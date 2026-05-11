S příchodem teplejších dnů se v rybnících, jezerech i řekách probouzí život. Voda se pomalu ohřívá, břehy zelenají a kapři, kteří přes zimu stáli spíše v hlubších a klidnějších partiích, se dávají do pohybu. Je tu čas kapří lásky. Rybáři se mohou těšit na zajímavé okamžiky.
Kapři jsou aktivnější, přijímají potravu a často se stahují do míst, kde je možné je s trochou pozorování a se správnou taktikou úspěšně lovit.
Přímo pod nohama
Před třením kapři vyhledávají hlavně teplejší vodu. Na rybnících a jezerech to bývají mělké zátoky, prosluněné partie u břehů, okraje rákosin, místa s vodní vegetací nebo zatopené keře. Právě tam se voda ohřívá nejrychleji a zároveň zde kapři nacházejí přirozenou potravu – larvy, červy nebo zbytky rostlin. Není výjimkou, že se velké ryby ukážou i tam, kde bychom je v létě přes den nečekali: v metrové vodě, pár metrů od břehu, někdy dokonce přímo pod nohama.
Na řekách je situace podobná, jen je potřeba více číst proud. Kapři se před třením často drží v klidnějších partiích mimo hlavní tah vody. Dobrá bývají slepá ramena, tůně, klidné vracáky, místa za překážkami, rozhraní proudu a tišiny nebo pomalejší úseky u břehu. Zajímavé mohou být také mělké partie pod jezy, nánosy u ostrůvků či místa, kde se řeka rozlévá do širšího koryta. Důležité je sledovat teplotu vody a aktivitu ryb. Když se kapři začnou ukazovat u hladiny, převalovat se nebo projíždět mělčinou, bývá to znamení, že jsou nablízku.
Koberec návnady fungovat vůbec nemusí
Lov před třením vyžaduje trochu jemnější přístup. Kapři se sice krmí, ale jejich chování se může rychle měnit podle počasí, teploty vody a tlaku vzduchu. Jeden den mohou brát velmi ochotně, druhý den jen opatrně ochutnávají. Často se vyplatí lovit spíše u břehu, na hraně mělčiny a hloubky, v blízkosti travin nebo na přechodu tvrdšího a měkčího dna. Pokud je voda ještě chladnější, mohou kapři přes den zajíždět do mělčin a na noc se vracet o něco hlouběji. Naopak při stabilním teplém počasí je lze v mělkých partiích najít delší dobu.
S krmením je dobré zacházet opatrně. Před třením není vždy nutné zakrmovat velkým množstvím. Menší dávky kvalitního krmení často fungují lépe než koberec návnady, který ryby zasytí. Vhodné jsou pelety, kukuřice, tygří ořech, menší boilies, partiklové směsi nebo method mix, ale vždy v rozumném množství. Na krátkou vycházku může stačit několik hrstí krmení kolem montáže, případně pravidelné malé dokrmování podle aktivity ryb.
Jestliže kapři místo navštěvují, ale berou opatrně, může pomoci jedna výraznější nástraha mimo hlavní krmné místo – například pop-up, panáček nebo menší neutrálně vyvážená nástraha.
Klid rozhodne
Velkou výhodou je v tomto období pozorování. Než rybář nahodí, měl by se projít kolem vody, sledovat břehy, rákosiny, bubliny, vlnky i pohyb ryb. Kapr před třením nemusí být daleko. Někdy je lepší sednout si nenápadně k mělké zátoce s jedním prutem než bezhlavě krmit na hlubokém místě uprostřed vody. Tichý přístup, přesné nahození a nenápadná montáž mohou rozhodnout.
Respektujte přírodu
Jakmile ale přijde samotné tření, měla by jít rybářská vášeň stranou. Kapři se v tu chvíli soustředí na rozmnožování, najíždějí do mělčin, otírají se o rostliny, větve nebo kameny a jsou zranitelnější než jindy. Lovit ryby přímo při tření není sportovní ani ohleduplné. Právě tehdy je správné dopřát jim klid, aby mohly přirozeně dokončit svůj cyklus a zajistit další generaci. Dobrý rybář pozná, kdy má nahodit – a kdy je lepší pruty nechat doma, jen se dívat a respektovat přírodu. Období před kapří láskou může přinést krásné úlovky i silné zážitky.