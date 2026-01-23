Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Turnajová devatenáctka Karolína Muchová je v osmifinále grandslamového Australian Open. S 50. hráčkou světa Magdou Linette z Polska se nemazala a za hodinu a tři minuty bylo hotovo.
Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší soupeřku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linette dosáhnout a první set prohrála 1:6.
Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a k dalšímu už Polku nepustila. Pak už semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.
V osmifinále jí však čeká těžká váha. Postaví se totiž proti světové trojce Coco Gauff. S držitelkou dvou grandslamových titulů se Muchová střetla čtyřikrát a neuhrála ani set. Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále.
Výkony Muchové na turnaji
1. kolo: Jaqueline Cristian (WTA 35.) – 6:3, 7:6(6)
2. kolo: Alycia Parks (WTA 99.) – 4:6, 6:4, 6:4
3. kolo: Magda Linette (WTA 50.) – 6:1, 6:1
Osmifinále: Coco Gauff (WTA 3.) –