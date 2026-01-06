Kasovní filmové propadáky roku 2025: Sněhurka, Tom Cruise i komiksovky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:15
Při pohledu na loňské žebříčky tržeb by se mohlo zdát, že Hollywood chrlí každý rok čím dál víc kolosálních kasovních propadáků. Odborníci ale tvrdí, že to není zase až tak hrozné. Kdo měl loni z ostudy ten nejmacatější kabát, co se tržeb týče?
Gal Gadotová a Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

Gal Gadotová a Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025) | foto: © Walt Disney Studios

Herec Dwayne Johnson ukázal divákům ve filmu Mlátička, jak by vypadal, kdyby mu...
Anthony Mackie ve filmu Captain America: Nový svět
Jeff Bridges ve filmu Tron: Ares
Z filmu Mission: Impossible - Poslední zúčtování (2025)
5 fotografií

Při pohledu na loňské žebříčky tržeb by se mohlo zdát, že Hollywood chrlí každý rok čím dál víc kolosálních kasovních propadáků. Odborníci ale tvrdí, že to není zase až tak hrozné. Kdo měl loni z ostudy ten nejmacatější kabát, co se tržeb týče?

Sněhurka, premiéra 20. 3.

Jak se říkává, do ležících se nekope. Fakta jsou ale fakta. Letošní hraná adaptace jedné z těch vůbec nejklasičtějších disneyovek je pro myšákovské studio dosud nejkontroverznějším počinem. Hraná předělávka nejenže stála údajně mnohem víc než uváděných 270 milionů dolarů (asi 5,6 miliardy českých korun), ale její obecně katastrofální přijetí a odboj veřejnosti zapříčinily nejen fiasko v pokladnách kin, ale i několik personálních změn ve vedení kdysi neomylného studia. Globální tržby snímku pokryly jen zhruba dvě třetiny nákladů.

Není to ale zdaleka poprvé, kdy Disney musel řešit něco podobného. V případě pohádkové Malé mořské víly (2023) však zlé jazyky brzo ztichly. V kinosálech totiž trhla po celém světě dostačujících 569 milionů přes 11,7 miliardy korun.

Tron: Ares, premiéra 9. 10.

Snímek Tron: Ares zavedl diváky do budoucnosti, kde se digitální svět začíná prolínat s realitou. Problém byl ale v tom, že jich přišlo do kin po čertech málo. Zlé jazyky tvrdí, že jde o průměrnou a především nepamátnou sci-fi, kvůli které (rovněž) Disney spláchl 220 milionů dolarů (asi čtyři a půl miliardy korun) do toalety. Neúspěch snímku navíc ukázal, že téma umělé inteligence do kin davy samo o sobě hned tak nenažene. Ne v roce 2025. To je mimochodem i případ snímku níže.

Jeff Bridges ve filmu Tron: Ares

Mission: Impossible – Poslední zúčtování, premiéra 22. 5.

Poslední dobrodružství agenta Ethana Hunta s tváří Toma Cruise s názvem Mission: Impossible – Poslední zúčtování (v originále The Final Reckoning) je od minulého měsíce dostupné on-line. Snímek, v němž jako hlavní padouch rovněž „posloužila“ umělá inteligence, byl ovšem v kinech propadák a jeho finanční reputaci slušný zájem diváků na streamu již spasit nemůže. Skončit v nejlepším byla pro tvůrce akční série nesplnitelná mise. Film utržil v kinech jen zhruba polovinu ze svého čtyřsetdolarového rozpočtu (asi 8,3 miliardy korun).

Co se nevešlo

  • Kolosálních kasovních průšvihů bylo však loni v kinech tolik, že se nám do článku vpravo všechny nevešly.
  • Nezájem diváků byl tentokrát víceméně rovnoměrně rozložený mezi komiksové adaptace, hororové sequely, Pixar a další.
  • Kasovní propadáky byly také snímky Obvinění, Mickey 17, Elio Balerína, či M3GAN 2.0. V tuzemsku příliš nevydělal například Krtkův svět.

Mlátička, premiéra 13. 11.

Sportovní drama Mlátička vzniklo hlavně proto, aby Dwayne „The Rock“ Johnson dokázal, že umí hrát. A případně si pak došel pro nějakou lesklou sošku. Citlivý a emotivní příběh diváky do kin ale příliš nenalákal. Snímek měl stát až 50 milionů dolarů (něco přes miliardu korun). Globální tržby jen těsně překonaly 21 milionů dolarů (zhruba 434,2 milionu korun).

Běžící muž, premiéra 13. 11.

