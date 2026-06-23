Karlovy Vary slaví 80 let festivalu. Dorazí herečka nominovaná na Oscara i Dustin Hoffman

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:11aktualizováno  14:03
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Ze zahájení 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (20....

Ze zahájení 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (20. srpna 2021) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Karlovy Vary se začátkem července opět promění v centrum světového filmu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července a připomene si zároveň 80 let od svého vzniku. Návštěvníky čekají stovky projekcí, světové i evropské premiéry, zahraniční hvězdy, odborné debaty i bohatý doprovodný program.

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Festival KVIFF si letos připomíná hned dvě významná výročí. První ročník se konal už v roce 1946 a Karlovy Vary tak patří mezi nejstarší filmové festivaly na světě. Historii přehlídky připomene řada speciálních projekcí i výstav.

Do Varů přijedou hollywoodské hvězdy

Největší zahraniční hvězdou letošního ročníku bude americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Držitelka nominace na Oscara známá z filmů Sekretářka, Úsměv Mony Lisy nebo Temný rytíř převezme Cenu prezidenta festivalu. V Karlových Varech zároveň představí svůj nový film Nevěsta!, na kterém se podílela i jako producentka.

Dalším výrazným hostem bude americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg. Diváci ho znají především jako Marka Zuckerberga z filmu Sociální síť. Festival mu vzdá hold projekcí filmu Dvojník, ve kterém ztvárnil dvojroli. Mezi oceněnými nebude chybět ani slovenská herečka Magda Vášáryová, která rovněž převezme Cenu prezidenta festivalu.

Křišťálový glóbus si letos ve Varech převezme americký herec Dustin Hoffman, který během své kariéry získal dva Oscary, pět Zlatých glóbů a čtyři ceny BAFTA. Festival jeho příjezd připomene projekcí kultovního snímku Absolvent z roku 1967, jenž patří k nejvýznamnějším filmům počátku jeho kariéry.

Herec Dustin Hoffman v současnosti a v mládí, kdy exceloval ve snímcích jako Absolvent nebo Půlnoční kovboj.

Ocenění za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme při závěrečném ceremoniálu francouzská herečka Juliette Binocheová. Ta se zapsala do historie jako první herečka, která získala hlavní herecká ocenění na festivalech v Cannes, Berlíně i Benátkách.

Binocheová získala Oscara i cenu BAFTA za vedlejší roli ve filmu Anglický pacient (1996). Prestižní francouzské ocenění César jí vynesl výkon ve snímku Tři barvy: Modrá z roku 1993.

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Mezi hvězdné hosty letošního festivalu se zařadí také americký herec Jeffrey Wright, který ve Varech převezme Cenu prezidenta festivalu. Patří k nejrespektovanějším a nejvšestrannějším hercům své generace. V loňském roce si vysloužil nominaci na Oscara za hlavní roli v satirickém snímku Americká fikce.

Do Karlových Varů se Wright vrátí po dlouhých 28 letech. Naposledy festival navštívil v roce 1997, kdy zde osobně představil životopisné drama Basquiat. Právě tento film organizátoři letos znovu zařadili do programu jako poctu jeho tvorbě.

Geislerová i Půlnoční filmy

O Křišťálový glóbus se letos utká dvanáct filmů z Evropy, Jižní Ameriky i Blízkého východu.

Českou kinematografii bude reprezentovat snímek Chica Checa režiséra Šimona Holého. Druhým domácím zástupcem je koprodukční drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského, které se vrací k tématu státem řízené porodnosti v Československu 80. let. V jedné z hlavních rolí se představí Aňa Geislerová.

Vedle hlavní soutěže nabídne festival tradiční sekce Horizonty, Imagina, Future Frames nebo Půlnoční filmy. Chybět nebudou ani Návraty k pramenům, zaměřené na klasické a restaurované snímky.

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Festival připomene svou historii

Významná výročí se promítnou také do doprovodného programu. Mezi hotely Thermal a Pupp vznikne venkovní výstava KVIFF 60/80, která návštěvníky provede osmdesátiletou historií festivalu prostřednictvím archivních fotografií.

V hotelu Thermal bude k vidění také speciální fotografická expozice věnovaná Václavu Havlovi, který patřil mezi dlouholeté podporovatele festivalu.

Programová sekce Návraty k pramenům letos nabídne dvacítku významných snímků z historie festivalu. Diváci uvidí například britskou klasiku Otázka života a smrti, drama Kes režiséra Kena Loache nebo legendární film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni, který osobně uvede Magda Vášáryová.

Magda Vášáryová (květen 2024)

Jak se na festival dostat

Vstup na projekce je možný prostřednictvím jednotlivých vstupenek nebo Festival Passu. Ten umožňuje rezervaci až tří projekcí denně a zahrnuje také vstup na vybrané debaty, tiskové konference či využití festivalové dopravy.

Filmové projekce se budou konat především v hotelu Thermal, ale také v dalších kinech a sálech po celých Karlových Varech. Návštěvníci se mezi jednotlivými místy pohodlně dostanou pěšky.

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Letošní vizuál festivalu vychází ze symboliky červeného koberce. Autoři Jonatan Kuna a Aleš Najbrt jím chtěli připomenout nejen jubilejní 60. ročník, ale také osmdesát let existence jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí ve střední Evropě.

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