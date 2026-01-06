Při pohledu na loňské žebříčky tržeb by se mohlo zdát, že Hollywood chrlí každý rok čím dál víc kolosálních kasovních propadáků. Odborníci ale tvrdí, že to není zase až tak hrozné. Kdo měl loni z ostudy ten nejmacatější kabát, co se tržeb týče?
Sněhurka, premiéra 20. 3.
Jak se říkává, do ležících se nekope. Fakta jsou ale fakta. Letošní hraná adaptace jedné z těch vůbec nejklasičtějších disneyovek je pro myšákovské studio dosud nejkontroverznějším počinem. Hraná předělávka nejenže stála údajně mnohem víc než uváděných 270 milionů dolarů (asi 5,6 miliardy českých korun), ale její obecně katastrofální přijetí a odboj veřejnosti zapříčinily nejen fiasko v pokladnách kin, ale i několik personálních změn ve vedení kdysi neomylného studia. Globální tržby snímku pokryly jen zhruba dvě třetiny nákladů.
Není to ale zdaleka poprvé, kdy Disney musel řešit něco podobného. V případě pohádkové Malé mořské víly (2023) však zlé jazyky brzo ztichly. V kinosálech totiž trhla po celém světě dostačujících 569 milionů přes 11,7 miliardy korun.
Tron: Ares, premiéra 9. 10.
Snímek Tron: Ares zavedl diváky do budoucnosti, kde se digitální svět začíná prolínat s realitou. Problém byl ale v tom, že jich přišlo do kin po čertech málo. Zlé jazyky tvrdí, že jde o průměrnou a především nepamátnou sci-fi, kvůli které (rovněž) Disney spláchl 220 milionů dolarů (asi čtyři a půl miliardy korun) do toalety. Neúspěch snímku navíc ukázal, že téma umělé inteligence do kin davy samo o sobě hned tak nenažene. Ne v roce 2025. To je mimochodem i případ snímku níže.
Mission: Impossible – Poslední zúčtování, premiéra 22. 5.
Poslední dobrodružství agenta Ethana Hunta s tváří Toma Cruise s názvem Mission: Impossible – Poslední zúčtování (v originále The Final Reckoning) je od minulého měsíce dostupné on-line. Snímek, v němž jako hlavní padouch rovněž „posloužila“ umělá inteligence, byl ovšem v kinech propadák a jeho finanční reputaci slušný zájem diváků na streamu již spasit nemůže. Skončit v nejlepším byla pro tvůrce akční série nesplnitelná mise. Film utržil v kinech jen zhruba polovinu ze svého čtyřsetdolarového rozpočtu (asi 8,3 miliardy korun).
Co se nevešlo
Mlátička, premiéra 13. 11.
Sportovní drama Mlátička vzniklo hlavně proto, aby Dwayne „The Rock“ Johnson dokázal, že umí hrát. A případně si pak došel pro nějakou lesklou sošku. Citlivý a emotivní příběh diváky do kin ale příliš nenalákal. Snímek měl stát až 50 milionů dolarů (něco přes miliardu korun). Globální tržby jen těsně překonaly 21 milionů dolarů (zhruba 434,2 milionu korun).
Běžící muž, premiéra 13. 11.
Film Běžící muž se odehrává ve světě blízké budoucnosti, kde k vrcholům zábavy patří stejnojmenná televizní soutěž. Její účastníci musí před kamerami, za dohledu milionů diváků, přežít třicet dnů, během nichž jsou pronásledováni nejen profesionálními zabijáky, ale také svými spoluobčany, kteří si jejich likvidací můžou přivydělat. Ve filmu má cameo i představitel hlavní role z filmové adaptace z roku 1982 Arnold Schwarzenegger. Jeho podobizna je natištěna na bankovkách filmové měny New Dollar. To je ale asi to vůbec nejzajímavější, co si o snímku můžete na filmových webech přečíst. Snímek s rozpočtem 110 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) vydělal jen něco málo přes půlku rozpočtu.
Captain America: Nový svět, premiéra 13. 2.
Děj téhle loňské marvelovky, ve které se v roli vlastenecky vzhlížejícího hrdiny neobjevuje Chris Evans jako Steve Rogers, nýbrž jeho nástupce, pojednává o tom, kterak se Sam Wilson (Anthony Mackie) po setkání s nově zvoleným prezidentem USA Thaddeusem Rossem (Harrison Ford) ocitá uprostřed mezinárodního incidentu. Hrdina musí následně odhalit příčinu nekalého celosvětového spiknutí dříve, než bude pozdě pro celý svět.
V případě Nového světa není řeč o takovém finančním kolapsu, jaký se před dvěma roky odehrál kolem nenáviděného snímku Marvelu. Kapitán s rozpočtem dvě stě milionů dolarů (něco přes čtyři miliardy korun) nicméně vydělal mnohem méně, než se očekávalo. V pokladnách kin diváci nechali jen zhruba dvojnásobek zmiňovaného budgetu. Studio Marvel to loni vůbec nemělo příliš jednoduché. Snímek Thunderbolts* a retro Fantastická čtyřka: První kroky rovněž nepřinesly do disneyovské kasy kýženou finanční spásu.
Není proto divu, že Marvel v kampani na očekávaný letošní snímek Avengers: Doomsday sází na staré tváře, nostalgii a především památný osudový příběh. Pokud jste fanoušci marvelovek, je možná čas začít se pomalu modlit.