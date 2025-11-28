Kapři ve sněhu. Výzva u ledové vody. Volba nástrahy je zimní filozofie sama o sobě

Rybářský magazín   6:30
Když na přelomu listopadu a prosince začne sněžit, rybníky a řeky utichnou, kolem vody se objeví jen ti nejzapálenější. Zimní lov kaprů ale rozhodně není marná snaha. Naopak – právě teď se může rybář dočkat překvapivě pěkných úlovků, jen musí přijmout fakt, že rybaření se zpomalí, zjemní a přiblíží se skoro k meditaci.
Fotogalerie2

Kapr, a ještě k tomu pořádný kapr, to je pro rybáře obrovská radost. Ví to i zkušený kaprař Pavel Král. | foto: ARCHIV P. K.

Kapři v mrazivém počasí reagují jinak než během podzimních výprav. Voda je studená, metabolismus ryb výrazně zpomaluje a záběrů je málo.

Ale když už přijde, bývá razantní – žádné váhavé potahování, spíš krátké, rozhodné posunutí vlasce. Kapr totiž nechce zbytečně plýtvat energií. O to důležitější je jemná koncová montáž. V hluboké zimě se vyplatí zmenšit háčky, klidně na velikost 6–8, podle nástrahy. Kapr je opatrnější, a i když velký háček neznamená automaticky neúspěch, menší modely nabízejí v čisté a chladné vodě větší přirozenost.

Rybáři s obrovským srdcem vás dostanou, usmívá se Kristina Kloubková

Co se týče návazcového materiálu, výhoda fluorkarbonu stoupá – je téměř neviditelný a v klidné zimní vodě působí nenápadně. Pletenka sice nabízí lepší citlivost, ale v období, kdy ryby reagují jemně, může být až příliš „zjevná“. Fluoro navíc dobře drží tvar a méně se zamotává.

Volba nástrahy je zimní filozofie sama o sobě. Boilies na dno funguje, ale často je lepší jej odlehčit – pop-up nebo kombinace „panáček“ dodá kuličce jemnost a ryby ji snadněji nasají. Přehnaně aromatické koule tady nemají místo, studená voda šíří pachy pomaleji a kapři reagují spíš na jemné, sladké nebo kořeněné vůně.

Kapr, a ještě k tomu pořádný kapr, to je pro rybáře obrovská radost. Ví to i zkušený kaprař Pavel Král.

A pak je tu nesmrtelná klasika: kukuřice. V zimě dokáže být překvapivě účinná, hlavně na menších revírech, kde kapři pravidelně hledají jednoduchou potravu.

Rok plný rekordů: Čeští rybáři a rybářky vládnou evropským vodám

Druhá část zimní výpravy ale neprobíhá na prutu – odehrává se na břehu. Pobyt u vody během sněžení a teplot hluboko pod nulou je zážitek, který prověří každého. Základem je vrstvení oblečení: funkční spodní prádlo, termotriko, flísová mikina, nepromokavá a větruodolná bunda. Špatně oblečený rybář nevydrží ani půl dne, natož noc. Stejnou péči si zaslouží i nohy – teplé ponožky a kvalitní zateplené boty jsou nutnost. Chytat v zimě se dá, mrznout ne.

Pokud hodláte u vody přenocovat, bivak je samozřejmostí, ale teprve kvalitní spacák rozhodne o tom, zda budete ráno schopni zvednout prut.

Komfortní teplota kolem -10 °C je minimum, pokud vyrážíte v podmínkách, jaké panují nyní ve středních Čechách. Mnoho rybářů používá plynové topení. Je bezpečné, ale jen při správném větrání. Uzavřený bivak bez přístupu čerstvého vzduchu může být nebezpečný – nejen kvůli spalinám, ale i kvůli nedostatku kyslíku. Nejlepší je používat ohřívače určené přímo pro bivakovou praxi a nechat vždy malou ventilační mezeru.

