Kapela Byt číslo 4 vznikla v roce 2022 v Šumperku a za tři roky stihla z malé scény vyrůst v jedno z nejzajímavějších jmen české emo-punkové generace. V jejich textech se mísí melancholie, syrovost i upřímnost, která občas bolí – ale právě tím se dotýká.
Před svým dosud největším koncertem v Paláci Akropolis mluví frontman Pavel „Mazi“ Mazák o tom, proč už nemá smysl řvát proti systému a proč je nyní největší odvaha říkat věci naplno.

Vaše texty jsou hodně osobní a emotivní. Jak moc je to vaše realita – hádky, rozchody, stavy, kdy má člověk pocit, že už to dál nedá?
Momentálně pro mě není realita ani jeden, a jsem za to rád. Některé texty člověk začal psát okolo šestnácti, a ačkoli se do té hádky či stavu v rámci koncertu vrací, je tam už jen jako pozorovatel. Osobní jsou pro mě všechny, mnohé větu po větě.

Když člověk poslouchá třeba „Nikdy nepůjdem pryč“ nebo „Nechápu“, má dojem, že to píšete těsně po nějakém emočním výbuchu.
Text je většinou vyústěním nahromaděných emocí, které už prostě chtějí ven. U Nechápu si pamatuju, jak jsem otáčel jednotlivá slova a fráze víc než půl roku. Naproti tomu Nikdy nepůjdem pryč se psalo téměř samo. U Nechápu jsem popisoval konkrétní událost, takže tam bylo potřeba si s tím vyhrát, aby každá fráze vyzněla tak, jak si ji člověk pamatuje. Psát o konkrétních věcech je pro mě složitější – když je chce člověk zachytit tak, jak opravdu byly.

Říká se, že jste „emo“, ale jinak než kdysi. Co to pro vás znamená? Je to nálada, nebo si prostě dovolíte být zranitelní?
To je hezká myšlenka. Já na to koukám jako na nástroj dovolit si být empatický, pootevřít ty dveře a ukázat, jak to za nimi chodí, když se zrovna nikdo nedívá. Takže k tvojí úvaze bych doplnil, že jde o zranitelnost aktivní. Myslím, že nálada je pomíjivá, to, na co míříme, je spíš stav mysli. Emo jako hranice mezi šílenstvím a východiskem. Potřeba nezpívat jen o pocitech, ale s nimi. Doteď jsem nepřemýšlel, zdali a co pro mě emo znamená, ale asi je to tohle… A taky kapely Sunny Day Real Estate, My Chemical Romance, a především La dispute.

Co na vaše texty říkají holky? Berou to jako romantiku?
Vzpomínám si, že jednou za mnou po koncertě přišly dvě holky. Ne pro podpis nebo tričko, ale aby mě politovaly. Říkaly něco jako: Já jsem ti říkala, že se mu muselo stát něco fakt strašnýho! Ale ne, vlastně mám za ty roky dojem, že na nás chodí hlavně empatičtější a přemýšlivější holky, což je ta nejlepší možná varianta. A když na text někdy přijde řeč, většinou se ptají na význam a nehodnotí, jestli jsme si to radši neměli nechat na nějaké soukromé sezení. A co se té romantiky týče, tak pro mě je v emu, punku, nebo v tom, co se říká, že vlastně hrajeme.

Byt číslo 4

Ve středu 12. listopadu odehrajete v Paláci Akropolis váš dosud největší koncert. Jaký z toho máte pocit?
Hrozně se na to těšíme, hlavně na to, co dokážou lidi pod pódiem udělat, když tam budou fakt všichni naši. Tlak tam samozřejmě je, jestli všichni dojdete, jestli se to povede tak, jak má, a jestli se to bude líbit…

Vaše hudba má v sobě punkovou energii, ale i hodně melancholie. Je to zrcadlo dnešní generace, která už nechce řvát proti systému, ale spíš proti sobě nebo do sebe?
Jo, asi jo, otočilo se to. Řvát proti systému už pro mě ztratilo smysl. Třídní boje jsou dávno překonány a subkultura zkostnatěla. Láme se jiný systém – systém hodnot. Morálka jako korektiv chování se proměňuje, ztrácí atraktivnost a relativizuje se. To se samozřejmě nutně propisuje do všech generací, i do té dnešní. Naší. Takže jo, zrcadlo, nebo důsledek. Přál bych si, aby vyhrocené emoce z naší strany probouzely empatii i v těch, kteří se s ní setkávají úplně poprvé.

Je pro vás překvapením, že máte fanoušky, kteří se s vámi ztotožňují?
Spíš to, jaký je hlad po upřímnosti a opravdovosti. Kolika lidem vadí, že je tady tolik interpretů fláká. Ačkoli jsme teď možná jakýmsi mladým ambasadorem upřímných emocí a textů na české scéně, nejsme zdaleka první a rozhodně ne jediní, a to napříč žánry.

Kdyby měl někdo po vašem koncertě říct, proč ho dostal, co byste chtěli, aby to bylo?
Každej chce někam patřit, někde se cítit jako doma, kde si může dovolit vrásky ve tváři i srdce na dlani. Pokud to najde na adrese Bytu číslo 4, tak jenom dobře.