Film Běžící muž se odehrává ve světě blízké budoucnosti, kde k vrcholům zábavy patří stejnojmenná televizní soutěž. Její účastníci musí před kamerami, za dohledu milionů diváků, přežít třicet dnů, během nichž jsou pronásledováni nejen profesionálními zabijáky, ale také svými spoluobčany, kteří si jejich likvidací můžou přivydělat. Ve filmu má cameo i představitel hlavní role z filmové adaptace z roku 1982 Arnold Schwarzenegger. Jeho podobizna je natištěna na bankovkách filmové měny New Dollar. To je ale asi to vůbec nejzajímavější, co si o snímku můžete na filmových webech přečíst. Snímek s rozpočtem 110 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) vydělal jen něco málo přes půlku rozpočtu.

Anthony Mackie jako nový a okřídlený Kapitán Amerika

Captain America: Nový svět, premiéra 13. 2.

Děj téhle loňské marvelovky, ve které se v roli vlastenecky vzhlížejícího hrdiny neobjevuje Chris Evans jako Steve Rogers, nýbrž jeho nástupce, pojednává o tom, kterak se Sam Wilson (Anthony Mackie) po setkání s nově zvoleným prezidentem USA Thaddeusem Rossem (Harrison Ford) ocitá uprostřed mezinárodního incidentu. Hrdina musí následně odhalit příčinu nekalého celosvětového spiknutí dříve, než bude pozdě pro celý svět.

V případě Nového světa není řeč o takovém finančním kolapsu, jaký se před dvěma roky odehrál kolem nenáviděného snímku Marvelu. Kapitán s rozpočtem dvě stě milionů dolarů (něco přes čtyři miliardy korun) nicméně vydělal mnohem méně, než se očekávalo. V pokladnách kin diváci nechali jen zhruba dvojnásobek zmiňovaného budgetu. Studio Marvel to loni vůbec nemělo příliš jednoduché. Snímek Thunderbolts* a retro Fantastická čtyřka: První kroky rovněž nepřinesly do disneyovské kasy kýženou finanční spásu.

Není proto divu, že Marvel v kampani na očekávaný letošní snímek Avengers: Doomsday sází na staré tváře, nostalgii a především památný osudový příběh. Pokud jste fanoušci marvelovek, je možná čas začít se pomalu modlit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Kasovní filmové propadáky roku 2025: Sněhurka, Tom Cruise i komiksovky

Gal Gadotová a Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

Při pohledu na loňské žebříčky tržeb by se mohlo zdát, že Hollywood chrlí každý rok čím dál víc kolosálních kasovních propadáků. Odborníci ale tvrdí, že to není zase až tak hrozné. Kdo měl loni z...

6. ledna 2026  5:15

Lidé si v kraji se mzdami polepší, růst ale inflaci většinou překoná jen těsně

ilustrační snímek

Velmi obezřetně a jen o jednotky procent. Tak se dá obecně charakterizovat očekávané zvyšování mezd v tomto roce ve firmách sídlících v Olomouckém kraji. Kolektivní vyjednávání šéfů s odbory se ovšem...

6. ledna 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

ODS v Olomouckém kraji nominovala na sněmu na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek

Členové ODS v Olomouckém kraji dnes na svém krajském sněmu nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a bývalého ministra dopravy Martina Kupku,...

5. ledna 2026  21:48,  aktualizováno  21:48

Praha Želivského

Praha Želivského

Kačerovská SOR NB18 ev.č. 5033 nasazená na lince 139 kurz 4 bez označení na boku, pouze zepředu a zezadu.

vydáno 5. ledna 2026  22:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze proběhl v pondělí 05.01.2026 Tříkrálový koncert. Na programu byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

vydáno 5. ledna 2026  22:17

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze proběhl v pondělí 05.01.2026 Tříkrálový koncert. Na programu byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

vydáno 5. ledna 2026  22:17

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze proběhl v pondělí 05.01.2026 Tříkrálový koncert. Na programu byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

vydáno 5. ledna 2026  22:17

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze proběhl v pondělí 05.01.2026 Tříkrálový koncert. Na programu byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

vydáno 5. ledna 2026  22:17

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Tříkrálový průvod centrem Prahy, https://praha.charita.cz/akce/pruvod/

vydáno 5. ledna 2026  22:16

Organizátoři Aviatické pouti zahájili jednání o přesunu akce do Hradce Králové

ilustrační snímek

Organizátoři Aviatické pouti dnes zahájili jednání o přesunu akce z Pardubic do Hradce Králové. Vedení hradeckého letiště je tomu nakloněno, řekl ČTK...

5. ledna 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

ilustrační snímek

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  22:02

Českobudějovická diecézní charita zahájila v Č. Budějovicích Tříkrálovou sbírku

ÄŚeskobudÄ›jovickĂˇ diecĂ©znĂ­ charita zahĂˇjila v ÄŚ. BudÄ›jovicĂ­ch TĹ™Ă­krĂˇlovou sbĂ­rku

Českobudějovická diecézní charita dnes slavnostně zahájila v Českých Budějovicích Tříkrálovou sbírku. Koledníkům u katedrály svatého Mikuláše požehnal biskup...

5. ledna 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.