale často trvá jen do chvíle, kdy se dostane blíž ke břehu, spatří rybáře, podběrák nebo mělčinu. Pak dokáže během vteřiny explodovat, prudce vyrazit do strany, ke hladině nebo zpět do volné vody. Jeho výpady jsou rychlé, ostré a často přicházejí ve chvíli, kdy už má rybář pocit, že je vyhráno. Právě proto se amur ztrácí nejčastěji až u břehu.

Při lovu amura je proto důležité nespěchat, mít dobře seřízenou brzdu a nepřetahovat rybu silou. U podběráku je lepší počítat s posledním prudkým únikem a držet prut tak, aby montáž zvládla náhlou změnu směru. Amur také hůř snáší dlouhé zdolávání a pobyt na břehu, takže po podebrání je vhodné jednat rychle a šetrně.

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V létě tedy platí jednoduché pravidlo: na kapra myslet hlavně přes dno, pachovou stopu a správný čas krmení. Na amura přes teplé mělčiny, rostlinnou potravu a nenápadnou prezentaci. A při zdolávání počítat s tím, že kapr bojuje silou a tlakem, zatímco amur rychlostí, výbušností a nečekanými úniky.

Ukažte prázdninové úlovky

  • Prázdniny patří dobrodružství, vodě, tichým ránům u rybníka a také chvílím, na které se jen tak nezapomíná. Deník Metro proto vyhlašuje letní výzvu pro všechny malé rybářky a rybáře: Pošlete nám fotografie svých prázdninových úlovků!
  • Chytili jste o dovolené prvního kapra, pěknou štiku, lína, okouna nebo třeba jen malou rybku, která vám udělala velkou radost? Pochlubte se. Nejde o rekordy ani o závody. Nejhezčí jsou často právě ty příběhy, kdy děti čekají u vody s prutem v ruce, napjatě sledují splávek a pak se společně s rodiči radují z úlovku.
  • Fotografie mohou posílat nejen děti, ale také rodiče, babičky a dědečkové. Připojte jméno rybáře nebo rybářky, místo, kde byla ryba chycena, a klidně i krátký příběh.
  • Inspirací může být i Nela Křítková, kterou vidíte na fotografii s krásným řádkovým kaprem. Tohoto dvanáctiletého krasavce chytila společně s tatínkem a maminkou nedaleko Brandýsa nad Labem. Radost z úlovku byla veliká – a přesně takové prázdninové okamžiky bychom rádi ukázali i dalším čtenářům.
  • Máte doma podobnou fotografii? Pošlete ji deníku Metro a podělte se o radost od vody. Prázdniny jsou ještě dlouhé a další krásné úlovky určitě čekají. Fotografie rádi zveřejníme.

Své snímky posílejte na adresu dopisy@metro.cz.

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