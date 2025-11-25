Každá druhá žena na mateřské dovolené pracuje. Chybí flexibilní a sdílené úvazky

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:30
Rozptýlení? Udržení v oboru? Spíše nutnost a pomoc rodině při doplnění rozpočtu. Vydělávat spolu s péčí o dítě je běžné. Práce při mateřské je v Česku běžná. Podle průzkumu více než polovina žen přivydělává – část dobrovolně, aby neztratila kontakt s oborem, jiné kvůli nutnosti doplnit rodinný rozpočet. Odborníci upozorňují, že flexibilních úvazků je tu stále zoufale málo.

Polovina žen v České republice, které jsou doma na mateřské dovolené, se věnují i práci. Některé proto, aby nevypadly z pracovního rytmu, jiné významně „dotují“ domácí rozpočet. | foto: Profimedia.cz

Podle aktuálního průzkumu Ipsos pro Air Bank více než polovina žen v Česku při mateřské nebo rodičovské dovolené pracuje. Důvody jsou přitom rozdílné, část žen pracovat chce, aby neztratily kontakt s pracovním prostředím, jiné musí kvůli nedostatku financí.

Česká republika má jednu z nejdelších rodičovských dovolených v Evropě, přesto zde stále chybí větší podpora částečných úvazků.

Schází firemní flexibilita

„Polovina žen na mateřské si práci vybírá sama, aby neztratila kontakt s pracovním světem. To je pozitivní zpráva. Zároveň ale vidíme, že druhá polovina pracovat musí kvůli financím, a právě proto je důležité, aby firmy nabízely víc flexibilních možností,“ říká Veronika Horáková, ředitelka divize Péče o zaměstnance v Air Bank.

Pokud si ženy při mateřské přivydělávají z důvodu nedostatku financí (celkem 27 procent z dotázaných), tak nejčastěji pracují na menší než poloviční úvazek (19 procent ze všech respondentek), šest procent pracuje na poloviční úvazek a dvě procenta dokonce na plný úvazek.

„Ženy se chtějí i přímo na mateřské dovolené dále rozvíjet, nechtějí zcela přijít o několik let pracovního života. Po dlouhodobé mateřské bývá návrat do pracovního světa obtížný, v tomto směru právě částečné úvazky napomáhají,“ dodává Veronika Horáková.

Výdělek? O šestinu méně než muži

Dlouhá mateřská dovolená má přitom i dopad do příjmů domácnosti. České ženy stále vydělávají průměrně zhruba o šestinu méně než muži. Problém přitom není jen na straně zaměstnavatelů. Naopak velká část firem má férové a rovné odměňování za jednu z hlavních priorit své personální agendy i celé firemní kultury a strategie.

„Problém je hlubší: Ženy často o více peněz neumí říct a nepříznivě v tomto směru působí i tradičně dlouhá rodičovská dovolená v ČR. Když žena pracovní svět opustí na pět i více let, těžko se po takto dlouhé době vrací na pozice se srovnatelným platem s muži, kteří tuto pauzu neměli,“ domnívá se expertka PwC na řízení lidských zdrojů a rovnost odměňování Andrea Linhartová Palánová.

Řešení je podle ní ve větším rozšíření částečných úvazků a sdílených pozic. Právě tyto pozice bývají vhodné i pro ženy vracející se do práce po rodičovské dovolené. „Částečné úvazky jsou výhodným řešením pro postupný návrat do zaměstnání. Právě nedostatek těchto úvazků je daleko větší překážkou pro rovné podmínky na trhu práce než odměňování samotné. V ČR pracuje na plný úvazek 92 procent žen, ve vyspělých evropských zemích jsou to jen zhruba dvě třetiny žen,“ vysvětluje Andrea Linhartová Palánová.

Návratnost maminek do firmy je důležitý faktor

Zkrácené úvazky nejsou benefitem pouze pro zaměstnance, ale i pro firmu. Pomáhají udržet zkušené kolegy, kteří by jinak odcházeli, a udržovat s nimi vztah, například na mateřské. „Už před lety jsme zrušili píchačky a dali zaměstnancům naprostou volnost v organizaci práce. Zkrácené úvazky na to navazují – umožňují lidem pracovat v rytmu, který jim vyhovuje, a přitom být součástí našeho týmu.

V Air Bank aktuálně pracuje na zkrácený úvazek zhruba 130 kolegů. To je přibližně každý devátý zaměstnanec banky, což považujeme za hezké číslo. Převažují ženy – 88 oproti 33 mužům, zároveň máme radost, že návratnost maminek po rodičovské dovolené je u nás v průměru 52 procent. Maminkám po návratu také vždy revidujeme mzdu, aby odpovídala aktuálním standardům odměňování v bance „ dodává Veronika Horáková,

Motivací chodit do práce při mateřské dovolené může být současně i jistá forma sociální nejistoty. Téměř třetina žen v průzkumu (31 procent) totiž připouští, že při mateřské či rodičovské dovolené musely partnera „prosit o peníze“, 12 procent dokonce říká, že takto musely žádat často.

