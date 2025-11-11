Každý rok v listopadu si lidé po celém Česku zdobí oblečení červeným květem. Děláte to také? „Sbírka loni přinesla výtěžek přes pět milionů korun, což je výsledek práce a důvěry všech, kteří nás podpořili. Na loňskou kampaň letos navazujeme a chceme ukázat, že za válečnými veterány stojíme jako společnost. Kampaň Vlčí mák České republiky pro válečné veterány nám připomíná, že odvaha a služba vlasti nejsou jen historií, ale hodnotou, která nás spojuje i v současnosti,“ říká pro deník Metro česká ministryně obrany Jana Černochová.
Symbol válečných veteránů byl letos opět dostupný ve třech variantách. Celý finanční výtěžek sbírky šel prostřednictvím společného projektu Ministerstva obrany a Charity ČR – Vojenského fondu solidarity – na přímou pomoc válečným veteránům, vojákům a jejich blízkým v tíživých životních situacích.
Vojenský svátek
Kampaň spojená se sbírkou probíhá po celé České republice od 29. října. Končí symbolicky dnes, tedy přesně v Den válečných veteránů. „Hlavním pilířem sbírky je papírový mák, vyrobený ze zpevněného probarveného papíru. Vyrobeno bylo více než sto tisíc kusů. Kromě této varianty sbírku doplňuje limitovaná edice vlčího máku s magnetem, jejíž výrobu zajistila soukromá firma za podpory dalších státních podniků resortu, s využitím moderních technologií běžně aplikovaných v leteckém průmyslu,“ dodávají zástupci ministerstva s tím, že jsou máky zhotoveny z ekologických materiálů, jako je papír a plast z kukuřičného škrobu. „Digitální verze Digimák je dostupná na webu digimak.cz, kde si ji mohou zájemci personalizovat vlastním textem,“ doplňuje pro Metro tiskový odbor ministerstva obrany.
Praktická pomoc
Sbírka Vlčí mák České republiky představuje podle plukovníka Roberta Speychala důležitý tradiční způsob, jak veřejnost může vyjádřit úctu válečným veteránům a zároveň jim poskytnout konkrétní pomoc.
„Každý zakoupený mák má skutečný význam – nejen symbolický, ale i praktický. Připnutím vlčího máku vzpomínáme na naše padlé a přispěním na něj podporujeme ty žijící v tíživé životní situaci,“ zdůraznil Speychal, který má v rámci Ministerstva obrany ČR z pozice ředitele na starost Odbor pro válečné veterány a válečné hroby.