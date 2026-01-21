Turnajová devatenáctka Karolína Muchová se ve středu po sedmé hodině ráno našeho času pokusí probojovat do třetího kola grandslamového Australian Open. Duel se uskuteční jako poslední v pořadí v 1573 Areně.
Devětadvacetiletá Muchová se pokusí navázat na vítězství nad Rumunkou Jaqueline Cristianovou (6:3, 7:6). V Melbourne se může dostat do 3. kola poprvé od roku 2021, kdy se zde probojovala až do semifinále. To je na prvním grandslamovém turnaji sezony stále její maximum.
V cestě za vylepšením svého maxima ale bude stát nebezpečná Alycia Parks z Ameriky. S 99. hráčkou světa Parks, jež v prvním kole zdolala Alexandru Ealaovou z Filipín 0:6, 6:3, 6:2, se Muchová utká podruhé. Bude mít možnost oplatit soupeřce loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kdy s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.
V případě postupu by pak Muchová ve 3. kole narazila na někoho z dvojice Li Ann (USA) nebo Magda Linette (Pol.).