„Právě finanční přilepšení je hlavní motivací pro 80 procent pracujících rodičů malých dětí bez ohledu na dosažené vzdělání – u různých úrovní seniority pozorujeme i další faktory, jako je psychická pohoda či profesní seberealizace, ale finance jsou na prvním místě. Nejde tedy „jen“ o rozmar, ale často o nutnost. Je proto opravdu důležité zaměstnancům nabízet různé formy flexibility, aby si mohl každý, kdo chce, vybrat scénář, který jejich rodině vyhovuje nejlépe,“ říká Lucie Bášová, expertka z platformy Mumdoo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

MS ve fotbale 2026: Kolik bude skupin, jak fungují koše a kde sledovat los

Česká reprezentace před kvalifikačním utkáním proti Albánii.

Fanoušci kulatého nesmyslu se už těší. Mistrovství světa ve fotbale se kvapem blíží. Tentokrát bude jiné. Větší! V roce 2026 se turnaj poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a...

25. listopadu 2025  19:58

Areál SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku dnes zahájil sezonu večerním lyžováním

ilustrační snímek

Skiareál SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku dnes zahájil sezonu večerním lyžováním. Informoval o tom majitel areálu Marek Plachý. Loni se tady začalo jezdit...

25. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

Archeologové pod budoucím JKC v Brně našli tisíce předmětů, a to i z pravěku

ArcheologovĂ© pod budoucĂ­m JKC v BrnÄ› naĹˇli tisĂ­ce pĹ™edmÄ›tĹŻ, a to i z pravÄ›ku

Archeologové při výzkumu pod budoucím Janáčkových kulturním centrem (JKC) ve Veselé ulici v Brně našli tisíce předmětů. Nejčastěji pocházejí ze středověku,...

25. listopadu 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Liberecký kraj posiluje pomoc lidem ohroženým domácím násilím, spouští kampaň

ilustrační snímek

Liberecký kraj posiluje pomoc lidem ohroženým domácím násilím, nově třeba nabídne utajené krizové bydlení, pracovat chce také přímo s násilníky. Kraj se před...

25. listopadu 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zástupci ANO, SPD a Motoristů jednají v Průhonicích o ministrech společné vlády

ZĂˇstupci ANO, SPD a MotoristĹŻ jednajĂ­ v PrĹŻhonicĂ­ch o ministrech spoleÄŤnĂ© vlĂˇdy

Představitelé hnutí ANO, SPD a Motoristů se dnes odpoledne sešli v Průhonicích u Prahy k jednání o ministrech společné vlády. Předseda ANO a pravděpodobný...

25. listopadu 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Policie hledá 50letého nemocného muže z Chebska, který se nedostavil k lékaři

Policie hledĂˇ 50letĂ©ho nemocnĂ©ho muĹľe z Chebska, kterĂ˝ se nedostavil k lĂ©kaĹ™i

Policisté z Chebska pátrají po padesátiletém muži z obce Žírovice u Františkových Lázní. Dmitry Ostalskiy měl okolo 6:30 odjet vlakem z Františkových Lázní do...

25. listopadu 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

Každá druhá žena na mateřské dovolené pracuje. Chybí flexibilní a sdílené úvazky

Polovina žen v České republice, které jsou doma na mateřské dovolené, se věnují...

Rozptýlení? Udržení v oboru? Spíše nutnost a pomoc rodině při doplnění rozpočtu. Vydělávat spolu s péčí o dítě je běžné. Práce při mateřské je v Česku běžná. Podle průzkumu více než polovina žen...

25. listopadu 2025  18:30

Zámek Vizovice ukáže o svátcích betlémy, hrad Buchlov nabídne zabijačku

ilustrační snímek

Zámek ve Vizovicích na Zlínsku připravuje na období vánočních svátků tradiční výstavu betlémů. Ukáže i to, jak Vánoce v minulosti trávila šlechta. Na nádvoří...

25. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Stát nabízí popáté k prodeji barokní zámek Bezdružice na Tachovsku

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát...

25. listopadu 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Teplice chtějí dát příští rok na investice 923 milionů Kč, rozpočet je schodkový

ilustrační snímek

Teplice plánují hospodaření se schodkem 681 milionů korun a investicemi 923 milionů korun. Schodek chce radnice pokrýt z úspor z minulých let, s úvěrem se...

25. listopadu 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Zlínská krajská galerie představuje tvorbu malíře Ondřeje Malečka

ZlĂ­nskĂˇ krajskĂˇ galerie pĹ™edstavuje tvorbu malĂ­Ĺ™e OndĹ™eje MaleÄŤka

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška přístupná výstava Základní věci, která představuje tvorbu malíře Ondřeje Malečka. Výstava se zaměřuje...

25. listopadu 2025  16:28,  aktualizováno  16:28

Ve Val. Kloboukách bude Valašský mikulášský jarmek, uskuteční se 6. prosince

ilustrační snímek

Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku bude Valašský mikulášský jarmek, uskuteční se 6. prosince. Jarmek patří mezi nejvyhledávanější adventní akce ve Zlínském...

25. listopadu 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.