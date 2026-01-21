Turnajová devatenáctka Karolína Muchová je ve třetím kole grandslamového Australian Open. Po dvou hodinách a 42 minutách přehrála až v rozhodujícím setu herně velmi nepříjemnou Alycii Parks z Ameriky.
Muchová vstoupila do prvního setu dobře a dokonce získala v sedmém gamu podání soupeřky, což znamenalo vedení 4:3. Poté však Američanka zlepšila hru, vyhrála tři gamy v řadě a první set tak ovládla poměrem 6:4.
Druhý set pak již od samého začátku měla ve svých rukou česká hráčka, když udržela zkraje setu své podání a vzápětí ho vzala soupeřce. Set nakonec ovládla poměrem 6:4
Třetí set měl dramatickou koncovku. Muchová totiž nevyužila za stavu 5:3 při podání soupeřky tři mečboly a musela tak celý set dopodávat. To se jí nakonec, i přes brejkbol soupeřky, povedlo a vyhrála 6:4.
|
Australian Open 2026 je v plném proudu. Do 3. kola již prošel první Čech
Výkony Muchové i soupeřky na turnaji
Devětadvacetiletá Muchová tak navázala na vítězství nad Rumunkou Jaqueline Cristianovou (6:3, 7:6) v 1. kole. V Melbourne se dostala do 3. kola poprvé od roku 2021, kdy se zde probojovala až do semifinále. To je na prvním grandslamovém turnaji sezony stále její maximum.
Nebezpečná Alycia Parks z Ameriky je 99. hráčkou světa. Parks, jež v prvním kole zdolala Alexandru Ealaovou z Filipín 0:6, 6:3, 6:2, se s Muchovou utkala podruhé. Češka po středeční výhře soupeřce oplatila loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kdy s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.
Muuchová se ve 3. kole utká s 50. hráčku světa Magdou Linette z Polska. Ta rovněž ve středu přehrála Američanku Ann Li po setech 6:3 a 6:3.