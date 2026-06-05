Jubilejní šedesátý ročník karlovarského filmového festivalu se pomalu blíží a takřka měsíc před začátkem odhalil umělecký ředitel festivalu Karel Och filmy hlavních soutěžních sekcí i program Zvláštního uvedení. Nechybí mezi nimi ani řada zajímavých českých titulů.
České filmy v hlavním klání
V Hlavní soutěži budou Česko reprezentovat dva snímky. Tím prvním bude drama Chica Checa od talentovaného režiséra Šimona Holého. Tvůrce nezávislých filmů jako Zrcadla ve tmě a A pak přišla láska..., které se v minulosti také objevily na karlovarském festivalu, se poprvé představí v hlavní soutěžní kategorii a dle Ocha se posouvá po nezávislých počátcích o úroveň výše. V jeho novince se v hlavní roli představí Pavla Tomicová coby žena, která se snaží splnit poslední přání své chřadnoucí matky a začne se přitom sbližovat se svým synem (Jan Cina).
Ještě více pozornosti ale nejspíš bude přitahovat silné slovensko-české drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Snímek Ivana Ostrochovského nás zavede do druhé poloviny osmdesátých let, kdy je úkolem lékařky Ingrid (Geislerová) nejen pomáhat dětem na svět, ale také se podílet na sterilizaci romských žen. Její pohled na její zaměření i životní otázky se změní ve chvíli, kdy se spřátelí s charizmatickou romskou sanitářkou.
Silná témata a nové (nejen) režisérské talenty
I další snímky z Hlavní soutěže se budou zaměřovat na silná společenská a multikulturní témata, velkým motivem v nich budou silné příběhy o ženách. Kromě Česka se v Hlavní soutěži představí například počiny ze Švýcarska, Kypru, Dánska, Chile, Íránu či Kolumbie. V soutěžních sekcích se navíc letos objeví rovnou patnáct režijních debutů.
Proxima bez českého filmu
V progresivnější soutěžní sekci Proxima zaměřené na mladé vycházející talenty tentokrát ryze český počin nenajdete, pouze jeden ve slovenské koprodukci. Podle slov Karla Ocha se žádný z navrhovaných titulů bohužel svými kvalitami tentokrát nevyrovnal mezinárodní produkci. Najdeme zde však dva snímky ve slovenské koprodukci. Prvním z nich je Třicet tři kroků, který pojednává o člověku, jenž se musí vyrovnat s faktem, že člověk, jenž ho před lety z rasistických příčin těžce napadl, se dostává na svobodu. Dalším slovenským želízkem s českou stopou je pak v Proximě počin Milovník, ne bojovník.
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Dokumenty ve Zvláštním uvedení
Více výrazných českých projektů budou moci návštěvníci zhlédnout v rámci sekce Zvláštní uvedení, která je tuzemskou tvorbou naplněna takřka k prasknutí. Na své si přijdou zejména fanoušci dokumentů. Oceňovaná režisérka Helena Třeštíková představí na festivalu svůj další časosběrný dokument, tentokrát o slavné zpěvačce Báře Basikové, herečka Ester Geislerová pak v dokumentu Dvě deci tuše představí podrobněji svého otce, japanologa Petra Geislera.
Dokumentární vrchol festivalu
Dokumentárním vrcholem festivalu ale mělo být uvedení českého dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který získal cenu pro nejlepší dokument na prestižním festivalu Berlinale. Silný počin režisérky Pepy Lubojacké, která pomocí iPhonu natáčela svého bratra a dva bratrance a snažila se pochopit, proč žijí bez domova a potýkají se s těžkou závislostí.
Další české novinky
Oblíbený herec Miroslav Krobot a Lubomír Smékal představí svůj experimentální snímek Zpráva pro Minervu 2, Bohdan Karásek uvede intimní konverzační snímek Mistryně a Zdeněk Tyc ukáže prvním divákům novinku Město otců o komplikovaném vztahu táty se synem, kteří spolu žijí v paneláku.
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Filmy z dalších sekcí, mezi nimiž nebude chybět ani řada titulů z letošního Berlinale či Cannes, organizátoři odhalí v následujících týdnech, stejně jako zahraniční hvězdy. Z pohledu tuzemské tvorby je ale už nyní z čeho vybírat.