Sněžení mění krajinu v tichou kulisu, zvuk píšťalky signalizátoru se nese mnohem dál a noc u vody získává zvláštní atmosféru. Rybář se stává součástí zimního ticha a může se spolehnout jen sám na sebe. Možná přijde jediný záběr za celou noc, možná žádný.

Ale když se v šedém ránu na vlasci objeví těžká zimní ryba, je pocit odměny mnohem silnější než v teple letních dní.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.

Sněžná děla jedou naplno, rolba rozhrnuje sníh po sjezdovce. Největší skiareál v Krušných horách, Klínovec, otevře už v pátek. Kdy se začne lyžovat v dalších centrech v Ústeckém kraji, není zatím...

28. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Kapři ve sněhu. Výzva u ledové vody. Volba nástrahy je zimní filozofie sama o sobě

Kapr, a ještě k tomu pořádný kapr, to je pro rybáře obrovská radost. Ví to i...

Když na přelomu listopadu a prosince začne sněžit, rybníky a řeky utichnou, kolem vody se objeví jen ti nejzapálenější. Zimní lov kaprů ale rozhodně není marná snaha. Naopak – právě teď se může rybář...

28. listopadu 2025  6:30

Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Ilustrační snímek

Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali...

28. listopadu 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Vydejte se na ryby vlakem. Nebojte se Berounky, je to revír s 18 kilometry

Berounka v zimě vypadá pohádkově.

Místo, kde je povolen lov z lodě, vás možná i potěší. Řeka Berounka skýtá spoustu krás pro rybáře i milovníky přírody. Proto deník Metro pokračuje v putování po tomto toku v okolí Prahy.

28. listopadu 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:52

Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Pracovník firmy, která se specializuje na prodej zábavní pyrotechniky a...

Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou...

28. listopadu 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Zimní stadion v Poličce čeká rekonstrukce střechy, aby byla podle norem

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku dokončuje výběrové řízení na opravu zimního stadionu. Firma objekt opláští a hlavně opraví střechu, aby její nosnost odpovídala...

28. listopadu 2025,  aktualizováno 

Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Komerční sdělení
Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Praha se chystá na Vánoce a s nimi se vrací oblíbené kluziště na Václavském náměstí. Ať už toužíte po romantickém bruslení pod barevným osvětlením, nebo hledáte skvělou aktivitu pro celou rodinu,...

28. listopadu 2025

Projednání návrhu územního plánu se účastnilo několik set Ústečanů

ilustrační snímek

Veřejného projednání návrhu nového územního plánu v Ústí nad Labem se dnes účastnilo odhadem několik set lidí. Připomínky mohou podávat do 12. prosince....

27. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  21:54

Cheb bude pokračovat v přípravě přístavby divadla podle dosavadního projektu

ilustrační snímek

Město Cheb bude pokračovat v přípravě projektu přístavby budovy chebského divadla podle projektu architekta Luboše Maška. Vedení města o tom dnes informovalo...

27. listopadu 2025  20:29,  aktualizováno  20:29

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Žďárský zámek Kinských nabízí hry se světlem připomínající Santiniho

Ĺ˝ÄŹĂˇrskĂ˝ zĂˇmek KinskĂ˝ch nabĂ­zĂ­ hry se svÄ›tlem pĹ™ipomĂ­najĂ­cĂ­ Santiniho

Na žďárském zámku Kinských si návštěvníci ode dneška mohou zkoušet hry se světlem inspirované i tvorbou Jana Blažeje Santiniho. Program Dotkněte se světla je...

27. listopadu 2025  20:16,  aktualizováno  20:16

Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS a zakládá vlastní hnutí

ilustrační snímek

Jihočeský hejtman Martin Kuba dnes oznámil, že po 22 letech opouští Občanskou demokratickou stranu (ODS). Chystá se založit nové hnutí, které zatím bude...

27. listopadu 2025  19:47,  aktualizováno  19:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.