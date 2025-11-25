Podle aktuálního průzkumu Ipsos pro Air Bank více než polovina žen v Česku při mateřské nebo rodičovské dovolené pracuje. Důvody jsou přitom rozdílné, část žen pracovat chce, aby neztratily kontakt s pracovním prostředím, jiné musí kvůli nedostatku financí.
Česká republika má jednu z nejdelších rodičovských dovolených v Evropě, přesto zde stále chybí větší podpora částečných úvazků.
Schází firemní flexibilita
„Polovina žen na mateřské si práci vybírá sama, aby neztratila kontakt s pracovním světem. To je pozitivní zpráva. Zároveň ale vidíme, že druhá polovina pracovat musí kvůli financím, a právě proto je důležité, aby firmy nabízely víc flexibilních možností,“ říká Veronika Horáková, ředitelka divize Péče o zaměstnance v Air Bank.
Pokud si ženy při mateřské přivydělávají z důvodu nedostatku financí (celkem 27 procent z dotázaných), tak nejčastěji pracují na menší než poloviční úvazek (19 procent ze všech respondentek), šest procent pracuje na poloviční úvazek a dvě procenta dokonce na plný úvazek.
„Ženy se chtějí i přímo na mateřské dovolené dále rozvíjet, nechtějí zcela přijít o několik let pracovního života. Po dlouhodobé mateřské bývá návrat do pracovního světa obtížný, v tomto směru právě částečné úvazky napomáhají,“ dodává Veronika Horáková.
Výdělek? O šestinu méně než muži
Dlouhá mateřská dovolená má přitom i dopad do příjmů domácnosti. České ženy stále vydělávají průměrně zhruba o šestinu méně než muži. Problém přitom není jen na straně zaměstnavatelů. Naopak velká část firem má férové a rovné odměňování za jednu z hlavních priorit své personální agendy i celé firemní kultury a strategie.
„Problém je hlubší: Ženy často o více peněz neumí říct a nepříznivě v tomto směru působí i tradičně dlouhá rodičovská dovolená v ČR. Když žena pracovní svět opustí na pět i více let, těžko se po takto dlouhé době vrací na pozice se srovnatelným platem s muži, kteří tuto pauzu neměli,“ domnívá se expertka PwC na řízení lidských zdrojů a rovnost odměňování Andrea Linhartová Palánová.
Řešení je podle ní ve větším rozšíření částečných úvazků a sdílených pozic. Právě tyto pozice bývají vhodné i pro ženy vracející se do práce po rodičovské dovolené. „Částečné úvazky jsou výhodným řešením pro postupný návrat do zaměstnání. Právě nedostatek těchto úvazků je daleko větší překážkou pro rovné podmínky na trhu práce než odměňování samotné. V ČR pracuje na plný úvazek 92 procent žen, ve vyspělých evropských zemích jsou to jen zhruba dvě třetiny žen,“ vysvětluje Andrea Linhartová Palánová.
Návratnost maminek do firmy je důležitý faktor
Zkrácené úvazky nejsou benefitem pouze pro zaměstnance, ale i pro firmu. Pomáhají udržet zkušené kolegy, kteří by jinak odcházeli, a udržovat s nimi vztah, například na mateřské. „Už před lety jsme zrušili píchačky a dali zaměstnancům naprostou volnost v organizaci práce. Zkrácené úvazky na to navazují – umožňují lidem pracovat v rytmu, který jim vyhovuje, a přitom být součástí našeho týmu.
V Air Bank aktuálně pracuje na zkrácený úvazek zhruba 130 kolegů. To je přibližně každý devátý zaměstnanec banky, což považujeme za hezké číslo. Převažují ženy – 88 oproti 33 mužům, zároveň máme radost, že návratnost maminek po rodičovské dovolené je u nás v průměru 52 procent. Maminkám po návratu také vždy revidujeme mzdu, aby odpovídala aktuálním standardům odměňování v bance „ dodává Veronika Horáková,
Motivací chodit do práce při mateřské dovolené může být současně i jistá forma sociální nejistoty. Téměř třetina žen v průzkumu (31 procent) totiž připouští, že při mateřské či rodičovské dovolené musely partnera „prosit o peníze“, 12 procent dokonce říká, že takto musely žádat často.
„Právě finanční přilepšení je hlavní motivací pro 80 procent pracujících rodičů malých dětí bez ohledu na dosažené vzdělání – u různých úrovní seniority pozorujeme i další faktory, jako je psychická pohoda či profesní seberealizace, ale finance jsou na prvním místě. Nejde tedy „jen“ o rozmar, ale často o nutnost. Je proto opravdu důležité zaměstnancům nabízet různé formy flexibility, aby si mohl každý, kdo chce, vybrat scénář, který jejich rodině vyhovuje nejlépe,“ říká Lucie Bášová, expertka z platformy Mumdoo.