Ve vteřině může být všechno jinak. V klidu si řídíte a za pár sekund je všude krev, rozbité sklo, křik a pláč. Co teď? Vyzkoušeli jsme vzdělávací aplikaci, která byla spuštěna na webu www.prvniunehody.cz.

Zkuste to taky. Najeďte na web a spusťte nejdříve takzvaný stres test. Tam vás čekají dva testy, v nichž bude čas vaším nepřítelem. V prvním musíte vyhodnotit, komu hrozí největší nebezpečí. Jdeme na to. Zobrazí několik moc hezky graficky zpracovaných obrázků dopravních situací. Na jednom je v ohrožení chodec, na jiném zase cyklista. Máte pár sekund na to prohlédnout si ho a pak zvolit z nabídky nejvíce ohrožených účastníků provozu. Uff, je to vážně rychlé. Ostatně jako v reálném životě. Tak uvidíme, jak dopadneme.

Reálné dopravní nehody

Druhý test už je drsnější. Jsme u reálných nehod a musíme si přečíst zadání, abychom zvolili tři nejdůležitější kroky, které musíme udělat jako první. Zase je málo času, během deseti situací se musíme rozhodnout rychle. Zda například volat záchranku hned, nebo nejdříve pomoci s resuscitací, či spíše označit nehodu a myslet nejdříve na vlastní bezpečí. Variant je mnoho, není to lehké.

A výsledek našeho testu? Těsně pod 60 procent, což není úplná tragédie, ale také žádná sláva. Webová stránka www.prvniunehody.cz nám píše, že se máme zlepšit ve vzdělávací aplikaci. Podrobné vyhodnocení testu jsme si nechali zaslat e-mailem. Uvidíme, kde jsme chybovali.

A jdeme na vzdělávací aplikaci. Je v ní zraněný cyklista, hromadná nehoda a řidič pod vlivem. Začneme u cyklisty. Spustí se situace na silnici, naše auto stojí opodál, na zemi leží cyklista, vedle něj stojí jeho vyděšená partnerka. Co teď? Rychle nasazujeme reflexní vestu, čapneme lékárničku z auta a běžíme k nehodě. Ptáme se ženy, co se stalo. Prý přestal dýchat a najednou upadl. Aplikace poté nabízí několik možností, co dělat: máme s ním zatřást, otočit ho, zjistit tep, dech, sundat helmu, nebo snad boty? Možností je mnoho, ale postupy jsou jasně dané. Aplikace vás upozorní, pokud nějaký krok děláte dříve, než je třeba. Je to moc hezky udělané. Ale stresující.

Mobilní aplikace poradí

Hromadná nehoda? Nejdříve dojde k situaci, kdy do sebe narazí čtyři auta včetně náklaďáku. Naše auto nehodu předjede a zastaví bezpečně až za ní. Z kufru musíme vzít trojúhelník, vestu, lékárničku a jdeme k nehodě. Na dálnici není bezpečné cokoli řešit, nejdříve je nutné stáhnout pobíhající lidi za svodidla a teprve pak něco dělat. Někteří lidé jsou agresivní, ale do konfliktu nejdeme. A jak a kam umístit trojúhelník? I to vám apka ukáže.

A řidič pod vlivem? To je prostě mejdan. Kamarádka si na něm zlomí nohu. Je v ohrožení života? Můžeme ji odvézt do nemocnice, i když jsme pili?