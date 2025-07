Dětský hudební projekt Karol a Kvído, za nímž stojí muzikálová zpěvačka Karolína Neuvirthová, zamířil v první polovině července na koncerty na EXPO do japonské Ósaky. | foto: Zdeněk Jindra

Do japonské Ósaky se do českého domu sjíždí během světové výstavy EXPO 2025 mnoho umělců, aby prezentovali návštěvníkům i místním svou tvorbu. Vystoupili tam například hudebník Mirai Navrátil či operní pěvec Štefan Margita.

Svá vystoupení má za sebou už také autorka historicky první oficiální skladby české účasti na EXPO Karolína Neuvirthová se svým projektem Karol a Kvído. „Překvapilo nás, jak obrovský zájem o naše vystoupení byl. Šlo sice o koncert pro dětské publikum, ale ve výsledku do hlediště proudilo víc natěšených dospělých než dětí. Stačilo, aby na poutači viděli kreslenou postavičku, která je zve – a bylo narváno. Vlastně spíš přerváno. Lidé stáli dlouhou frontu, aby se vůbec dostali dovnitř,“ vypráví s nadšením Karolína Neuvirthová, která v sále českého pavilonu odzpívala během jednoho dne hned tři koncerty.

Venku i uvnitř

Ti, kterým se nepodařilo dostat na některý z nich, měli příležitost užít si show o několik dní později, a to na venkovní Pop-Up Stage u vstupu do areálu světové výstavy. Karol a Kvído v doprovodu českého oficiálního maskota Reného byli jedinými zástupci české výpravy na EXPO 2025, kterým se poštěstilo na tomto mezinárodním pódiu vystoupit. I zde byla podle zpěvačky reakce publika odzbrojující.

„Zpívali s námi malí, velcí, staří… zkrátka všichni. Dokonce mnozí tancovali choreografie, které se s námi naučili. Nejsme zvyklí, že by se tak aktivně zapojovalo dospělé publikum – bylo to neskutečné. Stejně tak nás mile překvapilo, kolik dospělých se s námi chtělo vyfotit, aniž by s sebou měli děti,“ dodává.

Zpívalo se anglicky i česky

Show, kterou Karol a Kvído přivezli do japonské Ósaky, se odehrávala v angličtině, avšak jedna ze skladeb zazněla v původní podobě, aby Japonci měli možnost poslechnout si zpívanou češtinu. Během koncertů nechyběla píseň René a Karol jedou na EXPO, oficiální song české účasti na světové výstavě 2025, a také další skladby z repertoáru oblíbené dvojice Karol a Kvído.

Pro tuto příležitost oblékla speciálně ušitý kostým skřítka Kvída zpěvaččina osmiletá dcera Emily, která tak v Japonsku poprvé vystupovala po boku své slavné maminky. „Kvídem byla poprvé v životě a musím říct, že jsem na ni byla opravdu pyšná. Všechny naše choreografie zná do detailu, takže na tuhle úlohu byla perfektně připravená a opravdu si to užila,“ říká Neuvirthová, kterou japonské publikum nadchlo natolik, že myšlenku posunout svůj hudební projekt za hranice Česka rozhodně nezavrhuje.

„Jsem blázen, takže si pořád říkám, jak naši tvorbu předat i dalším dětem ve světě. Chceme se přihlásit na jeden zahraniční divadelní festival a kdo ví – třeba se nám podaří vymyslet ještě něco dalšího v Japonsku. Přeci jen nás tam vidělo hodně lidí a máme signály, že to, co děláme, se tam líbí,“ dodává umělkyně, která je mimo jiné také nositelkou Ceny Thálie.