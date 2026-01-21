Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:35
Karolína Muchová se ve středu dostala jako první z Češek do do 3. kola Australian Open. O postupu rozhodla až ve třetím setu. V dalším kole na ní čeká 50. hráčka světa.

karolína Muchová | foto: Profimedia.cz

Turnajová devatenáctka Karolína Muchová je ve třetím kole grandslamového Australian Open. Po dvou hodinách a 42 minutách přehrála až v rozhodujícím setu herně velmi nepříjemnou Alycii Parks z Ameriky.

Muchová vstoupila do prvního setu dobře a dokonce získala v sedmém gamu podání soupeřky, což znamenalo vedení 4:3. Poté však Američanka zlepšila hru, vyhrála tři gamy v řadě a první set tak ovládla poměrem 6:4.

Druhý set pak již od samého začátku měla ve svých rukou česká hráčka, když udržela zkraje setu své podání a vzápětí ho vzala soupeřce. Set nakonec ovládla poměrem 6:4

Třetí set měl dramatickou koncovku. Muchová totiž nevyužila za stavu 5:3 při podání soupeřky tři mečboly a musela tak celý set dopodávat. To se jí nakonec, i přes brejkbol soupeřky, povedlo a vyhrála 6:4.

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do 3. kola již prošel první Čech

Výkony Muchové i soupeřky na turnaji

Devětadvacetiletá Muchová tak navázala na vítězství nad Rumunkou Jaqueline Cristianovou (6:3, 7:6) v 1. kole. V Melbourne se dostala do 3. kola poprvé od roku 2021, kdy se zde probojovala až do semifinále. To je na prvním grandslamovém turnaji sezony stále její maximum.

Nebezpečná Alycia Parks z Ameriky je 99. hráčkou světa. Parks, jež v prvním kole zdolala Alexandru Ealaovou z Filipín 0:6, 6:3, 6:2, se s Muchovou utkala podruhé. Češka po středeční výhře soupeřce oplatila loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kdy s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.

Muuchová se ve 3. kole utká s 50. hráčku světa Magdou Linette z Polska. Ta rovněž ve středu přehrála Američanku Ann Li po setech 6:3 a 6:3.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEOSTREAM ZDARMA: Léčba molekulárním vodíkem zahajuje fázi klinické studie

21. ledna 2026  13:39

Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč

ilustrační snímek

Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o...

21. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  13:24

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Dětského psychologa soudí za zneužívání chlapců. Je to vydírání, tvrdí

ilustrační snímek

Proces s dětským psychologem pokračoval v úterý s vyloučením veřejnosti před českobudějovickým okresním soudem. Muž je obžalovaný ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, které k němu přivedli...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie...

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...

21. ledna 2026  13:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Projekt Nadaní studenti na zlínské fakultě propojuje výuku s praxí

ilustrační snímek

Své závěrečné práce dnes na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati obhajovali studenti, kteří se zapojili do projektu Nadaní studenti....

21. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Skupina SATPO zahájila prodej bytů a komerčních prostor v Rezidenci Escape na Praze 6

21. ledna 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.